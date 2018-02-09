«Барселона» на выезде обыграла «Валенсию». Коутиньо отличился голом

«Барселона» обыграла «Валенсию» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании и вышла в решающий раунд турнира, где сыграет против «Севильи». Голом отметился новичок сине-гранатовых Филиппе Коутиньо, забивший через три минуты после выхода на поле. Первая встреча между командами также завершилась победой каталонского клуба (1:0).
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» – «Барселона» – 0:2 (0:0)
Голы: Коутиньо 49, Ракитич 82
«Валенсия»: Хауме, Гайя, Гарай (Везу 71), Паулиста, Монтойя, Родриго (Солер 55), Кондогбиа, Парехо, Коклен (Гедеш 55), Дзадза, Вьетто.
Главный тренер: Марселино.
«Барселона»: Силлессен, Альба, Пике (Мина 83), Умтити, Серхи Роберто, Бускетс, Андре Гомеш (Коутиньо 46), Ракитич, Иньеста (Паулиньо 65), Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Родриго 34, Дзадза 76, Парехо 90.
Судья: Альберто Ундиано Мальенко.
«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию этого поединка.
Очень грамотно сегодня сыграли , все молодцом!
Есть отличные шансы побороться за золотой дубль!
Коута с первым голом за Барсу!!!
Надеюсь в запасе их у него ещё очень много!
Суарес игрок матча , супер игрок, наш бобёр красавец!
Очень грамотно сегодня сыграли , все молодцом!
Есть отличные шансы побороться за золотой дубль!
Коута с первым голом за Барсу!!!
Надеюсь в запасе их у него ещё очень много!
Суарес игрок матча , супер игрок, наш бобёр красавец!