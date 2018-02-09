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«Барселона» на выезде обыграла «Валенсию». Коутиньо отличился голом

сегодня, 01:23
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Валенсию» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании и вышла в решающий раунд турнира, где сыграет против «Севильи». Голом отметился новичок сине-гранатовых Филиппе Коутиньо, забивший через три минуты после выхода на поле. Первая встреча между командами также завершилась победой каталонского клуба (1:0).

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» – «Барселона» – 0:2 (0:0)
Голы: Коутиньо 49, Ракитич 82

«Валенсия»: Хауме, Гайя, Гарай (Везу 71), Паулиста, Монтойя, Родриго (Солер 55), Кондогбиа, Парехо, Коклен (Гедеш 55), Дзадза, Вьетто.
Главный тренер: Марселино.

«Барселона»: Силлессен, Альба, Пике (Мина 83), Умтити, Серхи Роберто, Бускетс, Андре Гомеш (Коутиньо 46), Ракитич, Иньеста (Паулиньо 65), Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Родриго 34, Дзадза 76, Парехо 90.

Судья: Альберто Ундиано Мальенко.

«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию этого поединка.

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 12:54
Нормально вот и 160 млн отработал можно в Бешикташ отдавать.)))))))
дурман
дурман
сегодня в 12:25
Оооочень жду матча с Челси
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:18
Барселону с победой
Коутиньо с почином
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 12:07
Барса идёт к очередному треблу))
Халва мадриду такое только сниться))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 12:05
Серия бессонных ночей глоры реала продолжается)))
Bobon
Bobon ответил Lionel Messi-10
сегодня в 11:47
Lionel Messi-10:
Всех с выходом в финал! Очень грамотно сегодня сыграли , все молодцом! Есть отличные шансы побороться за золотой дубль! Коута с первым голом за Барсу!!! Надеюсь в запасе их у него ещё очень много! Суарес игрок матча , супер игрок, наш бобёр красавец!
Сыграли на результат, но защита не радует. Особенно часто вчера проваливался Юмтити. На скорости Валенсия довольно легко проходила центр поля, осбенно в первой половине первого тайма.
Надеюсь, к матчу с Челси выводы сделают.
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 11:33
    alex1990for
    alex1990for ответил 95-shishani-95
    сегодня в 11:11
    Не надоело ныть про судей, поклонник сливочных? Не тебе про них ныть. Вам в прошлом году целую лч и ла лигу судьи подарили.
    Кого там эспаньол вышвыривал? Чтояли 2 матча в воротах и по заслугам вылетели. Не место такому уг в финале. Были бы сильнее, прошли бы без всяких судей. Завязывай ср своим нытьем, сливочный. После судейских матчей реала ты почему-то не высоаыааешься, лицемер.
    lemon_kg
    lemon_kg ответил 95-shishani-95
    сегодня в 11:04
    95-shishani-95:
    В пятый раз подряд вышли в финал? Пусть судьям спасибо скажут! Валенсию да, они полностью раскатали! Но Эспаньолу пенальти не дали, который выкидывал Барсу из кубка! В предыдущие годы тоже бывали моменты, когда явно судьи тащили! А так, в этом году тоже они выиграют этот кубок, Севилья некчемная! Они даже требл могут выиграть, с таким настроем судьей, тем более!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 10:56
      В пятый раз подряд вышли в финал?
      Пусть судьям спасибо скажут! Валенсию да, они полностью раскатали! Но Эспаньолу пенальти не дали, который выкидывал Барсу из кубка!
      В предыдущие годы тоже бывали моменты, когда явно судьи тащили!
      А так, в этом году тоже они выиграют этот кубок, Севилья некчемная!
      Они даже требл могут выиграть, с таким настроем судьей, тем более!
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      сегодня в 10:41
      с почином Коута
      ESPANOL
      ESPANOL
      сегодня в 10:38
      Из всех участников этого колоквиума наберется процентов двадцать тех, кто хоть чуть чуть шарит в футболе. Остальные, босота малолетняя и завистники, брызгающие влагой от успехов Барсы. Несут какой то бред про судейство, про никчемную игру Барселоны... футбол от пин понга отличить не могут, а лезут со своими белогорячечными видениями.
      Богиня Соккера Кача
      Богиня Соккера Кача ответил lemon_kg
      сегодня в 10:18
      Садись,пять!)
      lemon_kg
      lemon_kg ответил Богиня Соккера Кача
      сегодня в 10:13
      Богиня Соккера Кача:
      12 Лиг Чемпионов - догоняйте провинциалы)))))) ахахахаха
        starche
        starche
        сегодня в 10:11
        Суарес не забил, но он сделал всё, чтобы оба гола оказались в воротах грязно игравшей Валенсии.
        Богиня Соккера Кача
        Богиня Соккера Кача ответил lemon_kg
        сегодня в 10:10
        12 Лиг Чемпионов - догоняйте провинциалы)))))) ахахахаха
        lemon_kg
        lemon_kg ответил Богиня Соккера Кача
        сегодня в 10:09
        Богиня Соккера Кача:
        Отскок провинциалов,судьи это нечто. Валенсия должна была быть в финале. Позор!
          lemon_kg
          lemon_kg ответил mouzz
          сегодня в 10:08
          mouzz:
          А Реал прям блистает, феерит, сияет отражая свет, да?))))) Возможно играют убого(я не видел этот матч) НО РЕЗУЛЬТАТ, РЕЗУЛЬТАТ!!!!!! Пока будет положительный результат, все эти аргументы "убого играет, итд итп" это все бла бла бла пустой звук и ни чего более. Они первые в чемпионате и они уже одной ногой в финале кубка, а где Реал(главный соперник)?
            Богиня Соккера Кача
            Богиня Соккера Кача ответил Хозяин Барселоны
            сегодня в 09:59
            Как дела трикодин, скучно без вас тут Жменя вообще где?
            Amsterdamsche Ajax
            Amsterdamsche Ajax
            сегодня в 09:48
            Победил сильнейший.
            Хозяин Барселоны
            Хозяин Барселоны
            сегодня в 09:37
            Продажные мыши)
            3веробой
            3веробой
            сегодня в 09:35
            Позор Валенсии. Не зря их назвали мыши))
            vale46
            vale46 ответил Богиня Соккера Кача
            сегодня в 09:29
            И каким же образом?что здесь судьи сделали не так?
            alex1990for
            alex1990for
            сегодня в 09:19
            2 трофея есть, надо в лч поднапрячься и пойти на требл из треблов))
            Великий Князь
            Великий Князь
            сегодня в 09:00
            Испортили утро. Я то думал, что Валенсия нормальный клуб, а они продались за панамские счета)
            BARCELONA-BEST
            BARCELONA-BEST
            сегодня в 08:43
              BARCELONA-BEST
              BARCELONA-BEST
              сегодня в 08:42
              Поздравляю Великую Барсу с выходом в первый финал)))
              Была проделана большая работа))
              Пока мадридские симулянты ищут нового судью, игроки Барсы уже у финале)))
              Всех с финалом))
              MALOVAR
              MALOVAR
              сегодня в 08:22
              победный
              Кьянти
              Кьянти ответил mouzz
              сегодня в 08:13
              Результат, говоришь-это правильно, а ещё правильнее результат на марофонской дистанции, а не в спринте, коль уж речь идёт о гигантах футбола. Ну а первым всегда был и пока остаётся Реал. Надеюсь понимаешь, о чем я. Что до моего предыдущего поста, то я просто стебаюсь, решил немного глориков потрошить:-) я даже матч не видел:-) Я не люблю Барсу, но я ее уважаю как соперника и признаю ее фантастический класс и профессионализм. Если я и прикололся, то в рамках деликатности, без злобных выстрелов и желчи, да где-то остренько получилось возможно, но это не обидно. Так хорошие приятели между собой шутят. Просто если мы говорим о результате, то это правило должно работать в обе стороны. А школота любит кричать: две ЛЧ выиграли в кабинете, пять титулов случайность, Зизу физрук и все такое. Двойные стандарты, не находишь?
              Тага Дага
              Тага Дага
              сегодня в 07:58
              Мои поздравления лучшему клубу Испании. ...практически два трофея в кармане. ..
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