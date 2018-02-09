  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургФонбет1.653.755.35
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.444.557
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет4.83.51.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет3.953.551.9

Уилшир согласился на понижение зарплаты в «Арсенале»

сегодня, 08:40

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир останется в команде еще на несколько лет.

Действующий контракт футболиста истекает летом, однако 26-летний хавбек достиг соглашения с «канонирами» по новой сделке.

По условиям договора Уилшир будет зарабатывать 90 тысяч фунтов в неделю вместо текущих 110, но в контракте есть определенная система бонусов за количество сыгранных матчей, которую ввели с учетом травматичности Джека.

Сам Уилшир всегда подчеркивал, что хочет играть за «Арсенал», даже когда прошлым летом клуб всерьез был намерен его продать.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бавария» намерена продлить контракты с Роббеном и Рибери
Вчера, 23:33 6
На выходных Жоржиньо продлит контракт с «Наполи»
Вчера, 14:02 0
«Милан» готовит новый контракт для Кутроне
07 февраля 0
«Лацио» продлил контракт с Луисом Альберто
07 февраля 2
«Атлетико» продлил контракт с Врсалько
05 февраля 4
Жоау Перейра продлил контракт с «Трабзонспором»
05 февраля 1
Обсудить
Все комментарии
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 12:42
На фоне бизнеса и пиара, в Арсенале еще ценится верность клубу
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:30
Надо ведь озилушку кормить !
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:28
Вот как любит Арсенал, или деваться некуда
YRunner
YRunner
сегодня в 09:28
Хорошая новость. Надеюсь травмы обойдут Джека стороной.
Artuom
Artuom
сегодня в 09:15
Отлично.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100