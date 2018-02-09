Уилшир согласился на понижение зарплаты в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир останется в команде еще на несколько лет.

Действующий контракт футболиста истекает летом, однако 26-летний хавбек достиг соглашения с «канонирами» по новой сделке.

По условиям договора Уилшир будет зарабатывать 90 тысяч фунтов в неделю вместо текущих 110, но в контракте есть определенная система бонусов за количество сыгранных матчей, которую ввели с учетом травматичности Джека.

Сам Уилшир всегда подчеркивал, что хочет играть за «Арсенал», даже когда прошлым летом клуб всерьез был намерен его продать.