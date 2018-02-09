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Синицын: «55 тысяч фанатов „Црвены Звезды“ так оглушают, ужас»

сегодня, 10:13

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын вспомнил о матчах в Лиге Европы с «Црвеной Звездой», а также дал совет ЦСКА, которому совсем скоро играть с сербами в рамках 1/16 финала турнира.

«Вспоминая выездную игру с „Црвеной Звездой“, не буду жаловаться на судейские ошибки и ещё что-то. Но с начала второго тайма соперник дико тянул время, просто сушил и ломал игру – это некрасиво. Ведь ты играешь дома, при своих болельщиках, вы ведёте 2:0 – чего бояться? А они просто начали бить по аутам, за стадион, лишь бы не пропустить.

По нашему опыту могу дать один совет ЦСКА: в первой игре лучше не пропускать. Там 55 тысяч болельщиков так оглушают, что ужас. Я такого никогда не видел. Я первый раз играл, когда на стадионе было столько зрителей. Ребята, которые играли в Дортмунде, говорили, что даже там не было такой шумовой поддержки».

Стадион «Райко Митич», на котором пройдет встреча в Сербии, вмещает 51 755 зрителей.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:56
Поддержку фанов никто не отменял
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил LOpp
сегодня в 12:26
LOpp:
В Сербии умеют болеть и поддерживать свои клубы. https://www.youtube.com/watch?v=1xu39giXOh4
Лепотаа..). Быстрей бы матч.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 12:13
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 11:57
    У Ииихааарька-43 сразу вылетит с ложечку
    FILL3287
    FILL3287 ответил Ваня лучший
    сегодня в 11:51
    Ваня лучший:
    И откуда только ты все знаешь? И почему тогда такой бедный?
    смысле бедный?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил FILL3287
    сегодня в 11:47
    FILL3287:
    Цз на классе харьковского клубика пройдет!
    И откуда только ты все знаешь? И почему тогда такой бедный?
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 11:34
    ЦСКА удачи!
    FILL3287
    FILL3287
    сегодня в 11:33
    Цз на классе харьковского клубика пройдет!
    FILL3287
    FILL3287
    сегодня в 11:32
    игоря жалко!
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 11:26
    Удачи ЦЗ!!!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил denmig
    сегодня в 11:16
    denmig:
    коням уши закрыть да и все! и глаза! - все равно ЦЗ не оббегают! а не пропустить - это смешно с рекордсменом сухаряном-то в воротах! да и вася с игнашем дадут возможность пострелять!
      RussianHorse
      RussianHorse
      сегодня в 11:16
      ЦСКА неоднократно играл в Турции, так что сербы не так страшны.
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил LOpp
      сегодня в 11:00
      LOpp:
      В Сербии умеют болеть и поддерживать свои клубы. https://www.youtube.com/watch?v=1xu39giXOh4
      Красотища)
      FILL3287
      FILL3287
      сегодня в 10:54
      Попала конюшня!
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 10:53
      Нам пофиг, один СУ-25 шумит больше чем 55 тыща.
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 10:42
      В Сербии умеют болеть и поддерживать свои клубы.
      sir-5
      sir-5
      сегодня в 10:36
      Ничего страшного,спартачи-они везде спартачи.
      denmig
      denmig
      сегодня в 10:36
      коням уши закрыть да и все! и глаза! - все равно ЦЗ не оббегают! а не пропустить - это смешно с рекордсменом сухаряном-то в воротах! да и вася с игнашем дадут возможность пострелять!
      cevin cigan
      cevin cigan
      сегодня в 10:29
      Кого они оглушат Васю,Игоряна или Алана? Синицын просто "щегол,"он не видел такого.
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 10:25
      У страха глаза велики
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 10:21
      Удачи ЦСКА!!
      Гойло и Каккоев
      Гойло и Каккоев
      сегодня в 10:20
      ЦСКА и 5 тысяч оглушат с непривычки
      mntr13
      mntr13
      сегодня в 10:19
      ЦСКА пройдет легко
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