Синицын: «55 тысяч фанатов „Црвены Звезды“ так оглушают, ужас»

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын вспомнил о матчах в Лиге Европы с «Црвеной Звездой», а также дал совет ЦСКА, которому совсем скоро играть с сербами в рамках 1/16 финала турнира.

«Вспоминая выездную игру с „Црвеной Звездой“, не буду жаловаться на судейские ошибки и ещё что-то. Но с начала второго тайма соперник дико тянул время, просто сушил и ломал игру – это некрасиво. Ведь ты играешь дома, при своих болельщиках, вы ведёте 2:0 – чего бояться? А они просто начали бить по аутам, за стадион, лишь бы не пропустить.

По нашему опыту могу дать один совет ЦСКА: в первой игре лучше не пропускать. Там 55 тысяч болельщиков так оглушают, что ужас. Я такого никогда не видел. Я первый раз играл, когда на стадионе было столько зрителей. Ребята, которые играли в Дортмунде, говорили, что даже там не было такой шумовой поддержки».

Стадион «Райко Митич», на котором пройдет встреча в Сербии, вмещает 51 755 зрителей.