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Семин: «Посмотрим еще один матч „Ниццы“ в чемпионате Франции»

сегодня, 11:25
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив15.02.2018 в 21:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что тренерский штаб клуба посмотрит матч чемпионата Франции «Дижон» - «Ницца» в рамках подготовки к игре Лиги Европы.

«У нас остались две [товарищеские] игры, которые мы проведем 9-го и 10-го, после них определимся со стартовым составом. После этих матчей будем конкретно готовиться к сопернику. Сейчас уже просматриваем теорию, акцентируем внимание на „Ницце“, посмотрим еще одну игру французов в чемпионате.

Выделю у них всю команду, она играет в хороший техничный футбол с большим контролем мяча. Кто конкретно будет выделяться, увидим в матче. Мы знаем, на какой позиции играет [Марио] Балотелли, но конкретно ни к кому не готовимся».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:22
МЕЧТАЙ))).
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:43
Я думаю просмотр игры поможет Семену хорошо подготовиться
Kerri
Kerri
сегодня в 12:41
Лукавит Палыч. За Балотелли они и будут смотреть.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:06
НИЦЦА ПУСТИТ ПАРОВОЗ ПОД ОТКОС И НАЧНЁТСЯ ПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ ЛОКОМОТИВА ИЗ 8 МАТЧЕЙ.
drug01
drug01
сегодня в 12:04
Легкой прогулки не будет!
ДСА
ДСА
сегодня в 11:27
Шансы Локомотива не велики.
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