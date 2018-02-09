Семин: «Посмотрим еще один матч „Ниццы“ в чемпионате Франции»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что тренерский штаб клуба посмотрит матч чемпионата Франции «Дижон» - «Ницца» в рамках подготовки к игре Лиги Европы.

«У нас остались две [товарищеские] игры, которые мы проведем 9-го и 10-го, после них определимся со стартовым составом. После этих матчей будем конкретно готовиться к сопернику. Сейчас уже просматриваем теорию, акцентируем внимание на „Ницце“, посмотрим еще одну игру французов в чемпионате.

Выделю у них всю команду, она играет в хороший техничный футбол с большим контролем мяча. Кто конкретно будет выделяться, увидим в матче. Мы знаем, на какой позиции играет [Марио] Балотелли, но конкретно ни к кому не готовимся».