Журналистам разрешили бесплатно ездить на поездах между городами ЧМ-2018

Госдума РФ 9 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым аккредитованным журналистам предоставляется право на бесплатный проезд на поездах между городами-организаторами ЧМ-2018.

Право бесплатного проезда будет предоставляться на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации.

Законопроектом также предусматривается возможность въезда в Россию болельщиков в течение периода, начинающегося за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчивающегося в день проведения последнего матча чемпионата, без оформления виз как по предъявлению персонифицированной карты зрителя на бумажном носителе, так и в электронной форме.