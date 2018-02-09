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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
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Журналистам разрешили бесплатно ездить на поездах между городами ЧМ-2018

вчера, 20:22

Госдума РФ 9 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым аккредитованным журналистам предоставляется право на бесплатный проезд на поездах между городами-организаторами ЧМ-2018.

Право бесплатного проезда будет предоставляться на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации. 

Законопроектом также предусматривается возможность въезда в Россию болельщиков в течение периода, начинающегося за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчивающегося в день проведения последнего матча чемпионата, без оформления виз как по предъявлению персонифицированной карты зрителя на бумажном носителе, так и в электронной форме.

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Все комментарии
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 22:46
Ну правильно, РЖД же из бюджета заплатят, не свои же. Хотя могли бы всей Госдуме просто зарплату не платить этот месяц и то толку больше бы было.
drug01
drug01
вчера в 21:31
Какие условия не предлагай все равно будут про нас писать чушь!!!!!
EvgenyS
EvgenyS
вчера в 21:25
А свой народ и так как-нибудь справится.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 21:25
"Чайки".
Zenit0077
Zenit0077
вчера в 21:16
Поезда то будут скоростные? Или они 3 дня будут с Питера до Сочи ехать?
😂
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 21:10
Правительство выслуживается перед з.... как может(( А вьет все это как бы бесполезно( Нечего не изменится
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:01
Столько льгот сделают приезжим гостям на 1 месяц ЧМ, сколько не видели все россияне за все существование собственно России (СССР, Российской Империи, Руси). Типичная Россия...
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:00
И наверно в вагонах-ресторанах на халяву...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:56
А могли бы пенсии рублей на десять повысить...
Сантус
Сантус
вчера в 20:29
Ну да,лизнуть журналюгам....)Им один черт редакции казенные деньги на это выделят.А почему нет закона выдать каждому журналюге по банке икры?Гулять так гулять!:)
vistory
vistory
вчера в 20:25
Сколько можно обдирать собственный народ, все равно одну гадость про нас напишут.
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