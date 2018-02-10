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«Спартак» и «Рубин» близки к согласованию аренды Попова

сегодня, 02:05

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может завершить текущий сезон в «Рубине». По данным источника, клубы практически договорились о переходе 30-летнего игрока на правах полугодичной аренды.

Сообщается, что аренда будет бесплатной и без права выкупа, при этом 2/3 зарплаты футболисту будет выплачивать «Спартак». По всей видимости, Попов поедет на третий сбор уже в составе казанского клуба.

Напомним, Попов был признан лучшим футболистом 2017 года в Болгарии.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
сегодня в 13:20
Тут Великий Марибор проигрывет! )) Что то вы ребята на ветку и носа не кажите ))
MAUS
MAUS ответил Контуженый
сегодня в 11:21
Контуженый:
На сайте "Рубина" нет инфы об аренде Попова. Соккер в межсезонье всё больше напоминает жёлтую прессу.
Это не соккер выкидывает, он просто подбирает то что кто-то выкинул, и дает пищу для облизывания некоторым...
MAUS
MAUS ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:18
AntiherQ1488:
В чем хорош Ивелин, он не умеет забивать некрасивые голы. Вспомнить хоть, как он бомжу закинул за шиворот)) Удачи в Рубине) https://www.youtube.com/watch?v=emWRLvMcPi0
Сказал, как отрезал! Всё чётко и по делу! Ну и конечно некоторым «по открытой ране» чтобы знали кто есть кто! Ивелину успехов!
denmig
denmig
сегодня в 11:15
Вот это утка!! - даже вася уткин расстроился!
Контуженый
Контуженый
сегодня в 10:57
На сайте "Рубина" нет инфы об аренде Попова. Соккер в межсезонье всё больше напоминает жёлтую прессу.
soccer2014
soccer2014
сегодня в 09:42
Ого!! Для Рубина на таких условиях отличный вариант.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 08:34
Удачи Спартаку.
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 06:40
Хреновая тенденция.-пдатить самим зарплату отданым в аренду.... бомжи начали и понеслось....
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 05:35
В чем хорош Ивелин, он не умеет забивать некрасивые голы. Вспомнить хоть, как он бомжу закинул за шиворот))
Удачи в Рубине)
cska plus
cska plus
сегодня в 05:16
Из одного дна в другое.
piercman
piercman ответил S-y F-v
сегодня в 03:21
S-y F-v:
У болотных бомжей игроки готовы сами за себя платить, лишь бы уйти из клуба-паразита
пруф дай - или ******л? если ты про шатова - то он заплатит только за то, чтобы сыграть против зенита.
S-y F-v
S-y F-v ответил piercman
сегодня в 03:20
    S-y F-v
    S-y F-v ответил cska plus
    сегодня в 03:16
    Нет, главное, кони - это кони, а бомжи - это бомжи.
    piercman
    piercman
    сегодня в 02:54
    ухаха! а они ещё визжали, что зенит часть з/п по дзюбе возьмёт на себя - а сами за попова будут 2/3 платить 😆 позор!
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 02:50
    Ох и жаль,Попов всегда нравился как игрок...
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 02:32
    Главное, Казанский доволен.
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