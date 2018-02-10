«Спартак» и «Рубин» близки к согласованию аренды Попова

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может завершить текущий сезон в «Рубине». По данным источника, клубы практически договорились о переходе 30-летнего игрока на правах полугодичной аренды.

Сообщается, что аренда будет бесплатной и без права выкупа, при этом 2/3 зарплаты футболисту будет выплачивать «Спартак». По всей видимости, Попов поедет на третий сбор уже в составе казанского клуба.

Напомним, Попов был признан лучшим футболистом 2017 года в Болгарии.