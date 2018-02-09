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«Спартак» не может договориться с Вериссимо по зарплате

09 февраля 2018, 01:59

Сделка по переходу защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо в «Спартак» затягивается по причине разногласий о зарплате футболиста и комиссионных для его агентов.

«Переговоры на паузе. Лукаса не устраивает зарплата, которую предлагает „Спартак“, а агентов – комиссионные. Мы даже ещё не обсуждали длительность контракта. Агенты Апаресиду Инасиу и Маркос Рибейру всё ещё находятся в Москве, мы ждём нового раунда переговоров», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Сантос» согласился продать Вериссимо «Спартаку» за 7.5 — 8.5 млн евро.

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Крейсер
Крейсер
10 февраля 2018 в 01:33
Футбольный агент Марко Трабукки, который со стороны «Спартака» вел переговоры по трансферу защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, рассказал, почему переход сорвался.

«Когда мы сделали первое предложение «Сантосу» [в декабре], нашлась пара не в меру умных посредников, в прошлом плотно работавших по Бразилии со «Спартаком».

Они рекомендовали «Сантосу» не соглашаться на наше предложение. Рассказали руководству, что «Спартак» богатый клуб и может заплатить намного больше. Я как посредник в этой сделке объяснил, что «Спартак» не будет участвовать в аукционе. Мало того, Каррера строго определил рамки по зарплате футболиста.

Понимая, что ситуация не развивается, Вериссимо, как многие хорошие, добрые, но наивные молодые футболисты, сделал неправильный вывод, что сделка может произойти, если он поменяет агентов. Он начал каждую неделю направо-налево раздавать разным людям мандаты на ведение переговоров. Это только осложнило и без того непростую ситуацию.

Почему представители игрока прилетели в Москву на переговоры? Это самое комичное во всей истории. Я находился и нахожусь по сей день в Марбелье. Его новые агенты сели на самолет и как настоящие дилетанты прилетели в Москву, не имея даже предварительной договоренности о встрече. Я прямо сказал Лукасу, что это — четыре шарлатана. Естественно, в Москве их никто не ждал и не принял со стороны «Спартака», поскольку клуб закрыл тему Вериссимо еще в январе», — сказал Трабукки.

Переговоры по трансферу велись с декабря. В конце января «Спартак» решил переключиться на поиск других защитников и взял в аренду Николу Максимовича из «Наполи».
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
09 февраля 2018 в 23:41
Агенты Вериссимо обвинили другого агента (Марко Трабукки) в ведении переговоров без авторизации «Спартака» и намекнули, что тот сорвал трансфер. Марко дал свой комментарий по ситуации.

«На самом деле «Спартак» уже давно не интересуется этим футболистом. Вопрос давно закрыт закрыт, а они никак не могут с этим смириться. Это даже не спекуляции. Просто нет интереса», — заявил Трабукки.
Harry_Lonsdale
Harry_Lonsdale
09 февраля 2018 в 17:03
Похоже игруля ищет не футбольную составляющую - господин в тренде последних веяний в мировом футболе)
Kyon
Kyon ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
09 февраля 2018 в 14:49
Cмешно, когда фанат кабинетного гни*ера говорит что-то про проекты. А уж в бездарях вы точно должны разбираться - подписали 20ка, который никому в мире и даром не сдался, за 250к и прописали больше 20млн отступных. Загубите и без того убогого игрочишку и будете 5 лет платить ему. У-успех!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
09 февраля 2018 в 13:54
Судя по заморочкам в подписании контракта это игрок первой величины.
Деньги любит больше меры,а ещё ничего не сделал для клуба.
Отпустить его и время не тратить.
Любит на деньги играть,пусть на бирже играет.
Звезда,ёпт.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
09 февраля 2018 в 11:30, ред.
Да пошлите его на Х..!!!! Пусть в своих трущобах дер..о нюхает !!!
Великолепный
Великолепный
09 февраля 2018 в 11:26
Вериссимо хочет раскрутить на бабки федуна, красавец!))
RED_BLOOD
RED_BLOOD
09 февраля 2018 в 11:23
Я так понимаю на этом ресурсе только СМ можно 42ть! Как про зЕнит и цсКа то сразу бан получаешь, никак тут братва самого Андронникова !?
kust07
kust07
09 февраля 2018 в 11:21
Многих интересует в первую очередь бабло,а не игра. На Х такие игроки нужны
time out
time out ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
09 февраля 2018 в 11:09
Какие-то обрезанные зулусы-альбиносы появляются в зените.
GGGringOOO
GGGringOOO
09 февраля 2018 в 10:47
Ну уже понятно, что игрок мечтает играть в таком сильном чемпионате, как наш.
LOpp
LOpp
09 февраля 2018 в 10:39
у этого бразильца 5-6 агентов и со всеми нужно договориться. какой-то колхозный базар.
Miaf
Miaf
09 февраля 2018 в 10:27
Это вам не газпроект, где берут всех подряд за любую сумму.
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
09 февраля 2018 в 10:20
это не Бразильцы, а евреи)
mntr13
mntr13
09 февраля 2018 в 09:09
Лукойл поможет
Кlassе
Кlassе
09 февраля 2018 в 08:47
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD
    09 февраля 2018 в 08:30
      RED_BLOOD
      RED_BLOOD
      09 февраля 2018 в 08:25, ред.
      Утка, которую уже месяц, обсасывают! Такая же как и с Луаном, летом мол не захотели продавать за десятку с копейками , а зимой за 30 уже в сам ливер не хотели продать
      Баба Наташа
      Баба Наташа
      09 февраля 2018 в 08:21
      Надо брать, предлагаю всем болельщикам Великого Спартака скинуться с пенсии!
      Я сёдня, даже день не буду курить своё Мальборо, и вырученные 10 баксов отправлю Фидуну на красавчика Лукаса!
      Давайте, КБ-братья спартачи, не жoптecь!
      Вперёд, Спартак!
      makkie
      makkie
      09 февраля 2018 в 08:00
      Бразильские агенты хуже еврейских - за копейку удавятся.
      Ханни и Максимовича для зимы будет достаточно.
      S-y F-v
      S-y F-v
      09 февраля 2018 в 07:42
      Вериссимо будет лишним. Достаточно старой гвардии и Максимовича, чтобы переждать отсутствие Джикии. Появился Ханни. Остальные в порядке. Надо спокойно выигрывать чемпионат и кубок. А ЛЕ - второстепенный турнир на данный момент.
      mat73
      mat73
      09 февраля 2018 в 05:37
      Жадные какие-то попались бразильцы)))
      RDeanW
      RDeanW ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
      09 февраля 2018 в 03:02
      так че там по посещаемости?) не было 5000?) или может цска спартак 3-1 выиграл 10 декабря?) ахаха) опять с тебя ржу)
      RDeanW
      RDeanW ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
      09 февраля 2018 в 03:01
      все ясно) нет ответа на пруф - скажи, что фейк) слив засчитан)
      RDeanW
      RDeanW ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
      09 февраля 2018 в 02:58
      опять? ты меня еще ни разу не посадил) ты меня там "на балабольстве" ловил, когда я про 5000 на вашем новом стадике писал, в итоге после моего ответа я тебя сутки не видел на соккере)) ржачно было) и вот тебе)

      RDeanW
      RDeanW ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
      09 февраля 2018 в 02:55
      ну если цска платит бездарям вроде игнашевича 2.5 - почему бы и нет?) а 4.5 лучшему игроку рфпл - легко.
      Миша Вилков
      Миша Вилков
      09 февраля 2018 в 02:30
      Разводят Федуна :)
      311
      311
      09 февраля 2018 в 02:16, ред.
      Он разве не знает, что в Спартаке все за ромбик бегают?)
      вхсо 111
      вхсо 111
      09 февраля 2018 в 02:11
      Чё у Лукойла кризис.)) Или жмотят.)
      Кирилыч
      Кирилыч
      09 февраля 2018 в 02:06
      Нафиг его. И его агентов. Жадина капризная.
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