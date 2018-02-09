«Спартак» не может договориться с Вериссимо по зарплате

Сделка по переходу защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо в «Спартак» затягивается по причине разногласий о зарплате футболиста и комиссионных для его агентов.
«Переговоры на паузе. Лукаса не устраивает зарплата, которую предлагает „Спартак“, а агентов – комиссионные. Мы даже ещё не обсуждали длительность контракта. Агенты Апаресиду Инасиу и Маркос Рибейру всё ещё находятся в Москве, мы ждём нового раунда переговоров», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, ранее появилась информация о том, что «Сантос» согласился продать Вериссимо «Спартаку» за 7.5 — 8.5 млн евро.
«Когда мы сделали первое предложение «Сантосу» [в декабре], нашлась пара не в меру умных посредников, в прошлом плотно работавших по Бразилии со «Спартаком».
Они рекомендовали «Сантосу» не соглашаться на наше предложение. Рассказали руководству, что «Спартак» богатый клуб и может заплатить намного больше. Я как посредник в этой сделке объяснил, что «Спартак» не будет участвовать в аукционе. Мало того, Каррера строго определил рамки по зарплате футболиста.
Понимая, что ситуация не развивается, Вериссимо, как многие хорошие, добрые, но наивные молодые футболисты, сделал неправильный вывод, что сделка может произойти, если он поменяет агентов. Он начал каждую неделю направо-налево раздавать разным людям мандаты на ведение переговоров. Это только осложнило и без того непростую ситуацию.
Почему представители игрока прилетели в Москву на переговоры? Это самое комичное во всей истории. Я находился и нахожусь по сей день в Марбелье. Его новые агенты сели на самолет и как настоящие дилетанты прилетели в Москву, не имея даже предварительной договоренности о встрече. Я прямо сказал Лукасу, что это — четыре шарлатана. Естественно, в Москве их никто не ждал и не принял со стороны «Спартака», поскольку клуб закрыл тему Вериссимо еще в январе», — сказал Трабукки.
Переговоры по трансферу велись с декабря. В конце января «Спартак» решил переключиться на поиск других защитников и взял в аренду Николу Максимовича из «Наполи».
«Когда мы сделали первое предложение «Сантосу» [в декабре], нашлась пара не в меру умных посредников, в прошлом плотно работавших по Бразилии со «Спартаком».
Они рекомендовали «Сантосу» не соглашаться на наше предложение. Рассказали руководству, что «Спартак» богатый клуб и может заплатить намного больше. Я как посредник в этой сделке объяснил, что «Спартак» не будет участвовать в аукционе. Мало того, Каррера строго определил рамки по зарплате футболиста.
Понимая, что ситуация не развивается, Вериссимо, как многие хорошие, добрые, но наивные молодые футболисты, сделал неправильный вывод, что сделка может произойти, если он поменяет агентов. Он начал каждую неделю направо-налево раздавать разным людям мандаты на ведение переговоров. Это только осложнило и без того непростую ситуацию.
Почему представители игрока прилетели в Москву на переговоры? Это самое комичное во всей истории. Я находился и нахожусь по сей день в Марбелье. Его новые агенты сели на самолет и как настоящие дилетанты прилетели в Москву, не имея даже предварительной договоренности о встрече. Я прямо сказал Лукасу, что это — четыре шарлатана. Естественно, в Москве их никто не ждал и не принял со стороны «Спартака», поскольку клуб закрыл тему Вериссимо еще в январе», — сказал Трабукки.
Переговоры по трансферу велись с декабря. В конце января «Спартак» решил переключиться на поиск других защитников и взял в аренду Николу Максимовича из «Наполи».
«На самом деле «Спартак» уже давно не интересуется этим футболистом. Вопрос давно закрыт закрыт, а они никак не могут с этим смириться. Это даже не спекуляции. Просто нет интереса», — заявил Трабукки.
«На самом деле «Спартак» уже давно не интересуется этим футболистом. Вопрос давно закрыт закрыт, а они никак не могут с этим смириться. Это даже не спекуляции. Просто нет интереса», — заявил Трабукки.
Деньги любит больше меры,а ещё ничего не сделал для клуба.
Отпустить его и время не тратить.
Любит на деньги играть,пусть на бирже играет.
Звезда,ёпт.
Деньги любит больше меры,а ещё ничего не сделал для клуба.
Отпустить его и время не тратить.
Любит на деньги играть,пусть на бирже играет.
Звезда,ёпт.
Я сёдня, даже день не буду курить своё Мальборо, и вырученные 10 баксов отправлю Фидуну на красавчика Лукаса!
Давайте, КБ-братья спартачи, не жoптecь!
Вперёд, Спартак!
Я сёдня, даже день не буду курить своё Мальборо, и вырученные 10 баксов отправлю Фидуну на красавчика Лукаса!
Давайте, КБ-братья спартачи, не жoптecь!
Вперёд, Спартак!
Ханни и Максимовича для зимы будет достаточно.
Ханни и Максимовича для зимы будет достаточно.