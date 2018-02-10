Аллегри: «Дибала – очень важный игрок, я не могу им рисковать»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Фиорентиной» в 24-м туре чемпионата Италии (2:0) отметил, что не готов рисковать форвардом Пауло Дибалой, несмотря на предстоящую во вторник игру с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«„Тоттенхэм“ играет очень технично, матчи Лиги чемпионов проходят под особым напряжением. Мы должны играть лучше.

Когда вернётся Дибала? Пауло работает по плану, отличному от того, которого придерживается остальная команда, но мы надеемся, что вскоре он вернётся в строй. Это очень сложный момент. Я не могу им рисковать, так как это очень важный футболист, и мы нуждаемся в нём в лучшем его состоянии.

У нас есть четыре игрока в лазарете, но мы не можем торопиться, чтобы потерять их на ещё более длительный срок».