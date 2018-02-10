Ещё один игрок «Ромы» попал в сферу трансферных интересов «Челси»

СМИ продолжают приписывать «Челси» интерес к игрокам «Ромы». Напомним, ранее на «Стэмфорд Бридж» сватали Костаса Маноласа, Раджу Наингголана и Эдина Джеко, а Антонио Рюдигер и Эмерсон Палмиери и вовсе перебрались в лондонский клуб из римского.

Теперь же сообщают об интересе «синих» к полузащитнику Алессандро Флоренци, чей контракт с «волками» истекает через полтора года. «Рома» за последние годы зарекомендовала себя как клуб, который охотно расстается со своими лидерами, если за них предлагают хорошие деньги, поэтому продажа Флоренци летом выглядит весьма вероятной.

По слухам, борьбу «Челси» за хавбека готовы навязать «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Барселона».