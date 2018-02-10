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Щенников впервые с ноября провел тренировку на поле

вчера, 20:31

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, который восстанавливается после серьезной травмы, полученной в ноябре прошлого года, сегодня провел первую тренировку на поле. Футболист занимался по индивидуальной программе.

«Очень рад наконец-то выйти на зеленый газон. До этого здесь, в Кампоаморе, каждый день работал в тренажерном зале, в бассейне под наблюдением врачей и физиотерапевтов. И вот теперь приступил к тренировкам на поле. После первого занятия в целом ощущения нормальные, буду продолжать делать все возможное для того, чтобы скорее вернуться в строй», - сказал Щенников.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 01:21
Отлично! Жоре здоровья и скорейшего возвращения.
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 00:34
Красава!Надеюсь,Жора,мы ещё увидим твои голы в этом сезоне!Очень надеюсь!)
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:56
Очень рад за Жору.Скорейшего восстановления,у нас сейчас каждый игрок на счету.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:43
Пока тренировки как отдых.
Jum13
Jum13
вчера в 21:22
Выздоравливай - очень нужен!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:04
Георгий! С выходом на футбольное поле!!!
Успехов!!!
Брулин
Брулин
вчера в 21:01
Здоровья ему и поскорее возвращаться в строй
cska.78
cska.78
вчера в 20:47
Очень хорошая новость!
drug01
drug01
вчера в 20:42
Георгий не спеши,делай все что сказал врач!!!!!
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:41
Давай Георгий, набирай форму, ты нужен ЦСКА!))
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