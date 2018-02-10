Щенников впервые с ноября провел тренировку на поле

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, который восстанавливается после серьезной травмы, полученной в ноябре прошлого года, сегодня провел первую тренировку на поле. Футболист занимался по индивидуальной программе.

«Очень рад наконец-то выйти на зеленый газон. До этого здесь, в Кампоаморе, каждый день работал в тренажерном зале, в бассейне под наблюдением врачей и физиотерапевтов. И вот теперь приступил к тренировкам на поле. После первого занятия в целом ощущения нормальные, буду продолжать делать все возможное для того, чтобы скорее вернуться в строй», - сказал Щенников.