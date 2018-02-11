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Хет-трик Роналду позволил «Реалу» победить «Реал Сосьедад»

сегодня, 00:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 2Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Мадрид, «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» - «Реал Сосьедад» 5:2 (4:0)
Голы: Васкес 1, Роналду 27, Кроос 34, Роналду 37, Роналду 80 - Баутиста 74, Ильярраменди 83.

«Реал»: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Асенсио (Бэйл 73), Кроос, Модрич (Ковачич 63), Бензема, Васкес (Иско 62), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан. 

«Реал Сосьедад»: Рульи, Альберто де ла Белья, Навас, Одриосола, Элустондо, Ильярраменди, Каналес (Баутиста 60), Ойарсабаль, Прието, Сурутуса (Субельдия 60), Хуанми (Хон 83).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.

Предупреждения: Альберто де ла Белья 47, Карвахаль 49.

Судья: Хосе Эрнандес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее мадридский «Атлетико» минимально обыграл «Малагу».

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Все комментарии
alex1990for
alex1990for ответил NOVA
сегодня в 01:23
NOVA:
и он уже начал на барсу работать!?
причем тут барса? читай внимательно, ждет матча с псж, интересно, сколько перец в этот раз выложит, ведь здесь голом с оффсайда и липовыми удалениями не отделаешься.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:21
Хорошо катали мяч, потом начали дурака валять!
Как Карвахаль оставил игрока, когда соперник забил первый гол? Тупо он в последнее время играет!
И как три игрока оставили Ильярру , когда они второй гол забили?
Это вообще ужас какой-то!
Отсутствие Пепе очень отражается! С обороной надо что-то делать!!! Так не пойдет!
NOVA
NOVA ответил alex1990for
сегодня в 01:17
alex1990for:
кашшаи уже в мадриде в ожидании матча псж-кабинет..
и он уже начал на барсу работать!?
cevin cigan
cevin cigan ответил cska.78
сегодня в 01:13
cska.78:
Тут веселее названия обеих команд :) И все соответствует итоговому счету :)
+100500!
alex1990for
alex1990for ответил MIKITA463295
сегодня в 01:13
MIKITA463295:
Слайш ========================= Если Реал будет играть как во втором тайме,то ПСЖ накажет...
да он и за первый накажет, ведь реал открывался по всем фронтам, а рс этим не пользовался. псж такие возможности не упустит, думаю.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 01:11
Слайш
=========================
Если Реал будет играть как во втором тайме,то ПСЖ накажет...
cska.78
cska.78 ответил 311
сегодня в 01:09
311:
Сосьедад еще в первом тайме сделал сосьедад!)
Тут веселее названия обеих команд :) И все соответствует итоговому счету :)
alex1990for
alex1990for ответил Pancher_95
сегодня в 01:08
Pancher_95:
Кто бы говорил про кабинет, только не бврсуки. Рекодсмены по назначенным пенальти и по не назначенным в свои ворота
да и не вам лицемерно петь про судеек, любители пеналей от спин и головы, а также пеналей за спотыкание о партнера в чужой штрафной)

а насчет рекордсменов по пенкам, так играть чище надо, мадридцам этому еще учиться и учиться, а не лица с локтей разбивать и ничего за это не получать.
Reiden
Reiden
сегодня в 01:07
Все-таки будет бой с ПСЖ. С победой!
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Pancher_95
сегодня в 01:07
Pancher_95:
Ключевое слово "возможно" Атлетико не дремлет, а у балерин на носу игры с Челси( надеюсь эвребе и айтекин не протащат балет). Вполне могут догнать
Атлетико который отскакивает почти каждый матч со счетом 1-0? Не смеши)). Скорей отрыв еще в раза 2 больше станет. А такой челси должны проходить закрытими глазами. О кубке я уже молчу)).
Pancher_95
Pancher_95 ответил alex1990for
сегодня в 01:07
Кто бы говорил про кабинет, только не бврсуки. Рекодсмены по назначенным пенальти и по не назначенным в свои ворота
alex1990for
alex1990for ответил Pancher_95
сегодня в 01:06
Pancher_95:
Айтекин говорят ждет звонка от уефа, на матч Челси-балет
кашшаи уже в мадриде в ожидании матча псж-кабинет..
Pancher_95
Pancher_95 ответил alex1990for
сегодня в 01:04
Айтекин говорят ждет звонка от уефа, на матч Челси-балет
alex1990for
alex1990for ответил Pancher_95
сегодня в 00:59
Pancher_95:
Ключевое слово "возможно" Атлетико не дремлет, а у балерин на носу игры с Челси( надеюсь эвребе и айтекин не протащат балет). Вполне могут догнать
атлетико не потянет эту гонку, не тешь себя)
скорее реал протащат с псж, ведь не комильфо обладателям лч вылетать в 1.8)
311
311
сегодня в 00:59
Сосьедад еще в первом тайме сделал сосьедад!)
alex1990for
alex1990for ответил RoArt
сегодня в 00:58
RoArt:
Вот проиграл бы Реал - тут уже комментов 200 было от барсучков...но Реал выиграл и стада школотронов пошли спать не солоно хлебавши)
да такие же ситуйшены и с глориками реала)
Pancher_95
Pancher_95 ответил Тео Джонс
сегодня в 00:58
Ключевое слово "возможно" Атлетико не дремлет, а у балерин на носу игры с Челси( надеюсь эвребе и айтекин не протащат балет). Вполне могут догнать
RoArt
RoArt
сегодня в 00:57
Вот проиграл бы Реал - тут уже комментов 200 было от барсучков...но Реал выиграл и стада школотронов пошли спать не солоно хлебавши)
NOVA
NOVA ответил Слайш
сегодня в 00:56
Слайш:
Если с ПСЖ сыграем так же как в первом тайме сегодня, пройдём дальше! С победой Мадрид! Приятный вечер
ты прав!!! если сыграем так как в первом тайме и еще плюс везение Бенза бы, тогда пипец псж!!!
RoArt
RoArt ответил Happyboy Barca
сегодня в 00:54
Happyboy Barca:
Наконец-то красавица догнала паулиньо
Зачем Месси догонял Паулиньо?
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 00:54
С победой всех мадридистов! Роналду в свои 33 и в скорости и в дриблинге дал прикурить молодым игрокам Сосьедада. Должны проходить псж, Реал умеет выигрывать большие матчи. Хала Мадрид!
P.s. барсуки не воняйте на этой ветке
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 00:53
Непотопляемый Князь:
СМурфики запаниковали. Аха-ха) Сможет ли святой Лионтий отгрузить дежурную трёху Хетафе?)
Святой возьмет лигу, кубок и возможно лч, пока кто то отыгрывается на слабеньких).
NOVA
NOVA ответил Happyboy Barca
сегодня в 00:52
Happyboy Barca:
Наконец-то красавица догнала паулиньо
ты себя считаешь красавицей? не по месту если что!!
NOVA
NOVA
сегодня в 00:51
ну вот что за 3? ну такой прекрасный первый тайм, а что потом!? вот как играли в первом тайме, давайте так же и с псж!!! удачи!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:51
Крайний раз захожу на подобную ветку, но просто хотелось бы высказать своё мнение. Как же повезло Пеле и Марадоне (ЧМ 1986 смотрел, судьи офсайдами команду Лобановского , на тот момент моего СССР убили. ИМХО., а Марадона его сделал.) что они были без конкурентов. На мой взгляд 2 гения футбола сейчас играют,это прекрасно!
Pancher_95
Pancher_95 ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:49
Не ты один. Я тоже слышал)
Джон Смит 1
Джон Смит 1
сегодня в 00:49
С Победой Реал ! Силы берегли конечно во втором тайме, но победили заслуженно.
Опять видел расстроенного школьника, покупал чупа-чупсы свои любимые, марки ББ.
alex1990for
alex1990for
сегодня в 00:47
￼NGY, ты что-то путаешь. это барса любит забить 2-3 гола и валять дурака. реал уничтожает слабаков под корень.
NGY
NGY
сегодня в 00:46
Как всегда...!

Реал не Реал, если не пропускает гол в свои ворота и не важно от какого соперника! Снова можно "похвалить" Карвахаля с Вараном!
Как же Дани сдал в скорости в свои 26 лет, просто кошмар.

А так, команду похвалить можно за первый тайм.

Но как всегда, это будто заложено в днк игроков Реала, забить 2-3 гола, а потом валять дурака и полностью отдать инициативу сопернику.

Оборона, самое слабое звено Реала и с этим надо что-то делать. С таким проходным двором, тяжело будет на что-то серьезное расчитывать с топ-командами.
alex1990for
alex1990for ответил Metz57100
сегодня в 00:45
Metz57100:
Дерзко сыграли молодцы, так нужно начинать матч с псж и шанса у них тоже не будет, очень бы хотелось бы чтобы матч Реал ПСЖ комментировал Константин Генич очень нравится этот комментатор) hala madrid!
так начинать матч с псж?)) ахах, думаешь, псж на это не ответит достойно парочкой молниеносных атак? это не мертвый рс.
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