Хет-трик Роналду позволил «Реалу» победить «Реал Сосьедад»

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Мадрид, «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» - «Реал Сосьедад» 5:2 (4:0)
Голы: Васкес 1, Роналду 27, Кроос 34, Роналду 37, Роналду 80 - Баутиста 74, Ильярраменди 83.
«Реал»: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Асенсио (Бэйл 73), Кроос, Модрич (Ковачич 63), Бензема, Васкес (Иско 62), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Альберто де ла Белья, Навас, Одриосола, Элустондо, Ильярраменди, Каналес (Баутиста 60), Ойарсабаль, Прието, Сурутуса (Субельдия 60), Хуанми (Хон 83).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
Предупреждения: Альберто де ла Белья 47, Карвахаль 49.
Судья: Хосе Эрнандес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее мадридский «Атлетико» минимально обыграл «Малагу».