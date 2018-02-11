«Бавария» продлила контракт с Ульрайхом до 2021 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с основным голкипером команды Свеном Ульрайхом. Новое соглашение связывает футболиста с клубом до конца сезона 2020/2021.

Ульрайх перешел в мюнхенский клуб из «Штутгарта» в 2015 году и успешно заменил травмированного Мануэля Нойера в этой кампании. Сам Нойер рассчитывает вернуться во второй части сезона.

«Рад, что „Бавария“ в меня поверила. Я способен помочь этому великому клубу достигнуть поставленных целей в ближайшие годы», - отметил Ульрайх.