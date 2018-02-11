«Бавария» продлила контракт с Ульрайхом до 2021 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с основным голкипером команды Свеном Ульрайхом. Новое соглашение связывает футболиста с клубом до конца сезона 2020/2021.
Ульрайх перешел в мюнхенский клуб из «Штутгарта» в 2015 году и успешно заменил травмированного Мануэля Нойера в этой кампании. Сам Нойер рассчитывает вернуться во второй части сезона.
«Рад, что „Бавария“ в меня поверила. Я способен помочь этому великому клубу достигнуть поставленных целей в ближайшие годы», - отметил Ульрайх.
#FCBayern verlängert Vertrag mit Torhüter Sven Ulreich bis 2021: https://t.co/RW6IdSzyBj #Ulreich2021 pic.twitter.com/1pGTuFIpm9— FC Bayern München (@FCBayern) 11 февраля 2018 г.