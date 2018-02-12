«Золотая бутса»: представители АПЛ в топ-3

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». Лидером продолжает оставаться нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший единственный гол своей команды в последнем матче с «Арсеналом» (1:0).
Так выглядит первая десятка рейтинга:
Харри Кейн («Тоттенхэм»): 23 гола, коэффициент лиги 2 - 46 очков*;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка.
Эдинсон Кавани (ПСЖ): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;
Чиро Иммобиле («Лацио»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;
Лионель Месси («Барселона»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;
Неймар (ПСЖ): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Роберт Левандовски («Бавария»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;
Жонас («Бенфика»): 25 голов, коэффициент лиги 1.5 - 37.5 очков;
Мауро Икарди («Интер»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;
*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.
Где наша лучшая футболистка всех времён.
Где наша лучшая футболистка всех времён.
Сегодня 10:14
А где же Роналда ? Ах,да,он же представлен в другой номинации и является главным претендентом на "Золотую стельку" )
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Помнится, тоже самое о Роналду ты писал в прошлом сезоне ЛЧ, когда у него, после группового этапа было 2 гола, а у Месси 10...!
Но потом, по окончании турнира, ты куда-то потерялся...!
Сегодня 10:14
А где же Роналда ? Ах,да,он же представлен в другой номинации и является главным претендентом на "Золотую стельку" )
___________________________
Помнится, тоже самое о Роналду ты писал в прошлом сезоне ЛЧ, когда у него, после группового этапа было 2 гола, а у Месси 10...!
Но потом, по окончании турнира, ты куда-то потерялся...!