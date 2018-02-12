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«Золотая бутса»: представители АПЛ в топ-3

сегодня, 10:09

Представляем вашему вниманию обновленную версию рейтинга гонки за «Золотую бутсу». Лидером продолжает оставаться нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший единственный гол своей команды в последнем матче с «Арсеналом» (1:0).

Так выглядит первая десятка рейтинга:

Харри Кейн («Тоттенхэм»): 23 гола, коэффициент лиги 2 - 46 очков*;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка.

Эдинсон Кавани (ПСЖ): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;

Чиро Иммобиле («Лацио»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Лионель Месси («Барселона»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Неймар (ПСЖ): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Роберт Левандовски («Бавария»): 19 голов, коэффициент лиги 2 - 38 очков;

Жонас («Бенфика»): 25 голов, коэффициент лиги 1.5 - 37.5 очков;

Мауро Икарди («Интер»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков;

*при равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

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Все комментарии
Exia
Exia ответил Viduka
сегодня в 13:07
Viduka:
Форвард одного сезона, говорили они. Если не прельстится предложением "Реала", рекорд Ширера долго не устоит.
Дело не в Реале, а в ТТХ. Кейн, как и любой амбициозный человек хочет трофеев, которых с ТТХ ему не видать. Так что скорей всего уедет в топ-клуб летом.
Фата лист
Фата лист ответил ДСА
сегодня в 13:06
Он в последних матчах даже в зявку ПСЖ не попадал, не знаю причину, может травма.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:42
а Золотой мяч все равно дадут Роналду или Месси
Red_team
Red_team
сегодня в 12:20
У Лиги 1 такой же коэффициент как у АПЛ?! Ахаха, этот анекдот сделал мой день =)
grafff
grafff
сегодня в 11:57
Еще много игр
ДСА
ДСА
сегодня в 11:34
Что-то Кавани зачах.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:24
Трудно тягаться в бельгии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 11:24
Скоро Криштиану догонит и перегонит всех.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:18
Представитель АПЛ не станет обладателем ЗБ.
mntr13
mntr13
сегодня в 11:09
Кейн молодец
Viduka
Viduka
сегодня в 11:08
Форвард одного сезона, говорили они. Если не прельстится предложением "Реала", рекорд Ширера долго не устоит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:06
Кри Ро где-то на подходе? Он же уже трёхи начал отгружать, даже без пенальти...
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:53
Жонас лучший
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:53
Я думаю Месси сможет выиграть Золотую бутсу
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 10:41
Салах хорош
амурец
амурец
сегодня в 10:41
а Кейн рвётся к ЗБ и остановить его будет трудно
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 10:36
А где пеналду?) ахха
Где наша лучшая футболистка всех времён.
Jum13
Jum13
сегодня в 10:30
Меси в шоке
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 10:25
Помнится мне, несколько лет назад Жонаса Локомотив пытался подписать, но тот уехал в валенсию
NGY
NGY ответил Майкл59ru
сегодня в 10:20
Майкл59ru:
А где же Роналда ? Ах,да,он же представлен в другой номинации и является главным претендентом на "Золотую стельку" )
Майкл59ru
Сегодня 10:14

А где же Роналда ? Ах,да,он же представлен в другой номинации и является главным претендентом на "Золотую стельку" )
___________________________

Помнится, тоже самое о Роналду ты писал в прошлом сезоне ЛЧ, когда у него, после группового этапа было 2 гола, а у Месси 10...!

Но потом, по окончании турнира, ты куда-то потерялся...!
Воин666
Воин666
сегодня в 10:20
Ну, так в Англии и сыграно больше всех игр чему здесь удивляться то?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:18
Кейн умница. Наверное самый талантливый игрок Англии своего десятилетия.
Foxes
Foxes
сегодня в 10:14
АПЛ рулит.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:14
А где же Роналда ? Ах,да,он же представлен в другой номинации и является главным претендентом на "Золотую стельку" )
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