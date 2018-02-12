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«Реал» и ПСЖ рассудит итальянец Рокки

вчера, 14:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:45 Не начался

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - ПСЖ обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему будут Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Дополнительные ассистенты - Лука Банти и Паоло Валери. Четвертый арбитр - Алессандро Костанцо.

Матч «Реал» - ПСЖ состоится 14 февраля и начнется в 22:45 мск.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:05
нельзя чтобы ПСЖ прохдил, иначе Барсе может не поздоровиться )
Lyon2009
Lyon2009
вчера в 19:54
Норм. Главное чтобы никого не засуживал. Удачи ПСЖ!!!
Agamaga
Agamaga
вчера в 17:39
Что это представители кабинетного клуба заговорили про Айтекина? Понимаем, что вам по душе те арбитры, которые засчитывают голы из метрового оффсайда, но истерить так не стоит. Ваш сливочный проект итак находится под колпаком жирных дядек и судейского корпуса.
Pancher_95
Pancher_95
вчера в 17:14
Хорошо что не айтекин
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 17:11
Они уже успели распределить между собой деньги, полученные от Переса?)
nikolah
nikolah ответил No problem
вчера в 16:53
No problem:
А мы думали ,что Каталония любезно преподнесет Мадриду своего почетного гражданина Айтекина.. ну чтож,макаронники так и на этом норм. Жесткие стыки,игра на грани фола,Неймар готовь броню,Серега Рамос ждет).


серёжка недалеко ушёл ))
kastites
kastites
вчера в 16:49
Бальбоо
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
вчера в 16:14
Что известно о прошлых связях этого гражданина с Пересом?)
Ужины в ресторанах, в баню вместе ходили, посещали матчи реала????
Ведь от него будет зависеть пройдёт ли реал дальше или нет.
FERIS
FERIS
вчера в 15:34
Желаю Реалу победы и без травм!
амурец
амурец ответил Saang
вчера в 15:29
Saang:
Неймар будет первым))
ну и пускай первым начинает, всему ПСЖ это грозит
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 14:55
Да и то хорошо! Объективного и непредвзятого судейства итальянской бригаде арбитров) А также отличной и успешной игры мадридскому Реалу!
Saang
Saang ответил ДАША Д
вчера в 14:53
ДАША Д:
Тяжелый матч для судейства, лучше судить что-то попроще.
Ага. Лучшие друзья судей vs богатеи которые хорошо отблагодарят. Рокки наверняка душат противоречия)))
Saang
Saang ответил амурец
вчера в 14:52
амурец:
ну что же делать после вылета ПСЖ пусть поплачут
Неймар будет первым))
амурец
амурец ответил Saang
вчера в 14:44
Saang:
Я имел ввиду что ему не за судейство опасаться надо а за плачущих мальчиков))
ну что же делать после вылета ПСЖ пусть поплачут
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:42
Тяжелый матч для судейства, лучше судить что-то попроще.
Saang
Saang ответил амурец
вчера в 14:42
амурец:
не сомневаюсь, я просто сказал по поводу комментария про судей
Я имел ввиду что ему не за судейство опасаться надо а за плачущих мальчиков))
Великий Князь
Великий Князь ответил Saang
вчера в 14:40
Saang:
И кому он будет подыгрывать? Соседям или богачам?
Соседям-богачам)
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 14:39
Хороший арбитр, но хейтер Юве.
Для этой пары оптимальный вариант.
амурец
амурец ответил Saang
вчера в 14:30
Saang:
Их и без Айтекина вынесут
не сомневаюсь, я просто сказал по поводу комментария про судей
Saang
Saang ответил амурец
вчера в 14:28
амурец:
не бойся не с Барселоной играете, Айтекина не будет
Их и без Айтекина вынесут
Aslanergazy
Aslanergazy
вчера в 14:26
Раел порвет ПСЖ!!!
амурец
амурец ответил Пари Сен-Жермен
вчера в 14:24
Пари Сен-Жермен:
Главное чтобы ПСЖ не засудили, ведь играем с Реалом.
не бойся не с Барселоной играете, Айтекина не будет
cevin cigan
cevin cigan ответил Пари Сен-Жермен
вчера в 14:21
Пари Сен-Жермен:
Главное чтобы ПСЖ не засудили, ведь играем с Реалом.
Оу! Мы с вами играли по 0-0! Не путай Реал и "кабинетный"клуб 7-1!!!!! видать вчера родился...если не знаешь,кто вас в кабинете сделал!
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен ответил Ruslik1982
вчера в 14:21
Ruslik1982:
с детства за ПСЖ топишь?
Да, с детства.
Saang
Saang ответил Ruslik1982
вчера в 14:20
Ruslik1982:
с детства за ПСЖ топишь?
Наверняка - как и Неймар)))
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Пари Сен-Жермен
вчера в 14:19
Пари Сен-Жермен:
Главное чтобы ПСЖ не засудили, ведь играем с Реалом.
с детства за ПСЖ топишь?
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
вчера в 14:14
Главное чтобы ПСЖ не засудили, ведь играем с Реалом.
cska.78
cska.78
вчера в 14:10
Помним как он свистел на матче Россия - Испания, тут тоже что-нибудь выкинет!
Saang
Saang
вчера в 14:08
И кому он будет подыгрывать? Соседям или богачам?
No problem
No problem
вчера в 14:07
А мы думали ,что Каталония любезно преподнесет Мадриду своего почетного гражданина Айтекина..
ну чтож,макаронники так и на этом норм.
Жесткие стыки,игра на грани фола,Неймар готовь броню,Серега Рамос ждет).
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