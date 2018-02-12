«Реал» и ПСЖ рассудит итальянец Рокки

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - ПСЖ обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему будут Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Дополнительные ассистенты - Лука Банти и Паоло Валери. Четвертый арбитр - Алессандро Костанцо.
Матч «Реал» - ПСЖ состоится 14 февраля и начнется в 22:45 мск.
ну чтож,макаронники так и на этом норм.
Жесткие стыки,игра на грани фола,Неймар готовь броню,Серега Рамос ждет).
ну чтож,макаронники так и на этом норм.
Жесткие стыки,игра на грани фола,Неймар готовь броню,Серега Рамос ждет).