Самое слабое звено футбола

Так было, так есть и так будет всегда? Спорные решения в центральном матче тура АПЛ заставляют «Соккер.ру» ябедничать на арбитров, которые тянут футбол вниз.

Гильдия «двоечников»

Эта песня хороша, начинай сначала. Футбольные клубы строят стадионы, ищут футболистов по всему миру, подписывают новичков за десятки, а то и сотни миллионов евро, игроки проводят сотни часов на тренировках, а тренеры не вылезают из прокуренных комнат, разрабатывая новые тактики, однако во время матчей все они оказываются «голыми». То есть зависимыми от решений людей со свистком и флажками. За последний век футбол бурно развивался: состоялось несколько тактических революций, футболисты прибавили в скоростно-силовой и технической работе, клубы научились коммерции, селекции, а самые крупные – стали настоящими корпорациями. Одно остается неизменным: судьи ошибались в конце XIX века, делают это и в начале XXI. В этой области нет заметного прогресса, разве что типология неправомерностей менялась. Судьи в широком смысле – «двоечники», а еще до сих пор на высоком уровне можно встретить арбитра с пузом, который априори не способен выдержать темп атлетов, которых взялся обслуживать.

VAR не прикончит ошибки

Похоже, не станет панацеей и введение VAR, ведь уже есть прецеденты, когда даже помощь видеоповторов не помогает арбитрам справляться со своей работой. В недавнем кубковом матче с участием «Челси» судьи не рассмотрели нарушение правил на Виллиане, хотя VAR был в их распоряжении, в Италии эта система запущена на полноценной основе, но и она не отменила судейских скандалов, можно вспомнить эпизоды с Кубка Конфедераций и Клубного чемпионата мира. Воодушевление от вступления футбола в «эру справедливости» постепенно сменяется раздражением, ведь решения у пульта принимают все те же «люди в черном». VAR не отменит ошибок, просто в очередной раз сменится их типология. И это весьма печальная новость с учетом того, что ради видеоповторов пришлось пожертвовать целостностью футбольных спектаклей. Нет, это в любом случае правильная инициатива, ведь, как минимум, под взглядом всевидящего ока сложнее быть предвзятым, но это не мешает оставаться непрофессиональным.

Остаточный принцип

Футболисты, тренеры и функционеры много говорят об арбитрах, в основном жалуются на их работу. Иногда звучат правильные вещи: мол, игроки и тренеры тоже ошибаются, но они за свои оплошности несут материальную ответственность – есть контракты, премиальные, штрафы. А судьи что? Самым суровым наказанием является отстранение от обслуживания игр, но это не является такой уж трагедией, ведь во многих странах нет профессии «футбольный арбитр». Это прибыльное хобби на уикенд, но обычно люди заняты в других профессиях и как-нибудь проживут без свистка/флажка. Но именно в этом кроется главное противоречие футбола, если говорить о профессиональных лигах и турнирах. Чтобы получить футбольное образование сейчас, дети идут в спортивные школы в 5-7 лет. Арбитры начинают изучать свою профессию гораздо позже, да и то – часто в эту гильдию набирают по остаточному принципу, ведь изначально никто не желает быть судьей. Но некоторым приходится.

Неадекватный арбитр

Профессионалов должны судить профессионалы

Система становится порочной уже на этом круге: спортсменов, проделавших огромный путь к вершинам футбола, оценивают люди, ставшие судьями по необходимости или из корыстных побуждений. Есть исключения, но правило таково. Школьники в комиссии по защите докторских диссертаций. Определенно, нужны глубокие реформы, чтобы футболисты и судьи стали представителями одного племени, а не так, как сейчас. Во-первых, нужны специализированные центры подготовки будущих арбитров в юном возрасте. Либо курсы судейства в детских футбольных школах и сегрегация на два направления по достижении определенного возраста, чтобы начинающие рефери уже в 12-14 лет брались за свисток и работали на матчах сверстников. Сейчас существует явный дефицит арбитров высокого уровня, а если распространить такой воспитательный подход повсеместно, то проблема будет решена, кадровый поток судей не будет ничем отличаться от конкурентного конвейера с футболистами.

Естественно, юноши, избравшие профессию арбитров, должны иметь мотивацию, чтобы развиваться. И здесь уже нужно полностью менять взаимоотношения с рефери. Судьи не должны оставаться фрилансерами, каждая лига будет содержать на контрактах свою гильдию, предусматривая бонусы за качественную работу. И оплата труда должна быть на уровне заработка футболистов. Эти правила уже с радостью установит ФИФА. И конечно, должны быть трансферы между судейскими командами разных лиг – все, как у футболистов. И обязательно селекционный отдел, кому-то посчастливится найти в условном Эквадоре «Месси со свистком». Завершает картину выход арбитров в публичное пространство, повторюсь, они во всем должны стать, как футболисты, и тогда, может быть, судейство в футболе действительно станет лучше. Или, по крайней мере, в умах простых людей и болельщиков, наконец, станет органичной частью игры.

Что можно сделать прямо сейчас?

Рассуждения о воспитании арбитров сызмала, внедрение контрактных систем и трансферов для них – это все наивные мечты. Я действительно считаю, что это правильная стратегия, но понятно, что в обозримом будущем ничего подобного в глобальных масштабах не произойдет. Поэтому нужно поискать способы улучшить качество судейства прямо сейчас. VAR, как уже сказано выше, хорошая инициатива, но она все равно оставляет широкий простор для ошибки и человеческого фактора. Это «правая рука», которой еще надо умело шевелить, чтобы был прок. А вот «орлиный глаз» - система фиксации взятия ворот, идеальный помощник. Тут никак не придерешься. И странно, что помощь арбитрам не развивается именно в этом направлении.

Многие ситуации, требующие вмешательства рефери в футболе, с точки зрения физики являют собой набор точек в пространстве, который нужно трактовать тем или иным образом. Это касается и положений мяча в/вне поля, и главное – по-прежнему самого сложного для арбитража правила офсайда. Определение положения «вне игры» с помощью электронных средств при нынешнем уровне технологий не выглядит неразрешимой проблемой. Однако перед правильными людьми эту задачу никто не ставил. Может быть, у вас есть какие-нибудь изобретения или идеи, как модернизировать работу футбольных судей? Хочется верить, что однажды все это станет востребованным.