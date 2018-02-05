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Самое слабое звено футбола

вчера, 13:00

Так было, так есть и так будет всегда? Спорные решения в центральном матче тура АПЛ заставляют «Соккер.ру» ябедничать на арбитров, которые тянут футбол вниз.

Гильдия «двоечников»

Эта песня хороша, начинай сначала. Футбольные клубы строят стадионы, ищут футболистов по всему миру, подписывают новичков за десятки, а то и сотни миллионов евро, игроки проводят сотни часов на тренировках, а тренеры не вылезают из прокуренных комнат, разрабатывая новые тактики, однако во время матчей все они оказываются «голыми». То есть зависимыми от решений людей со свистком и флажками. За последний век футбол бурно развивался: состоялось несколько тактических революций, футболисты прибавили в скоростно-силовой и технической работе, клубы научились коммерции, селекции, а самые крупные – стали настоящими корпорациями. Одно остается неизменным: судьи ошибались в конце XIX века, делают это и в начале XXI. В этой области нет заметного прогресса, разве что типология неправомерностей менялась. Судьи в широком смысле – «двоечники», а еще до сих пор на высоком уровне можно встретить арбитра с пузом, который априори не способен выдержать темп атлетов, которых взялся обслуживать.

VAR не прикончит ошибки

Похоже, не станет панацеей и введение VAR, ведь уже есть прецеденты, когда даже помощь видеоповторов не помогает арбитрам справляться со своей работой. В недавнем кубковом матче с участием «Челси» судьи не рассмотрели нарушение правил на Виллиане, хотя VAR был в их распоряжении, в Италии эта система запущена на полноценной основе, но и она не отменила судейских скандалов, можно вспомнить эпизоды с Кубка Конфедераций и Клубного чемпионата мира. Воодушевление от вступления футбола в «эру справедливости» постепенно сменяется раздражением, ведь решения у пульта принимают все те же «люди в черном». VAR не отменит ошибок, просто в очередной раз сменится их типология. И это весьма печальная новость с учетом того, что ради видеоповторов пришлось пожертвовать целостностью футбольных спектаклей. Нет, это в любом случае правильная инициатива, ведь, как минимум, под взглядом всевидящего ока сложнее быть предвзятым, но это не мешает оставаться непрофессиональным.

Остаточный принцип

Футболисты, тренеры и функционеры много говорят об арбитрах, в основном жалуются на их работу. Иногда звучат правильные вещи: мол, игроки и тренеры тоже ошибаются, но они за свои оплошности несут материальную ответственность – есть контракты, премиальные, штрафы. А судьи что? Самым суровым наказанием является отстранение от обслуживания игр, но это не является такой уж трагедией, ведь во многих странах нет профессии «футбольный арбитр». Это прибыльное хобби на уикенд, но обычно люди заняты в других профессиях и как-нибудь проживут без свистка/флажка. Но именно в этом кроется главное противоречие футбола, если говорить о профессиональных лигах и турнирах. Чтобы получить футбольное образование сейчас, дети идут в спортивные школы в 5-7 лет. Арбитры начинают изучать свою профессию гораздо позже, да и то – часто в эту гильдию набирают по остаточному принципу, ведь изначально никто не желает быть судьей. Но некоторым приходится.

Неадекватный арбитр

Профессионалов должны судить профессионалы

Система становится порочной уже на этом круге: спортсменов, проделавших огромный путь к вершинам футбола, оценивают люди, ставшие судьями по необходимости или из корыстных побуждений. Есть исключения, но правило таково. Школьники в комиссии по защите докторских диссертаций. Определенно, нужны глубокие реформы, чтобы футболисты и судьи стали представителями одного племени, а не так, как сейчас. Во-первых, нужны специализированные центры подготовки будущих арбитров в юном возрасте. Либо курсы судейства в детских футбольных школах и сегрегация на два направления по достижении определенного возраста, чтобы начинающие рефери уже в 12-14 лет брались за свисток и работали на матчах сверстников. Сейчас существует явный дефицит арбитров высокого уровня, а если распространить такой воспитательный подход повсеместно, то проблема будет решена, кадровый поток судей не будет ничем отличаться от конкурентного конвейера с футболистами.

Естественно, юноши, избравшие профессию арбитров, должны иметь мотивацию, чтобы развиваться. И здесь уже нужно полностью менять взаимоотношения с рефери. Судьи не должны оставаться фрилансерами, каждая лига будет содержать на контрактах свою гильдию, предусматривая бонусы за качественную работу. И оплата труда должна быть на уровне заработка футболистов. Эти правила уже с радостью установит ФИФА. И конечно, должны быть трансферы между судейскими командами разных лиг – все, как у футболистов. И обязательно селекционный отдел, кому-то посчастливится найти в условном Эквадоре «Месси со свистком». Завершает картину выход арбитров в публичное пространство, повторюсь, они во всем должны стать, как футболисты, и тогда, может быть, судейство в футболе действительно станет лучше. Или, по крайней мере, в умах простых людей и болельщиков, наконец, станет органичной частью игры.

Что можно сделать прямо сейчас?

Рассуждения о воспитании арбитров сызмала, внедрение контрактных систем и трансферов для них – это все наивные мечты. Я действительно считаю, что это правильная стратегия, но понятно, что в обозримом будущем ничего подобного в глобальных масштабах не произойдет. Поэтому нужно поискать способы улучшить качество судейства прямо сейчас. VAR, как уже сказано выше, хорошая инициатива, но она все равно оставляет широкий простор для ошибки и человеческого фактора. Это «правая рука», которой еще надо умело шевелить, чтобы был прок. А вот «орлиный глаз» - система фиксации взятия ворот, идеальный помощник. Тут никак не придерешься. И странно, что помощь арбитрам не развивается именно в этом направлении.

Многие ситуации, требующие вмешательства рефери в футболе, с точки зрения физики являют собой набор точек в пространстве, который нужно трактовать тем или иным образом. Это касается и положений мяча в/вне поля, и главное – по-прежнему самого сложного для арбитража правила офсайда. Определение положения «вне игры» с помощью электронных средств при нынешнем уровне технологий не выглядит неразрешимой проблемой. Однако перед правильными людьми эту задачу никто не ставил. Может быть, у вас есть какие-нибудь изобретения или идеи, как модернизировать работу футбольных судей? Хочется верить, что однажды все это станет востребованным.

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Все комментарии
Kurtd
Kurtd ответил Tott_Hot
вчера в 22:12
Tott_Hot:
Падать он начал ОДНОВРЕМЕННО с контактом! С твоим воображением только сказки писать ей богу! Ты меня не переубедишь, и я тебя видимо тоже. Будет разумным закончить дискуссию.
Согласен, закончим. У каждого своё виденье этого момента. И не только у болельщиков ЛФК и ТТХ оно вызывает вопросы, к слову.
Но не могу пожелать вашей ферме удачи, извиняй. Провалов и только провалов. Так же, как, впрочем и ты Ливерпулю ничего хорошего не пожелаешь.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Kurtd
вчера в 21:44
Kurtd:
Ты моменты путаешь, очень сильно. Когда нападающий падает ДО контакта с голкипером - это симуляция, и не ставят в 99% таких случаев пенальти. Ты видишь то, что хочешь видеть, возможно, как и я. Но я повтор этого момента пересмотрел раз 20, и могу с уверенностью заявить, что Кейн начал падать как лепёшка ДО того момента, как ПАЛЬЦЫ Кариуса коснулись его щитка. А это, повторяюсь, стопроцентная симуляция. Так что лапшу на уши своим курам вешай. И Кейну корону симулянта века не забудь повесить.
Падать он начал ОДНОВРЕМЕННО с контактом! С твоим воображением только сказки писать ей богу! Ты меня не переубедишь, и я тебя видимо тоже. Будет разумным закончить дискуссию.
Kurtd
Kurtd ответил Tott_Hot
вчера в 21:36
Tott_Hot:
Ну значит могу поздравить Тоттенхэм с чемпионством. Вы видете то, что хотите видеть! Хоть убей, я не вижу симуляции. Этот трюк нападающего в контакте с вратарем я вижу каждый божий раз, это поведение типичного нападающего! Выход один на один - контакт с вратарем - падение. Это старо как мир, но почему то именно в этом матче ваш пукaн разорвал в клочья этот эпизод, который в 99 процентах случаев назнается в пользу нападающего.
Ты моменты путаешь, очень сильно. Когда нападающий падает ДО контакта с голкипером - это симуляция, и не ставят в 99% таких случаев пенальти.
Ты видишь то, что хочешь видеть, возможно, как и я. Но я повтор этого момента пересмотрел раз 20, и могу с уверенностью заявить, что Кейн начал падать как лепёшка ДО того момента, как ПАЛЬЦЫ Кариуса коснулись его щитка. А это, повторяюсь, стопроцентная симуляция.
Так что лапшу на уши своим курам вешай. И Кейну корону симулянта века не забудь повесить.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Kurtd
вчера в 21:31
Kurtd:
Хех. Кейн начал падать до контакта с рукой Кариуса, если это мои фантазии, то ТТХ - чемпион Англии. По Ламеле и этому эпизоду я не спорю. Там трудно разобраться, но всё же считаю, что ваша аргентинка перегнула с картинностью. Орал так, словно ногу оторвало, хотя там и удара как такового не было, если верить повторам из-за ворот Ливерпуля. И тебе Алли-Кейн-Ламела мало? Серьёзно? Трое симулянтов во всей красе проявили себя вчера. КАЖДЫЙ. Нигде и никогда такого не было, больше двадцати лет футбол смотрю, даже Барселона с их балерунами и та приличнее.
Ну значит могу поздравить Тоттенхэм с чемпионством. Вы видете то, что хотите видеть! Хоть убей, я не вижу симуляции. Этот трюк нападающего в контакте с вратарем я вижу каждый божий раз, это поведение типичного нападающего! Выход один на один - контакт с вратарем - падение. Это старо как мир, но почему то именно в этом матче ваш пукaн разорвал в клочья этот эпизод, который в 99 процентах случаев назнается в пользу нападающего.
Kurtd
Kurtd ответил Tott_Hot
вчера в 21:12
Tott_Hot:
Алли симулянт, это уже давно известно. С Ламелой еще можно поспорить, падал картинно, но контакт был и это глупо отрицать. Ну а Кейна называть симулянтом - это уже ваши больные фантазии.
Хех. Кейн начал падать до контакта с рукой Кариуса, если это мои фантазии, то ТТХ - чемпион Англии.
По Ламеле и этому эпизоду я не спорю. Там трудно разобраться, но всё же считаю, что ваша аргентинка перегнула с картинностью. Орал так, словно ногу оторвало, хотя там и удара как такового не было, если верить повторам из-за ворот Ливерпуля.
И тебе Алли-Кейн-Ламела мало? Серьёзно? Трое симулянтов во всей красе проявили себя вчера. КАЖДЫЙ. Нигде и никогда такого не было, больше двадцати лет футбол смотрю, даже Барселона с их балерунами и та приличнее.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Kurtd
вчера в 21:09
Kurtd:
Я не понял к чему ты это. У ЛФК два симулянта в 21 веке, у курятины минимум трое прямо сейчас. Сравнение не в пользу птичьих.
Алли симулянт, это уже давно известно. С Ламелой еще можно поспорить, падал картинно, но контакт был и это глупо отрицать. Ну а Кейна называть симулянтом - это уже ваши больные фантазии.
Kurtd
Kurtd ответил Tott_Hot
вчера в 21:06
Tott_Hot:
Я не понял к чему ты это. У ЛФК два симулянта в 21 веке, у курятины минимум трое прямо сейчас. Сравнение не в пользу птичьих.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Kurtd
вчера в 20:49
Kurtd:
Куры отскочили только потому, что судья подарил два гола этим. Если Ливерпуль забивал с игры и честно, то лондонская "команда" ныряла как дайверы в никуда. Позорище мирового футбола, худшее, что может быть - Тоттенхэм. Саше Чистякову спасибо за статью, всё по полочкам разложил.
Kurtd
Kurtd ответил Tott_Hot
вчера в 20:30
Tott_Hot:
Ваньяме гол тоже судья подарил? Бред типичной ливерной обиженки. А может вспомнить поведение вашего Суареса? Да нее, что ты, Луис святой человек, не так ли?
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил Kurtd
    вчера в 19:56
    Kurtd:
    Куры отскочили только потому, что судья подарил два гола этим. Если Ливерпуль забивал с игры и честно, то лондонская "команда" ныряла как дайверы в никуда. Позорище мирового футбола, худшее, что может быть - Тоттенхэм. Саше Чистякову спасибо за статью, всё по полочкам разложил.
      Gigante Buono
      Gigante Buono ответил DXTK
      вчера в 18:50
      DXTK:
      При Чем тут АПЛ и матч тоттенхэма?, что же вы не пишите про судей в Ла Лиге, когда те Реал тащат? - Вспомните в прошлом сезоне матч с Вилльяреалом , когда в наглую Реал затащили судьи с пендаля которого там и не было? в прошлом туре в центральном матче Ла Лиги игра за 3-4 места, два пендаля дали в ворота Валенсии, чтобы Пеналду свой 100 пендаль реализовал???....... Ну или вспомнить Виктора Кашаю и прошлогоднюю 1/4 финала ЛЧ, когда удушили Баварию удалили игрока и добили тех с офсайдов.........??? PS Да вообще каждый второй матч с Реалом не обходится без помощи 12 футболиста на поле..........
        Kurtd
        Kurtd
        вчера в 17:01
        Куры отскочили только потому, что судья подарил два гола этим.
        Если Ливерпуль забивал с игры и честно, то лондонская "команда" ныряла как дайверы в никуда. Позорище мирового футбола, худшее, что может быть - Тоттенхэм.
        Саше Чистякову спасибо за статью, всё по полочкам разложил.
        Александр Чистяков
        Александр Чистяков ответил DXTK
        вчера в 14:04
        DXTK:
        При Чем тут АПЛ и матч тоттенхэма?, что же вы не пишите про судей в Ла Лиге, когда те Реал тащат? - Вспомните в прошлом сезоне матч с Вилльяреалом , когда в наглую Реал затащили судьи с пендаля которого там и не было? в прошлом туре в центральном матче Ла Лиги игра за 3-4 места, два пендаля дали в ворота Валенсии, чтобы Пеналду свой 100 пендаль реализовал???....... Ну или вспомнить Виктора Кашаю и прошлогоднюю 1/4 финала ЛЧ, когда удушили Баварию удалили игрока и добили тех с офсайдов.........??? PS Да вообще каждый второй матч с Реалом не обходится без помощи 12 футболиста на поле..........
        В статье где-то сказано, что английских арбитров расстрелять, а испанских - понять и простить? Разговор о глобальной ситуации с судейством, а матч АПЛ просто дал инфоповод.
        DXTK
        DXTK
        вчера в 13:52
        При Чем тут АПЛ и матч тоттенхэма?, что же вы не пишите про судей в Ла Лиге, когда те Реал тащат? -

        Вспомните в прошлом сезоне матч с Вилльяреалом , когда в наглую Реал затащили судьи с пендаля которого там и не было?

        в прошлом туре в центральном матче Ла Лиги игра за 3-4 места, два пендаля дали в ворота Валенсии, чтобы Пеналду свой 100 пендаль реализовал???.......

        Ну или вспомнить Виктора Кашаю и прошлогоднюю 1/4 финала ЛЧ, когда удушили Баварию удалили игрока и добили тех с офсайдов.........???

        PS Да вообще каждый второй матч с Реалом не обходится без помощи 12 футболиста на поле..........
        амурец
        амурец
        вчера в 13:51
        ошибки судей неизбежны, другое дело когда они запланированы как в матче Барселона-ПСЖ к примеру
        MALOVAR
        MALOVAR
        вчера в 13:48
        Вчера он даже на видеоповторе офсайда не увидел
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