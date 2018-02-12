ЦСКА отправился в Белград на матч с «Црвеной Звездой»

ЦСКА отправился в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», который состоится уже завтра.
В Сербию полетели 20 игроков:
Состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Георгий Миланов, Витиньо, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов не попали в заявку, поскольку залечивают травмы.
Матч «Црвена Звезда» - ЦСКА обслужит поляк Павел Рачковски.