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ЦСКА отправился в Белград на матч с «Црвеной Звездой»

вчера, 14:26
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА20:00 Не начался

ЦСКА отправился в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», который состоится уже завтра.

В Сербию полетели 20 игроков:

Состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Георгий Миланов, Витиньо, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов не попали в заявку, поскольку залечивают травмы.

Матч «Црвена Звезда» - ЦСКА обслужит поляк Павел Рачковски.

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Все комментарии
korn3512
korn3512 ответил Nikola45
сегодня в 01:06
А что показал датский втордивовец Вайле за 60 минут??))
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:48
Армецам очень трудная игра ожидается в Белграде . Соперник не чем уступает армецам. Если Гончаренко и ее подопечные правильное тактики примут результаты будет. Лишь бы не пропускали мяча первыми.Очень надеемся победу ЦСКА и остальными Российского клуба выступающих в лиге Европы .
korn3512
korn3512 ответил Scuderia Ferrari
вчера в 22:34
"Интересы Леонида Федуна" сколько пафоса в твоих словах! Решил заступится за модераторов?) Круговая порука по ормейски так сказать?) Понятно,, продолжай)
Nikola45
Nikola45
вчера в 21:22
Зенит показал что ЦЗ команда слабая уровня Семерочки )
Absinthe6
Absinthe6 ответил sir-5
вчера в 20:54
sir-5:
Друг Путина и враг Минфина СШВПС Леон Арнольд Федунски тебя не поймёт...
    Absinthe6
    Absinthe6
    вчера в 20:52
    Почитал комменты и понял, что Россия завтра за Црвену Звезду)
    Absinthe6
    Absinthe6 ответил man11
    вчера в 20:51
    man11:
    А правда что в Ростове много хачей и тебя часто обижают
    Хачей у нас море, но они более адекватны, нежели те, что болеют за поников)
    mugik1973
    mugik1973
    вчера в 20:50
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил korn3512
      вчера в 20:24
      Типичная тактика фана пищевика: заведомо безнаказанно заявить о проармейском модераторстве на ресурсе, представляющем интересы леонида федуна))))))
      proezd2
      proezd2 ответил korn3512
      вчера в 20:03
      это будет замечательно!
      за Красную Звезду с Серпом и Молотом шо стёрли на Знамени Победы власовцы -фашисты...
      Константин Белых
      Константин Белых ответил korn3512
      вчера в 20:01
      korn3512:
      Акинфеев в предвкушении трехи уже нервно поправляет свой воротник. Ахахах
      И один из трехи Васин вколотит!
      proezd2
      proezd2 ответил korn3512
      вчера в 19:59
      смотрю минус ,клик ноль и так не сколько раз уже.
      proezd2
      proezd2 ответил korn3512
      вчера в 19:57
      чем смог помог Брата,а где минусы наблюдаешь ...
      Салем!
      proezd2
      proezd2
      вчера в 19:56
      Црвена Звездаааа Алгаааааааааа!!!
      за Ленина!за Сталина!за СССР!
      дави власовцев!
      Кирилыч
      Кирилыч
      вчера в 19:40
      Все порядочные люби завтра за российский клуб. И всегда за российский. Забывая о мвоих симпатиях и о непризни внутренних игр.
      На европпе мне пофиг кто за кого болеет. Надо болеть всегда за наших.
      korn3512
      korn3512 ответил спартак 1987
      вчера в 19:30
      Все порядочные люди завтра за сербов
      спартак 1987
      спартак 1987
      вчера в 19:23
      смешно читать комменты коней про боление за Российский клуб. когда партизан приезжал в казань не болельщики ли цска приехали поддержать сербов? я завтра за црвену звезду
      4RT
      4RT
      вчера в 19:13
      Дойдет до мордобоя
      korn3512
      korn3512
      вчера в 19:12
      Ух ты, жк уже выписали проармейские модераторы, как с этим жить дальше- пока не знаю(
      korn3512
      korn3512
      вчера в 19:09
      Акинфеев в предвкушении трехи уже нервно поправляет свой воротник. Ахахах
      Олeневод
      Олeневод
      вчера в 19:03
      Завтра у к-б фана , после матча резко появятся неотложные дела , а в четверг мы розетконосых вообще не увидим , а в Бильбао ставки на 8-0 ещё принимаются
      korn3512
      korn3512
      вчера в 18:59
      Ооо, минусяторы атакуэ, ахахаха. заработали ротом пипки и терь тайно выражают свое недовольство))
      sir-5
      sir-5 ответил Absinthe6
      вчера в 18:57
      Absinthe6:
      Никогда не думал, что кони сами заговорят о чемоданах) Сколько их Гинер занес в судейские? Одному ему и известно) А в Европе чемоданы не ценят. Поэтому Цска постоянно там последний. Вот и с Црвеной Звездой не прокатит. Это ж не Мордовия)
      Друг Путина и враг Минфина СШВПС Леон Арнольд Федунски тебя не поймёт...
      man11
      man11 ответил Absinthe6
      вчера в 18:55
      Absinthe6:
      Как армяне на это отреагировали, хач?)
      А правда что в Ростове много хачей и тебя часто обижают
      sir-5
      sir-5 ответил Байкал-38
      вчера в 18:55
      Байкал-38:
      Они ещё нам за Краснодар ответят! Причём оба клуба, которые против России матушки пошли!!!!!! ЦСКА удачи!!! За Вас вся Россия!!! Кроме конечно спартака!!!! Посмотрите кто эти люди, даже на вопрос почему ты болеешь против российской команды понёс пургу про очки в чемпионате, явно растерялся. Кто мне скажет, что такие "русские" и "сербы" нам русским братья я отвечу кучка радикалов со свастикой нам враги, и не надо их путать с нормальными сербами! Увы здесь нельзя размещать фото и видео с такими доказательствами(цензура) но можно посмотреть в ютубе что они делают, людьми многих назвать даже не могу! https://www.youtube.com/watch?v=MkgTpM26SfQ
      Какое высокоинтеллектуальное лицо!!! Годится на морального лидера элиты спартачей! Думаю,мадемуазель Нитуш, сотоварищи, со мной согласна полностью.
      korn3512
      korn3512
      вчера в 18:53
      байКАЛовец -38
      Ну ты та кто есть вообще по жизни, чтобы кого то определять, кто хороший , кто плохой?!
      korn3512
      korn3512
      вчера в 18:49
      Кобылий минусятор возбудился, тайно выражает свое несогласие))
      Absinthe6
      Absinthe6 ответил mangoх12
      вчера в 18:46
      mangoх12:
      АНТИРОССИЙСКИЙ КЛУБ ЭТО В КОТОРЫЙ ТУРКМЕН ВСЮ СВОРУ УГОЛОВНИКОВ ПРИСТРОИЛ И РАЗДЕРБАНИЛ
      Как армяне на это отреагировали, хач?)
      mangoх12
      mangoх12
      вчера в 18:45
      подлый гол Комбарова .....Братские команды )) ахахха

      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 18:43
      Хочу дополнить нормальным болельщикам Спартак это не имеет отношение! И надеюсь их больше чем этих....!
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