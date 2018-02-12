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«Спартак» или «Зенит». Выбирают футболисты

вчера, 14:00

«Спартак» и «Зенит» - самые богатые клубы РФПЛ, понятно, что их интересы часто пересекаются. На фоне борьбы за Набиуллина «Соккер.ру» вспоминает о предыдущих стычках.

«Спартак» опередил «Зенит» по суммарной стоимости состава

Впервые более чем за десять лет «Спартак» опередил «Зенит» по суммарной стоимости состава, если ориентироваться на данные «Трансфермаркта». Правда, преимущество москвичей мизерное – 124.1 миллиона евро против 123.45, и, вероятно, временное. Просто «красно-белые» уже провели трансферную кампанию, а «Зенит» отпустил по арендам все еще высоко оцениваемых игроков. Кроме того, в составе «Спартака» сейчас числится 26 футболистов, в то время как у клуба с берегов Невы – только 22.

Москвичи избавятся от излишков, а «Зенит» оформит какую-нибудь сделку, и преимущество вновь будет на стороне команды из Северной Столицы. Впрочем, кто будет первым, а кто вторым – не так важно, достаточно принять к сведению систему координат, в которой «Спартак» и «Зенит» лидируют по богатству среди коллег по РФПЛ. Неудивительно, что трансферные интересы двух потенциальных фаворитов российской лиги регулярно пересекаются, особенно, если речь идет о российских игроках, которые в условиях лимита на вес золота.

2009 год. Объявление войны. Трансфер Быстрова

Конфликт между «Спартаком» и «Зенитом» на трансферном рынке перешел в открытую фазу девять лет назад. Москвичи с Валерием Карпиным у руля вели борьбу за чемпионство, ключевыми игроками были бразильцы Алекс и Веллитон, а также Быстров. По душу Владимира в середине сезона пришел «Зенит», который даже не захотел расстаться с прописанной в контракте суммой отступных – 15 миллионов евро. По словам Максима Митрофанова, питерцы заплатили за Быстрова «рыночную стоимость», 9 миллионов евро. Безусловно, в ту пору еще шустрый вингер хотел вернуться в Санкт-Петербург и рвался в «Зенит». А вот из «Спартака» выбивали согласие с помощью тяжелой артиллерии. По словам Валерия Карпина, Леонид Федун получил вполне четкие рекомендации из администрации президента России: «Надо продавать». Эта история усилила антагонизм между двумя клубами.

2009 – 2015. Кого выбрать? Конечно, «Зенит»!

Пока «Спартак» коллекционировал сбитых летчиков и позорные вылеты из еврокубков, «Зенит» выигрывал новые чемпионства и поставил на поток попадания в весенние стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. В начале второго десятилетия XXI века «Зенит» и «Спартак» находились в разных весовых категориях, поэтому и на трансферном рынке интересы пересекались нечасто. «Сине-бело-голубые» подписывали Халка и Витселя, а «красно-белые» делали ставку на Хурадо и Инсаурральде. На этом этапе, который растянулся лет на семь, футболисты, естественно, выбирали «Зенит». «Спартак» не мог подступиться к Шатову, Ансальди, Рязанцеву, Рондону, Юсупову, Кокорину. Интерес в той или иной форме возникал к каждому из этих игроков, но конкурировать с «Зенитом» было невозможно.

Футболистов не смущало отсутствие гарантий по игровой практике, многие увязли в запасе, но на данном этапе переезд в Санкт-Петербург выглядел всяко престижнее, чем трансфер в «Спартак». В пользу москвичей лишь парочка исключений – Глушаков да Боккетти. Но Денисом «Зенит» активно интересовался раньше, летом 2013-го питерцы не оказывали прямого давления на «Спартак» и футболиста. А вот Сальваторе сам отказался от перехода в «Зенит» к тренеру-соотечественнику Спаллетти, чтобы уже вскоре оказаться в Москве. Какие мотивы были у итальянца, неизвестно, но факт остается фактом – он исключение из правил, подчеркивающее основную закономерность.

2015 год. За славой и титулами. Артём Дзюба

Если Владимир Быстров стал первым серьезным ударом по «Спартаку», то переход Дзюбы в «Зенит» замкнул цикл доминирования питерцев над москвичами. «Красно-белые» предлагали своему воспитаннику солидный контракт, но Артем выбрал Санкт-Петербург, где предложили условия чуть лучше, но главное, по словам Дзюбы, что с переходом в «Зенит» он получал возможность каждый сезон бороться за самые высокие места в РФПЛ и постоянно играть в Лиге чемпионов. 

2016 год. Ветер меняет направление

Иногда перемены начинаются с чего-то малого. Пожалуй, в случае «Спартака» - это трансфер Зобнина из утонувшего в ФНЛ «Динамо», причем приобретение полузащитника вроде бы пролоббировал сам Леонид Федун. В контракте Романа с «бело-голубыми» была прописана сумма отступных, хавбек рад был присоединиться к «Спартаку» и считал, что станет игроком ротации, но совершил чудесный скачок в развитии и оказался важнейшим звеном команды Карреры, выковавшей чемпионство. После мощного сезона клуб в одностороннем порядке улучшил Зобнину условия контракта, но было параллельное предложение от «Зенита» на большую сумму, которое Роман даже не стал рассматривать. Спустя полгода то же самое сделает Георгий Джикия.

Россияне выбирают «Спартак», иностранцы – «Зенит»

Возвращение «Спартака» на лидирующие позиции в российском футболе после нескольких лет застоя участило столкновение «красно-белых» с «Зенитом» за лакомые кусочки на трансферном рынке. И получается так, что «Спартак» зацепился на несколько удачных переходов и получил преимущество на внутреннем рынке. Роман Зобнин и Георгий Джикия стали основными игроками не только в клубе, но и в сборной России.  Александр Селихов пробился в ворота через тернии честной конкуренции с Артемом Ребровым. Илья Кутепов получает шансы, опытные Глушаков, Ещенко, Самедов, Комбаров на хорошем счету. В «Спартаке» сейчас есть переизбыток легионеров, но нет ни одного недовольного жизнью россиянина.

В то же время «Зенит» демонстративно показывает свое потребительское отношение к недавним кандидатам в сборную России. Новосельцев так и не получил шансов, Дзюба и Шатов когда-то были героями, но попали под списание новой метлы. Россияне опасаются переходить в «Зенит», если в их планы входит развитие и прогресс. У питерцев спорная репутация с этой точки зрения, и частая смена тренеров не способствует заманиванию лучших местных кадров, поэтому Зобнин и Джикия играют за «Спартак», а Миранчуки остаются в «Локомотиве». Но в столкновениях за иностранца, готового к переезду в РФПЛ, «Зениту» по-прежнему нет равных. «Спартак» интересовался Браниславом Ивановичем и Себастьяном Дриусси, оба оказались в Санкт-Петербурге. Первому предложили контракт, второго заманили аргентинской диаспорой.

Любимые иностранцы. Аргентинский «Зенит» и бразильский «Спартак»

Набиуллин выберет «Спартак» или «Зенит»?

И вот новое яблоко раздора. Роберто Манчини теперь явно не хватает игроков с российским паспортом, плюс, Набиуллин выступает на позиции, которая может освободиться летом, если Доменико Кришито не продлит контракт с «Зенитом». У Юрия Жиркова тоже контракт до лета, а еще ему в этом году исполнится 35 лет. Эльмир действительно нужен «Зениту», его трансфер лоббировал еще Константин Сарсания, который точно договорился бы с Бердыевым и «Рубином», но мнение футболиста может быть другим.

«Спартаку» Набиуллин нужен из-за того, что Дмитрий Комбаров безальтернативен на своем фланге, при этом качество его игры не всегда удовлетворительное. Выигрывай конкуренцию – и ты основной левый защитник «Спартака», условия вполне прозрачные. Неизвестно, что думает о возможной смене прописки молодой защитник, чьи комментарии ограничиваются содержательными репликами вроде: «Пока я в „Рубине“». Но весьма любопытно, какое направление выберет Набиуллин, если выбор действительно будет стоять между «Спартаком» и «Зенитом». Подтвердит ли своим трансфером новую тенденцию?

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Все комментарии
AgeL
AgeL
вчера в 23:54
эээ...уважаемый, как то опять не очень-амбляопия видать... как насчёт лунёва и кузяева... лечитесь...не запускать-главное.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:48
Редко читаю обьективную аналитику без пристрастия к определеному клубу... Очень понравилось...
морозз
морозз
вчера в 22:51
Хорошая аналитика провостояния Зенита и Спартака в трансферах и переходах футболистов как отечественных так и забугорных! С интересом прочитал!
МКС
МКС
вчера в 21:32
Вот и все козыри псевдочемпионов, ажминресурс в лице президента страны и куча бабла которые клуб не считает, по причине постоянной и безвозвратной помощи от государства. Ну а футболистам проще они выбирают между баблом и футболом.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Doping87
вчера в 20:05
Doping87:
Только сектант может отвечать вопросом на вопрос.
...околовластная секта ?...вот смеху будет когда эту шарагу прикроют...
...опять пердив и пустующий стадион имени Кирова (ой ! ныне baklan-арена )...
Doping87
Doping87 ответил Спартач-болельщик
вчера в 19:43
Спартач-болельщик:
...и много тех игр и побед ?...в соотношении с затратами и с учётом того , что РФПЛ обезображен именно зенитовскими муткой и профурсеткой...
Только сектант может отвечать вопросом на вопрос.
RDeanW
RDeanW
вчера в 18:29
Россияне выбирают «Спартак», иностранцы – «Зенит»

вся суть проекта. скупить по 40 лямов иностранцев в 10 скамеек, раскидать их по зенитам-2 и по арендам, но продолжать платить по 5+ лямов зарплаты. зенит такой зенит....
MALOVAR
MALOVAR ответил Doping87
вчера в 18:04
это мой брат
димон 37
димон 37
вчера в 17:53
Насри Кокурину отлично
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:45
Время доктор и покажет чья политика верная и кто покажет Результат. Осталось немного потерпеть. По крайней мере зенит уже Кубок России не возьмёт. А на Чемпионство у Спартака и Зенита шансы равны.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Doping87
вчера в 16:28
Doping87:
Каждый год в ерокубках, это иногда?
...и много тех игр и побед ?...в соотношении с затратами и с учётом того , что РФПЛ обезображен именно зенитовскими муткой и профурсеткой...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:24
Понятно, что Быстрова заставили продать!
Nikola45
Nikola45 ответил MAUS
вчера в 16:08
MAUS:
И сколько там Зенит был в чемпионах? А??? Что то всё громко сказано !
Задайте этот вопрос автору )) Я автор? ))
MAUS
MAUS ответил Nikola45
вчера в 16:07
Nikola45:
Пока «Спартак» коллекционировал сбитых летчиков и позорные вылеты из еврокубков, «Зенит» выигрывал новые чемпионства и поставил на поток попадания в весенние стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1036126Отличная фраза ))
И сколько там Зенит был в чемпионах? А??? Что то всё громко сказано !
Nikola45
Nikola45
вчера в 16:00
Пока «Спартак» коллекционировал сбитых летчиков и позорные вылеты из еврокубков, «Зенит» выигрывал новые чемпионства и поставил на поток попадания в весенние стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1036126

Отличная фраза ))
Шамаич
Шамаич
вчера в 15:50
Газовый проект пол рпл снабжает бесплатной древесиной)))
Doping87
Doping87 ответил MALOVAR
вчера в 15:45
MALOVAR:
а теперь спроси меня где мы взяли этих игроков,котооых ты назвал и сколько нулей у них в кнтракте?)))
Мне всё время хотелось спросить у тебя одно " фотка на аве, это реально твой фейс?" Больше мне от тебя ничего не интересно.
MALOVAR
MALOVAR ответил Doping87
вчера в 15:42
а теперь спроси меня где мы взяли этих игроков,котооых ты назвал и сколько нулей у них в кнтракте?)))
Doping87
Doping87 ответил Спартач-болельщик
вчера в 15:34
Спартач-болельщик:
...надо продавать...решили в...мутка с профурсеткой решили сделать суперклуб чемпионом чемпионов , миллер повёлся ...пыжатся-пыжатся , всех нормальных россиян и всю аргентину к себе забрали , а...воз и ныне там... в ЛЕ иногда играет...
Каждый год в ерокубках, это иногда?
Doping87
Doping87 ответил MALOVAR
вчера в 15:32
MALOVAR:
ах ах ,ну ка ну ка ,кто там у нас в аренде?))) назови ,ладно ,слушай батю - никто ваших игроков выкупать не собирается ,бесплатно нужны ,вот и пусть в аренде играют бесплатно,ведь платит Зенит)))
Эй, болел Спама позорно не знать своих, болтающихся по арендам. Садись за парту школота буду тебя просвещать. Кутин, Попов, Гулиев, Мелкадзе, Зуев = 5 игрокав.
А то что игроков Зенита большенство купят после аренды, ты даже не сомневайся! Придет время, вспомнишь мои слова.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 15:21
...надо продавать...решили в...мутка с профурсеткой решили сделать суперклуб чемпионом чемпионов , миллер повёлся ...пыжатся-пыжатся , всех нормальных россиян и всю аргентину к себе забрали , а...воз и ныне там... в ЛЕ иногда играет...
Mur Myaoo
Mur Myaoo
вчера в 15:16
А. Д.
MALOVAR
MALOVAR ответил Doping87
вчера в 15:12
ах ах ,ну ка ну ка ,кто там у нас в аренде?))) назови ,ладно ,слушай батю - никто ваших игроков выкупать не собирается ,бесплатно нужны ,вот и пусть в аренде играют бесплатно,ведь платит Зенит)))
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 15:09
мне человек - друг ,хоть Насри ,но все равно друг,люблю людей,но и на место люблю ставить людей)))
ну не будет никто в Туле платить 1.5 миллиона за полгода хождения пешком по полю игрочишки))) и так со всеми
Doping87
Doping87 ответил MALOVAR
вчера в 15:08
MALOVAR:
я уже ответил твоему вожаку ,у вас состав в аренде ,в слабых клубах ,которые не в состоянии платить такие деньги донным игрокам
    piercman
    piercman ответил MALOVAR
    вчера в 15:00
    MALOVAR:
    дружище,ну ты реально сегодня не с той ноги встал )) у вас больше десятка игроков аренде ,за которую вы ,да ,вы доплачиваете ребятам за их неподъемные контракты)) учи мат часть
      MALOVAR
      MALOVAR ответил piercman
      вчера в 14:56
      последний раз 3-1))
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Doping87
      вчера в 14:55
      я уже ответил твоему вожаку ,у вас состав в аренде ,в слабых клубах ,которые не в состоянии платить такие деньги донным игрокам
      за
      за
      вчера в 14:54
      Насри, Насри, в Зенит идет Насри....
      MALOVAR
      MALOVAR ответил piercman
      вчера в 14:54
      дружище,ну ты реально сегодня не с той ноги встал ))
      у вас больше десятка игроков аренде ,за которую вы ,да ,вы доплачиваете ребятам за их неподъемные контракты)) учи мат часть
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