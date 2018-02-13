Анджелкович: «Верим, что можем победить ЦСКА и пройти дальше в Лиге Европы»

Экс-защитник «Ростова» и «Краснодара» Душан Анджелкович, ныне выступающий за «Црвену Звезду», поделился ожиданиями от домашней игры с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы:

«ЦСКА – очень стабильная команда. Сколько лет я выступал в России – „армейцы“ никогда особо не менялись. Я знаю почти весь их состав, со всеми неоднократно встречался на поле. Нам предстоит сложный матч. У красно-синих серьёзный подбор игроков, и они здорово взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, я думаю, „Црвена“ имеет все шансы в предстоящей игре. В этом розыгрыше Лиги Европы мы уже доказывали, что можем добиваться результата в матчах с сильными соперниками. „Армейцы“ часто выступают на еврокубковой арене, для нас же это первый выход в плей-офф за последние 25 лет. И это, конечно, добавляет мотивации. Мы верим, что можем победить ЦСКА и пройти дальше.

Безусловно, для нас очень-очень важно, что УЕФА разрешил провести игру при болельщиках. Мы до последнего ждали и надеялись на это. Когда мы играем дома при поддержке 50 тысяч зрителей – это очень круто. Думаю, у нас на стадионе лучшая атмосфера в Европе. Надеюсь, арена будет полностью заполнена. С помощью наших болельщиков мы можем добиться результата.

Всем известно, что наш клуб дружит со „Спартаком“, а „Партизан“ – с ЦСКА. Но я не думаю, что у болельщиков могут возникнуть серьёзные проблемы. При этом надеюсь, что поклонники „Спартака“ поддержат нас в ответной игре в Москве».