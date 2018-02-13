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Анджелкович: «Верим, что можем победить ЦСКА и пройти дальше в Лиге Европы»

сегодня, 02:29
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА20:00 Не начался

Экс-защитник «Ростова» и «Краснодара» Душан Анджелкович, ныне выступающий за «Црвену Звезду», поделился ожиданиями от домашней игры с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы:

«ЦСКА – очень стабильная команда. Сколько лет я выступал в России – „армейцы“ никогда особо не менялись. Я знаю почти весь их состав, со всеми неоднократно встречался на поле. Нам предстоит сложный матч. У красно-синих серьёзный подбор игроков, и они здорово взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, я думаю, „Црвена“ имеет все шансы в предстоящей игре. В этом розыгрыше Лиги Европы мы уже доказывали, что можем добиваться результата в матчах с сильными соперниками. „Армейцы“ часто выступают на еврокубковой арене, для нас же это первый выход в плей-офф за последние 25 лет. И это, конечно, добавляет мотивации. Мы верим, что можем победить ЦСКА и пройти дальше. 

Безусловно, для нас очень-очень важно, что УЕФА разрешил провести игру при болельщиках. Мы до последнего ждали и надеялись на это. Когда мы играем дома при поддержке 50 тысяч зрителей – это очень круто. Думаю, у нас на стадионе лучшая атмосфера в Европе. Надеюсь, арена будет полностью заполнена. С помощью наших болельщиков мы можем добиться результата.

Всем известно, что наш клуб дружит со „Спартаком“, а „Партизан“ – с ЦСКА. Но я не думаю, что у болельщиков могут возникнуть серьёзные проблемы. При этом надеюсь, что поклонники „Спартака“ поддержат нас в ответной игре в Москве».

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Все комментарии
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 12:03
Не знаю, как ультрас, а я, как болельщик Спартака со стажем, никогда не стану болеть в еврокубках против Российского клуба.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 10:55
Он верит! А мы верим что Российская команда дальше пройдет!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:44
Душан, верить можно сколько угодно, а побеждать надо армейцам.
Удачи ЦСКА.
drive45
drive45
сегодня в 10:05
Видно что настрой боевой , но красная армия в лице ЦСКА всех сильней.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:04
ВеримНЕверим, это участь хрюшек.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 09:40
Россияне будут болеть за все российские клубы, а за кого будут болеть пупсики не столь важно
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:24
Вы не одиноки в этой вере.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 04:59
в 2010 году офигенный гол забил
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 04:52
Вполне реально выкинуть клячонок из турнира
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:51
блефуют как поросята перед закланием
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 03:22
Наконец то большой футбол с нашими командами вернулся... И чемп рядом уже...
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