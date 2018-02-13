Анри советует Рэшфорду покинуть «Манчестер Юнайтед»

Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд должен покинуть свою команду, чтобы получать больше игровой практики.
«Возможность получать игровую практику - самая важная вещь для футболиста. Вы не сможете лучше понимать игру, если будете постоянно сидеть на скамейке запасных.
То, что он хочет выступать за МЮ - это здорово. Но у Маркуса не остается шансов пробиться в основной состав, если учесть приход Алексиса Санчеса.
Не знаю, покинет он „Манчестер Юнайтед“ или нет, но ему нужно получать больше игровой практики».
Странно, что хозяева продлили с тренером контракт, который изначально был ошибочным.
Странно, что хозяева продлили с тренером контракт, который изначально был ошибочным.