  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет9.755.351.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2.23.153.5

Анри советует Рэшфорду покинуть «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:13

Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд должен покинуть свою команду, чтобы получать больше игровой практики.

«Возможность получать игровую практику - самая важная вещь для футболиста. Вы не сможете  лучше понимать игру, если будете постоянно сидеть на скамейке запасных.

То, что он хочет выступать за МЮ - это здорово. Но у Маркуса не остается шансов пробиться в основной состав, если учесть приход Алексиса Санчеса.

Не знаю, покинет он „Манчестер Юнайтед“ или нет, но ему нужно получать больше игровой практики».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Сампдории»: «„Наполи“ выиграет Серию А в этом сезоне»
Сегодня, 12:17 0
В Аргентине хотят, чтобы Месси поберег себя перед ЧМ-2018
Сегодня, 11:27 23
Лаудруп: «„Реал“ и „Барселона“ - фавориты Лиги чемпионов»
Сегодня, 10:59 4
Пьянич мог перейти в «Тоттенхэм» и «Арсенал»
Сегодня, 10:30 1
Мората ушел из «Реала», так как ему не давали играть в важных матчах
Сегодня, 09:02 10
Премьер Испании: «Не хотел бы видеть Неймара в „Реале“»
Сегодня, 08:51 8
Обсудить
Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 12:44
В Лестер бы его, в аренду взять.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:31
В МЮ, которым руководит Моуриньо, игроки совсем не прогрессируют.
Странно, что хозяева продлили с тренером контракт, который изначально был ошибочным.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:00
О еще один экспертишко нашелся, Рэшфорд принимал участие практически в каждой игре, приход Алексиса на него не никак влияет,а сейчас у него травма
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 11:58
И Марсяль беги, 2 топовых игрока гниют при Моуре.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:52
Погубит скамейка
kastites
kastites
сегодня в 11:49
Из МЮ надо всем бежать ,пока физрук у руля
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 11:21
Пока баблосжиратель и водитель автобуса без прав за рулем, не видать ему практики.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100