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Уругвайский «Насьональ» оштрафован за насмешки фанатов над трагедией «Шапекоэнсе»

сегодня, 11:20
ШапекоэнсеЛоготип футбольный клуб Шапекоэнсе0 : 1Логотип футбольный клуб Насьональ (Монтевидео)НасьональМатч завершен

Руководство футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) наложило штраф на уругвайский «Насьональ», чьи фанаты во время недавнего матча Кубка Либертадорес против «Шапекоэнсе» позволили себе насмехаться над авиакатастрофой, в которой в конце 2016 года погибла почти вся команда бразильского клуба.

Болельщики «Насьоналя» были обвинены в «оскорбительном поведении против человеческого достоинства», и теперь их клуб заплатит 80 тысяч долларов штрафа. Кроме того, «Насьоналю» запретили продавать билеты на три ближайших выездных матча под эгидой КОНМЕБОЛ.

Если в дальнейшем фанаты вновь будут вести себя подобным образом, наказание для клуба ужесточат.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:25
Кусаресы!?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:43
Животных везде достаточно.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:15
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