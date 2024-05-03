Тихонова дисквалифицировали на 5 матчей за слова об арбитре Опейкиной

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за слова о главном арбитре матча 28-го тура Первой лиги Вере Опейкиной.
Специалист после встречи был недоволен тем, что на игру назначили женщину.
Рассмотрели дело по материалам СМИ в отношении Тихонова. Он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Посмотрели видеозапись и его слова об арбитре Опейкиной. КДК усматривает нарушение по статье 121 «Унижение достоинства человека по признаку пола». Тихонов сказал, что не хотел оскорблять и считает, что не оскорблял судью. Мы говорили о том, что речь идёт об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на том, что она женщина.
Она утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки судей. Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку — непрофессионально. Тихонов является публичным лицом, официальным лицом клуба. Нужно обратить внимание на его слова.
Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два — условным, и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок — год.
Впрочем, тут есть нюансы, Тихонов дисквалифицирован де-факто всего на три игры, да и то постфактум, а Хави получил четырё красные карточки (три в Ла Лиге и одну в ЛЧ) в этом сезоне и около 20 жёлтых, возможно, не пройдёт ценз))
Впрочем, тут есть нюансы, Тихонов дисквалифицирован де-факто всего на три игры, да и то постфактум, а Хави получил четырё красные карточки (три в Ла Лиге и одну в ЛЧ) в этом сезоне и около 20 жёлтых, возможно, не пройдёт ценз))