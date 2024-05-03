Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Тихонова дисквалифицировали на 5 матчей за слова об арбитре Опейкиной

вчера, 15:14

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за слова о главном арбитре матча 28-го тура Первой лиги Вере Опейкиной.

Специалист после встречи был недоволен тем, что на игру назначили женщину.

Рассмотрели дело по материалам СМИ в отношении Тихонова. Он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Посмотрели видеозапись и его слова об арбитре Опейкиной. КДК усматривает нарушение по статье 121 «Унижение достоинства человека по признаку пола». Тихонов сказал, что не хотел оскорблять и считает, что не оскорблял судью. Мы говорили о том, что речь идёт об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на том, что она женщина.

Она утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки судей. Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку — непрофессионально. Тихонов является публичным лицом, официальным лицом клуба. Нужно обратить внимание на его слова.

Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два — условным, и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок — год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глушаков оценил слухи о своём отстранении от команды в «Урарту»
Вчера, 22:23
Минспорта Красноярского края: «„Енисей“ оспорит решение КДК по Тихонову»
Вчера, 16:31
«Спартак» и «Локомотив» оштрафованы за поведение болельщиков
Вчера, 15:57
Стадион «Атлетико» частично закрыт на два матча из-за расизма
30 апреля
СлухиВозможные санкции в отношении испанского футбола могут рассмотреть в мае
28 апреля
ЦСКА и «Спартак» оштрафованы за скандирования болельщиков
27 апреля
Сортировать
Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 11:16, ред.
Судьи-женщины на Западе в тренде. Берем пример с тех,кто наш футбол опускает. Для пущей лояльности еще надо надеть на футболистов повязки с радугой,или даже выпустить на поле судью-представителя секс-меньшинств.
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 11:10
С Опейкиной стало все ясно после матча Спартак-Урал.Чья то дочка или любовница?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:43
Бабам вообще не место в мужском футболе ! Правильно ,Тиша !!!
Интерес
Интерес
вчера в 23:08
ТИхонов как начал в своё время матерные кричалки с фанатами на трибунах скандировать,так и не может остановиться.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:37
Оригинальный ответ. Но в жизни, иногда, "бабы" бывают поинтереснее женщин...
Ладно, парень- ты интересный, но любишь много философствовать, а это- иногда утомляет. Думаю, не обидешься.)))
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:33
В моей жизни не было баб - только женщины.
Kosmos58
Kosmos58 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:17
Дядя, ты не прав!
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:21
Разговор окончен.
Желаю здравствовать.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:13
Это надо же! Чтобы не оскорблять женский слух мужским матом, надо ограничить женщине допуск к судейству мужского матча. Да ещё и прикрывать эту дискриминацию уважением к ней. Тогда не пускайте женщин на трибуны, там мата в избытке. Судья должен быть квалифицированным, а какого он пола разницы нет. За мат на поле игроков надо удалять с красной карточкой независимо от того кто судит- женщина или мужчина. Это по этикету, а по жизни, так слышали бы вы, как кроют матом женщины наряду с мужиками. Что говорится - удивил корову сеном.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:12
С дамами видать в мужских вида спорта завсегда будут проблемы....
Один там горячий испанец расцеловал нецелованную...чуть не расстреляли...
Второй у нас сказал что то - чуть от футбола не отлучили....
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:05
Приветствую!!!
Даже страшно становится. Докатились...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:01
Блин зачитал как приговор! Осталось добавить в конце: срок отбывать гражданину Тихонову в колонии строгого режима))) Ужас!
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:58
Ты не читаешь мои комменты, а потом переспрашиваешь. Ну так вот, чтобы закончить этот спор, специально для тебя, повторяю: на футбольном поле, где играют мужики- возможны разного рода ругательства и маты. Я считаю- это унижение женского достоинства, заставлять женщин судей выслушивать мужскую матерщину.

К женщинам- у меня Большое Уважение и Любовь!!! А тебе, пожелаю, чтобы и в твоей жизни, у тебя было столько баб, сколько их было у меня!!!!!!!)))
pomor45
pomor45 ответ AlVi77 (раскрыть)
вчера в 20:54
Вот об этом, о квалификации, и надо говорить, и претензии предъявлять не как к женщине, а как к арбитру, судье. А то тут некоторые мизогинисты лицемерно проявляют заботу о женских ушах. Мол, матерятся игроки, а при женщине неудобно. Тогда и на стадион женщин, а тем более, детей не пускайте на мужские матчи. Пусть на женские ходят. Хотя слышали бы вы, как кроют матом женщины.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:47
А вот это уже и есть философия, причем совершенно мизогинистская. За что же вы так женщин ненавидите? Почему женщина не может быть арбитром мужского футбольного матча? Ни одной объективной причины здесь никто не назвал. Критерий может быть только один - квалификация; и на поле она не женщина - она судья. Спрос с неё такой же как и с особи мужского пола. Судья, арбитр, юрист - слова не имеющие женского и мужского рода.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:36
    pomor45
    pomor45 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:30
    И что же? Судья на поле осуждает или судит? Не надо выкрутасов. Тихонов проявил себя мизогинистом и впаяли ему поделом. Не надо относить к философии всё, что вам не по нраву.
    Capral
    Capral ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:24
    Не судить, а осуждать- так будет вернее.
    Но опять ты- со своей философией...
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:21
    Что останавливаться на футболе? Давайте всюду запретим женщинам-судьям судить мужчин.
    AlVi77
    AlVi77
    вчера в 20:17
    Слов Тихонова не слышал, но уровень Опейкиной я оценил по кубковому матчу Балтика-КС. Абсолютно никакой уровень, масса ошибок на ровном месте в обе стороны, не успевает, гадает, вообще не понимаю как ее так высоко занесло
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:17
    Какой-то он очень уж шумный этот Тихонов.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:15
    Тогда того, кто первым произнёс: "Курица не птица, а баба не человек" следовало бы казнить, но великий Даль увековечил эту пословицу в своём Словаре великорусского языка.
    da6jqfekdnbw
    da6jqfekdnbw
    вчера в 20:05
    А когда же футболом то будут заниматься??? Да и с русским языком проблемы!
    1580556558
    1580556558 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:59
    У нас квалификация любого арбитра вызывает сомнение. Кричат, как на западе все плохо, неправильно, но упорно копируют. Ладно бы что то хорошее...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:06
    Женщин обижать нельзя, тем более судей, господин Тихонов.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:10
    Уважаемый модератор.
    Позвольте спросить, на каком основании, Вы, комментарий Байкала определили лучшим? В этом комменте, Байкал, откровенно троллит меня и издевается, говорит, что я, якобы- перескакиваю от Динамо к ЦСКА и к Спартаку. Во-первых, это неправда и не ему меня судить.

    Если, с недавних пор, подобные комментарии становятся лучшими, то можете забанить меня навечно, не обижусь. Но сначала, хотелось бы, всетаки услышать от вас- ответ на мой вопрос.

    Спасибо.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:56
    Павел!
    Не в твой анре, но я смотрю тут люди дают различные оценки Тихонову, но вы хотя бы вначале простите (прослушайте ) пресс-конференцию Андрея, а потом пишите.........????
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:51
    Привет Павел!

    На мой взгляд выстраивать цепочку последовательности в вопросах недовольства судейством, а вернее "приемственности" не стоит.
    Мы все прекрасно знаем и ты (как футболист тем более), что различные нарушения обслуживания игр со стороны арбитров не единичные случаи, причем далеко не единичные...
    Что касается данного эпизода..., мну например в шоке - За что наказали Тихонова? Послушай сам его пресс-конференцию! Там есть убедительность, которая подтверждается записью игры - Опейкина допустила чрезвычайные ошибки....
    Как по мне можно было прицепиться к одному - он предложил ей поработать в Махачкале... Всё, остальное критика, которая должна иметь место.
    Предлагаю ознакомиться с выступлением Андрея:

    «Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте её на матч «Родина» — «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Мне арбитр Премьер-Лиги прислал фотографию и сказал, что пенальти не было. Там нападающий наступает сам на ногу защитника.
    Плюс в первом тайме Егор Иванов играет в мяч, ему наступают на ногу. Фол в другую сторону, и мы получаем жёлтую карточку. Не назначили угловой в нашу пользу. С ответной атаки мы получаем гол. Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают.
    Может быть, это только одна игра. Но эти ошибки повлияли и на жёлтые карточки, и на пенальти в наши ворота, оказались результативными. Да, мы сами виноваты, мы плохо играли. Были моменты, которые мы не завершали, пропустили три мяча. Не ищу оправдания», — сказал Тихонов на послематчевой пресс-конференции.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:39
    Байкал, я же тебе уже говорил: люби советский футбол так, как люблю его я, тогда, все- и Спартак и Динамо и ЦСКА- станут тебе родными!!!!!!!
    LOpp
    LOpp
    вчера в 17:39
    Не знаю что там было и прав ли Тихонов, но думаю что женщинам пока рано судить мужчин. Есть же женский футбол.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     