«Спартак» и «Локомотив» оштрафованы за поведение болельщиков

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил о санкциях в отношении «Спартака» и «Локомотива» по итогам матча 26-го тура РПЛ (3:2).

Рассмотрели скандирования болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Это седьмое нарушение в сезоне, штраф — 60 тысяч рублей. Также «Спартак» предупреждён, что в случае повторения будут применены более жёсткие санкции. Также была задержка команды на 2 минуты перед началом матча, штраф — 40 тысяч рублей. Болельщики «Локомотива» также скандировали ненормативную лексику, это четвёртое нарушение в сезоне, штраф — 50 тысяч рублей.