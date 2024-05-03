«Спартак» и «Локомотив» оштрафованы за поведение болельщиков

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о санкциях в отношении «Спартака» и «Локомотива» по итогам матча 26-го тура РПЛ (3:2).
Рассмотрели скандирования болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Это седьмое нарушение в сезоне, штраф — 60 тысяч рублей. Также «Спартак» предупреждён, что в случае повторения будут применены более жёсткие санкции. Также была задержка команды на 2 минуты перед началом матча, штраф — 40 тысяч рублей. Болельщики «Локомотива» также скандировали ненормативную лексику, это четвёртое нарушение в сезоне, штраф — 50 тысяч рублей.
Для чего миллиарды вкладывались???(только из федерального бюджета официально выделили 773,6 миллиона рублей)......
Чтоб продолжать слушать мат на трибунах???
Для чего миллиарды вкладывались???(только из федерального бюджета официально выделили 773,6 миллиона рублей)......
Чтоб продолжать слушать мат на трибунах???