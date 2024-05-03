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«Спартак» и «Локомотив» оштрафованы за поведение болельщиков

вчера, 15:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о санкциях в отношении «Спартака» и «Локомотива» по итогам матча 26-го тура РПЛ (3:2).

Рассмотрели скандирования болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Это седьмое нарушение в сезоне, штраф — 60 тысяч рублей. Также «Спартак» предупреждён, что в случае повторения будут применены более жёсткие санкции. Также была задержка команды на 2 минуты перед началом матча, штраф — 40 тысяч рублей. Болельщики «Локомотива» также скандировали ненормативную лексику, это четвёртое нарушение в сезоне, штраф — 50 тысяч рублей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:28
А что такое тогда Fan ID ???
Для чего миллиарды вкладывались???(только из федерального бюджета официально выделили 773,6 миллиона рублей)......

Чтоб продолжать слушать мат на трибунах???
pomor45
pomor45 ответ 56br6uf83a2f (раскрыть)
вчера в 21:20
Целесообразно не проводить их вообще, потому что на поле тоже матерятся почём зря.
moskowcity-petrv
moskowcity-petrv
вчера в 18:28
У вас же фанайди?ищите кто орал и штрафуйте,а то как-то не справедливо
112910415
112910415
вчера в 17:29
хороший урожай собирают !
lotsman
lotsman
вчера в 16:28
Интересно то, что скандируют болельщики, а расплачивается клуб. Прибыль получает КДК. Значит поведение болельщиков на руку КДК.
56br6uf83a2f
56br6uf83a2f
вчера в 16:00
Может целесообразно проводить такие матчи без зрителей
Гость
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