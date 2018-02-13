  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Германия. Третья лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет2.43.62.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет3.153.42.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Зета (Голубовци)Зета---

Количество используемой пиротехники в РФПЛ снизилось в два раза

вчера, 14:36

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что болельщики в РФПЛ почти в два раза реже стали использовать пиротехнику на стадионах.

«Об этом свидетельствует статистика по итогам шестого сезона чемпионата России 2017-2018 гг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона на 45% снизилось количество использования пиротехники, на 18% меньше стало оскорбительных и нецензурных реагирований, на 96,5% снизился материальный ущерб, причиненный стадионам.

Что крайне важно - все больше реализуется принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение. 409 человек были задержаны и привлечены к ответственности за нарушения правил поведения на стадионе во время чемпионата России».

Ранее сообщалось, что в черный список РФ попало более 400 болельщиков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
РФПЛ планирует увеличить прибыль от телеправ
07 февраля 17
Суворов: «РФПЛ заинтересован в появлении не только пивных спонсоров»
07 февраля 9
РФПЛ может отказаться от титульного спонсора
07 февраля 20
Прядкин выразил уверенность, что «Амкар» продолжит выступать в чемпионате России
16 января 2
26 декабря состоится заседание исполкома РФС
13 декабря 2017 14
14 декабря станут известны даты первых весенних туров РФПЛ
13 декабря 2017 7
Обсудить
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:34
Мейтин, ты зря получаешь большие деньги.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 15:16
зрителей меньше просто ходит и все))))
dosericsson
dosericsson
вчера в 14:59
это потому что людей меньше на стадионах
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100