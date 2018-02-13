Количество используемой пиротехники в РФПЛ снизилось в два раза

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что болельщики в РФПЛ почти в два раза реже стали использовать пиротехнику на стадионах.



«Об этом свидетельствует статистика по итогам шестого сезона чемпионата России 2017-2018 гг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона на 45% снизилось количество использования пиротехники, на 18% меньше стало оскорбительных и нецензурных реагирований, на 96,5% снизился материальный ущерб, причиненный стадионам.



Что крайне важно - все больше реализуется принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение. 409 человек были задержаны и привлечены к ответственности за нарушения правил поведения на стадионе во время чемпионата России».



Ранее сообщалось, что в черный список РФ попало более 400 болельщиков.