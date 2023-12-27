Президент РПЛ: «Нужно признать ошибку, что у нас дырявый регламент»

Президент РПЛ считает в данный момент неактуальным вопрос о возвращении системы «весна-осень».

Несколько последних матчей чемпионата России прошли в неблагоприятных погодных условиях.

Говорить сейчас об этом после неудачных декабрьских игр недальновидно. На подобное решение влияет много факторов. Так или иначе, мы остаёмся членами УЕФА . Чемпионаты Европы проводятся летом — да, на ближайшем мы не сыграем. Но ряд футболистов из РПЛ могут поехать, легионеров надо отпускать. Играть матчи РПЛ параллельно с Евро невозможно. Понятно, что проводить матчи в декабре некомфортно как клубам, так и болельщикам. Но дискуссия о переходе на «весна-осень» сейчас неактуальна.

Я уже извинился за матч «Балтика» — «Спартак». Абсолютно точно можно сказать, что это прокол лиги. Просто не было красных мячей там, где они должны были быть. По действующему регламенту клуб заявляет только один комплект формы за семь дней до матча, а о резервной там нет ни слова. Также по регламенту разметку на поле выбирает арбитр. Регламентирующие документы точно нуждаются в ревизии. Должна быть возможность обязать команды брать с собой второй комплект в условиях пониженной смотрибельности матча с точки зрения основного вещателя.

В матче ЦСКА — «Ростов» лига также была за перенос. На мой взгляд, было целесообразно перенести игру на следующий день. Можно было привести поле в порядок, так как по прогнозу погоды снегопад заканчивался вечером. Матч мог быть сыгран на очищенном поле, хоть и не совсем в комфортных условиях. «Ростову» нужно было бы всего лишь продлить гостиницу на один день, плюс мы сохранили бы целостность календаря, а не уходили бы в зимнюю паузу с разным количеством матчей в турнирной таблице. Но наш регламент, который мы, видимо, не досмотрели, не позволяет перенести матч никому, кроме судьи. Причём, судья может только приостановить матч после стартового свистка. Никто не мог прийти за час до матча, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет». Ни судья, ни делегат, ни президент РФС , ни президент РПЛ .