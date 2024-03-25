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Матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания

сегодня, 11:31

РПЛ опубликовала заявление касательно организации матчей 22-го тура чемпионата России.

Российская Премьер-Лига находится в контакте с силовыми ведомствами и органами исполнительной власти.

Подготовка к проведению 22-го тура РПЛ проходит с учётом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов.

Все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокусе».

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