Алаев сообщил, что в регламент РПЛ будут внесены изменения

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в ближайшие недели в регламент будут внесены изменения.
Мы совместно с РФС, после подведения итогов года с журналистами, провели оперативную ревизию регламента по тем пунктам, о которых я говорил. Подготовили свои предложения, направили их в Российский футбольный союз, обсудили с руководством проблемные точки. Надеюсь, в ближайшие две недели мы выберем оптимальные предложения, которые можно включить в регламент уже сейчас, по ходу чемпионата мы внесём точечные поправки в регламент, которые позволят избежать тех проблем, с которыми мы столкнулись ранее.
В целом, я всегда говорил, что регламент — это живой организм, а не просто пачка бумажек, которые нужно положить в шкаф после того, как его утвердили на исполкоме. С ним постоянно надо работать, потому что реальность и правила меняются, многое корректируется в технической части обеспечения чемпионата и всё время эту систему нужно донастраивать.
В преддверии сезона МИР РПЛ‑2024/25 у нас есть время, чтобы более детально посмотреть не один регламент. У нас же есть ещё технический и коммерческий регламенты. Все эти документы должны быть подвергнуты ревизии. Задача — сделать так, чтобы тему регламента мы вспоминали как можно реже. Конкретно о тех предложениях, о которых я говорил — погодные условия, мячи, форма, переносы — все эти предложения мы подготовили. Нет никаких сомнений, что совместно с РФС мы найдём варианты изменений и приступим к подготовке регламента следующего футбольного сезона.
Ранее Алаев высказался об имиджевых проблемах РПЛ.
"В целом, я всегда говорил, что зарплата исполкома — это живой организм, а не просто пачка бумажек, которые нужно положить в карман после того, как получили в кассе,нужно создавать видимость деятельности"
Высказал :
"В целом, я всегда говорил, что регламент — это живой организм, а не просто пачка бумажек, которые нужно положить в шкаф после того, как его утвердили на исполкоме, с ним нужно постоянно работать"
"В целом, я всегда говорил, что зарплата исполкома — это живой организм, а не просто пачка бумажек, которые нужно положить в карман после того, как получили в кассе,нужно создавать видимость деятельности"
Высказал :
"В целом, я всегда говорил, что регламент — это живой организм, а не просто пачка бумажек, которые нужно положить в шкаф после того, как его утвердили на исполкоме, с ним нужно постоянно работать"