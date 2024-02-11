Алаев сообщил, что в регламент РПЛ будут внесены изменения

Президент РПЛ сообщил, что в ближайшие недели в регламент будут внесены изменения.

Мы совместно с РФС , после подведения итогов года с журналистами, провели оперативную ревизию регламента по тем пунктам, о которых я говорил. Подготовили свои предложения, направили их в Российский футбольный союз, обсудили с руководством проблемные точки. Надеюсь, в ближайшие две недели мы выберем оптимальные предложения, которые можно включить в регламент уже сейчас, по ходу чемпионата мы внесём точечные поправки в регламент, которые позволят избежать тех проблем, с которыми мы столкнулись ранее.

В целом, я всегда говорил, что регламент — это живой организм, а не просто пачка бумажек, которые нужно положить в шкаф после того, как его утвердили на исполкоме. С ним постоянно надо работать, потому что реальность и правила меняются, многое корректируется в технической части обеспечения чемпионата и всё время эту систему нужно донастраивать.