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Алаев сообщил, что в регламент РПЛ будут внесены изменения

вчера, 12:31

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в ближайшие недели в регламент будут внесены изменения.

Мы совместно с РФС, после подведения итогов года с журналистами, провели оперативную ревизию регламента по тем пунктам, о которых я говорил. Подготовили свои предложения, направили их в Российский футбольный союз, обсудили с руководством проблемные точки. Надеюсь, в ближайшие две недели мы выберем оптимальные предложения, которые можно включить в регламент уже сейчас, по ходу чемпионата мы внесём точечные поправки в регламент, которые позволят избежать тех проблем, с которыми мы столкнулись ранее.

В целом, я всегда говорил, что регламент — это живой организм, а не просто пачка бумажек, которые нужно положить в шкаф после того, как его утвердили на исполкоме. С ним постоянно надо работать, потому что реальность и правила меняются, многое корректируется в технической части обеспечения чемпионата и всё время эту систему нужно донастраивать.

В преддверии сезона МИР РПЛ‑2024/25 у нас есть время, чтобы более детально посмотреть не один регламент. У нас же есть ещё технический и коммерческий регламенты. Все эти документы должны быть подвергнуты ревизии. Задача — сделать так, чтобы тему регламента мы вспоминали как можно реже. Конкретно о тех предложениях, о которых я говорил — погодные условия, мячи, форма, переносы — все эти предложения мы подготовили. Нет никаких сомнений, что совместно с РФС мы найдём варианты изменений и приступим к подготовке регламента следующего футбольного сезона.

Ранее Алаев высказался об имиджевых проблемах РПЛ.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 16:18
Сам-то понял ЧО сказал?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:16
а нужен ли нам футбол в том виде, что сейчас в это санкционное время где везде закрыты двери
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:08
А какие изменения конкретно?
112910415
112910415
вчера в 14:33
и вот это всё реально пугает )
ОПС
ОПС
вчера в 14:30
А может саму верхушку нашего футбола изменить?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:56, ред.
Подумал :
"В целом, я всегда говорил, что зарплата исполкома — это живой организм, а не просто пачка бумажек, которые нужно положить в карман после того, как получили в кассе,нужно создавать видимость деятельности"


Высказал :
"В целом, я всегда говорил, что регламент — это живой организм, а не просто пачка бумажек, которые нужно положить в шкаф после того, как его утвердили на исполкоме, с ним нужно постоянно работать"
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:07
Видимо эксперемент в российском футболе..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:00
Тема погоды и переносов очень актуальна. Мы не Испания-Англия, у нас морозы с метелями зимой случаются 😆...
3vftttqcdz3b
3vftttqcdz3b
вчера в 12:48
Конечно! Когда у нас будет железный календарь!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:40
Мы это слышим в разных вариантах из сезона в сезон, ну а вдруг...?)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:34
Оранжевый мяч купили для снежной погоды?
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