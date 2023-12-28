Глава РПЛ рассказал о взаимоотношениях с УЕФА .

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о текущем уровне взаимоотношений с УЕФА. Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в официальных турнирах.
Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Количество? Я много работал в РФС, мне кажется, что раньше такого не было. Личные отношения? УЕФА приглашает на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие.
Уже понятно, во что превращается всё, к чему прикасается Алаев, и это не золото...
Уже понятно, во что превращается всё, к чему прикасается Алаев, и это не золото...
Пятнадцать представителей России находятся в структуре УЕФА . Из них пять представителей женского пола , где главным действующим лицом является Полина Юмашева ( привет Ельцин центру), которая работает в комитете по управлению и соблюдению требований. Чем она может управлять и какие требования соблюдать??? В то время когда твою страну, а конкретно Российский футбольный союз исключён из всех соревнований под эгидой УЕФА . Что там вообще они все там делают, если только не присмыкаться к европейским чиновникам, при этом получают не маленькую зарплату и разбазаривают бюджетные деньги страны на виртуальные программы УЕФА, к которым на данный момент времени Россия не имеет никакого отношения . Зато исправно государство Россия платит взносы в УЕФА . Вот такие у нас дела в УЕФА, если в кратце о "бурной " деятельности наших чиновников от РФС.
Пятнадцать представителей России находятся в структуре УЕФА . Из них пять представителей женского пола , где главным действующим лицом является Полина Юмашева ( привет Ельцин центру), которая работает в комитете по управлению и соблюдению требований. Чем она может управлять и какие требования соблюдать??? В то время когда твою страну, а конкретно Российский футбольный союз исключён из всех соревнований под эгидой УЕФА . Что там вообще они все там делают, если только не присмыкаться к европейским чиновникам, при этом получают не маленькую зарплату и разбазаривают бюджетные деньги страны на виртуальные программы УЕФА, к которым на данный момент времени Россия не имеет никакого отношения . Зато исправно государство Россия платит взносы в УЕФА . Вот такие у нас дела в УЕФА, если в кратце о "бурной " деятельности наших чиновников от РФС.