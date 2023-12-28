Глава РПЛ рассказал о взаимоотношениях с УЕФА .

Президент РПЛ рассказал о текущем уровне взаимоотношений с УЕФА . Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в официальных турнирах.

Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Количество? Я много работал в РФС , мне кажется, что раньше такого не было. Личные отношения? УЕФА приглашает на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие.