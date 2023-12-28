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Глава РПЛ рассказал о взаимоотношениях с УЕФА

вчера, 15:26

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о текущем уровне взаимоотношений с УЕФА. Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в официальных турнирах.

Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Количество? Я много работал в РФС, мне кажется, что раньше такого не было. Личные отношения? УЕФА приглашает на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 17:08, ред.
"Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Количество? Я много работал в РФС, мне кажется, что раньше такого не было. Личные отношения? УЕФА приглашает на все мероприятия, я их посещаю, ведется конструктивная работа. Можно сказать, что отношения рабочие."

- Вот так глава РПЛ отчитался о своей работе. РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В УЕФА! Какое число? Ну просто много, такого ещё не было. Чего скрывать-то? Вы чем там занимались? А наши команды где? А что ещё и наши команды должны быть в УЕФА? А меня везде приглашают, отношения рабочие. Какие там ещё команды? Может кто объяснит главе, что такое РПЛ?
ABir
ABir
вчера в 21:36
УЕФА марионеточная структура в руках Америки и Евросоюза, вертится, как может, пытаясь поймать ветер.
b2dbq6ya7dba
b2dbq6ya7dba
вчера в 19:39
Два года работать и ни малейшего результата? Хотя два года приглашают, можно в Эуропу скататься за казенный счет. Ну и отдельно приятно, что чем меньше футболисты участвуют в международных соревнованиях, тем больше представителей России в УЕФА. Достижение! Уже можно вешать медали чемпионата Эуропы по представителям в УЕФА?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:21
Мне кажется они там отбывают номер, а не работают!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:50
Главное, что я понял из этого - есть бесполезная должность, соответственно есть зарплата и расходы
Интерес
Интерес
вчера в 17:29
КЛАСС!!! А страна ни в чём не участвует.Это -образец взаимоотношений двух бесполезных для нашего футбола структур.

Интересно,он хоть сам понял,что наговорил???
lotsman
lotsman
вчера в 17:21
Сейчас в УЕФА рекордное число представителей из России. Количество? Я много работал в РФС, мне кажется, что раньше такого не было.
Это он называет рекордным количеством представителей из России.))
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:55, ред.
РФСу , а с ним и РПЛ уже давно пора требовать уважительного к себе отношения со стороны УЕФА, но для начала надо самим уважать себя. После остранения наших клубов и сборной от официальных международных соревнований перестать вести всякие встречи и консультации и тем более перечислять туда всякие взносы. Но это не значит, что надо разорвать все отношения с УЕФА, пока мы являемся её постоянными членами. Сократить до минимума представительство наших сотрудников в этой организации и не надеяться, что что-то изменится в лучшую сторону. Любому понятно, что пока длится конфликт на Украине наш футбол будет под санкциями и вся деятельность наших "футбольных горе-чиновников" в этой структуре сейчас не несёт никакой пользы для российского футбола. И все эти рабочие отношения нечто иное, как попытка демонстрации своей значимости. Алаеву в данном случае лучше больше внимания уделить работе на российском футболе, календарь, стадионы, судейство вот куда направить свою кипучую деятельность, а не на бесполезные консультации и встречи с футбольными еврочиновниками. Болейте за своих, а не против чужих!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:30
Там всё куда прощё и привычнее. Полина Юмашева - наследница империи Ельциных-Юмашевых, бывшая жена (династического брака с тогда бывшим главным олагархом) Дерипаской, и, конечно, она не только не будет пресмыкаться перед чиновниками, в принципе она тупо светская львица и работать никогда не работала.

Но у нас же кормление - норма, поэтому она числится главой, между прочим, вообще российского женского футбола (она - глава комитета), хотя, спорим на что угодно, никогда в РФС её никто не видел. И получает, конечно, каждый месяц халявные миллионы.
hf249pkzkcex
hf249pkzkcex
вчера в 16:26
Толку от того что они там сидят никакого,одно балабольство
За адекватность
За адекватность ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:07
Я Вас приветствую! Прочитав спич господина Алаева вспомнил один предмет, который довелось изучать по молодости лет в канувшей в Лету стране под названием СССР в одном учебном заведении. Аббревиатура предмета была ППР. "Посидели, по ..звиздели, разошлись", на наш лад учащихся в тот момент. Вот мне кажется ППРом наше РФС и РПЛ с УЕФА и занимаются в последние годы с огромным успехом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:06, ред.
Глава РПЛ рассказал о взаимоотношениях с УЕФА .
Пятнадцать представителей России находятся в структуре УЕФА . Из них пять представителей женского пола , где главным действующим лицом является Полина Юмашева ( привет Ельцин центру), которая работает в комитете по управлению и соблюдению требований. Чем она может управлять и какие требования соблюдать??? В то время когда твою страну, а конкретно Российский футбольный союз исключён из всех соревнований под эгидой УЕФА . Что там вообще они все там делают, если только не присмыкаться к европейским чиновникам, при этом получают не маленькую зарплату и разбазаривают бюджетные деньги страны на виртуальные программы УЕФА, к которым на данный момент времени Россия не имеет никакого отношения . Зато исправно государство Россия платит взносы в УЕФА . Вот такие у нас дела в УЕФА, если в кратце о "бурной " деятельности наших чиновников от РФС.
drug01
drug01
вчера в 15:44
Пожалуй ждать изменений нет всё идёт на прежнем уровне
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:33
Я так подозреваю, такая же конструктивная, как обеспечение РПЛ футбольными мячами ("Мы не были готовы к тому, что потребуется красный мяч") и составление календаря ("У меня не было опыта...").

Уже понятно, во что превращается всё, к чему прикасается Алаев, и это не золото...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:32
Из интервью Алаева , можно понять , что работа - закипает....)
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