Матч «Црвена Звезда» - ЦСКА пройдет при повышенных мерах безопасности

Организаторы матча сообщают, что встреча 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» - ЦСКА пройдет при повышенных мерах безопасности.



«Продано 47 тыс. билетов, еще 500 болельщиков приедут из России. Сейчас у нас осталось около 5 тыс. непроданных билетов по стадиону. Обращаем внимание, что трибуны откроются за три часа до матча и закроются за 30 минут до начала игры в целях безопасности. Меры безопасности будут серьезными - зрители будут проходить через два кольца обеспечения безопасности», - говорится в сообщении.



Напомним, что данный матч начнется с минуты молчания.