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Матч «Црвена Звезда» - ЦСКА пройдет при повышенных мерах безопасности

вчера, 15:19
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Организаторы матча сообщают, что встреча 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» - ЦСКА пройдет при повышенных мерах безопасности.

«Продано 47 тыс. билетов, еще 500 болельщиков приедут из России. Сейчас у нас осталось около 5 тыс. непроданных билетов по стадиону. Обращаем внимание, что трибуны откроются за три часа до матча и закроются за 30 минут до начала игры в целях безопасности. Меры безопасности будут серьезными - зрители будут проходить через два кольца обеспечения безопасности», - говорится в сообщении. 

Напомним, что данный матч начнется с минуты молчания

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ОлегаТэ
вчера в 18:48
ОлегаТэ:
И крайне токсично...😉
Ты имеешь в виду знаменитый спартаковский "дух" ?
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил cska plus
вчера в 18:25
cska plus:
Правильно, скопление хрющ опасно.
И крайне токсично...😉
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:07
Все равно будут пересечения,без этого никак.
kust07
kust07
вчера в 17:57
горячий матч ожидается) коням успехов и победы
drug01
drug01
вчера в 17:49
Главное результат и порядок!
viv
viv
вчера в 17:12
Вот это правильно!
cska.78
cska.78
вчера в 16:18
Верное решение!
cska plus
cska plus
вчера в 15:46
Правильно, скопление хрющ опасно.
mntr13
mntr13
вчера в 15:38
ЦСКА вперед!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:31
УЕФА еще пожалеет, что допустил на этот матч зрителей.
Kerri
Kerri
вчера в 15:27
И для чего они нужны эти меры?
Zimka
Zimka
вчера в 15:22
Слетать в Сербию дороже чем в Лондон или Париж...
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