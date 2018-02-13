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Более 130 млн рублей дополнительно потратят на подготовку к ЧМ-2018 в Ростове

вчера, 15:41

Спикер регионального Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко заявил, что более 130 млн рублей будет дополнительно потрачено на подготовку объектов инфраструктуры в Ростовской области к ЧМ-2018.

«Дополнительно выделяются средства на завершение строительства и реконструкцию стадиона „Торпедо“ в Таганроге и стадиона „Труд“ в Ростове-на-Дону. Сейчас строители вышли на финишную прямую, средства требуются на завершение этой работы, которое должно состояться в течение нескольких месяцев.

Это дополнительные средства, которые поступили из федерального бюджета».

Напомним, что тренировочные базы в Ростове будут готовы к апрелю 2018 года.

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Ron09
Ron09
вчера в 16:02
Карманы чиновников широкие, не хватит, надо 1 млрд и то нет гарантии
Морозовский
Морозовский
вчера в 15:44
Замётано...
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