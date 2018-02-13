Более 130 млн рублей дополнительно потратят на подготовку к ЧМ-2018 в Ростове

Спикер регионального Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко заявил, что более 130 млн рублей будет дополнительно потрачено на подготовку объектов инфраструктуры в Ростовской области к ЧМ-2018.



«Дополнительно выделяются средства на завершение строительства и реконструкцию стадиона „Торпедо“ в Таганроге и стадиона „Труд“ в Ростове-на-Дону. Сейчас строители вышли на финишную прямую, средства требуются на завершение этой работы, которое должно состояться в течение нескольких месяцев.



Это дополнительные средства, которые поступили из федерального бюджета».



Напомним, что тренировочные базы в Ростове будут готовы к апрелю 2018 года.