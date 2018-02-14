На получение паспорта болельщика ЧМ-2018 подано более 150 тысяч заявок

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщил о том, что на получение паспорта болельщика ЧМ-2018 было подано уже более 150 тысяч заявок:

«Уже открылись центры выдачи, уже около 150 тысяч заявок, продажа билетов еще не завершена, так что ожидаем достаточно большой интерес.

Паспорт болельщика вообще раньше не использовался, мы потратили много времени и усилий, и благодарим за поддержку наших коллег из ФИФА, которые согласились с такой технологической новинкой. Могу добавить, что только каналы связей к стадионам в рамках чемпионата мира по футболу, их пропускная способность будет составлять 240 гигабит в секунду, это огромная цифра».

В России планируется открытие 130 центров выдачи паспортов болельщиков.