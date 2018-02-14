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На получение паспорта болельщика ЧМ-2018 подано более 150 тысяч заявок

сегодня, 00:02

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщил о том, что на получение паспорта болельщика ЧМ-2018 было подано уже более 150 тысяч заявок:

«Уже открылись центры выдачи, уже около 150 тысяч заявок, продажа билетов еще не завершена, так что ожидаем достаточно большой интерес.

Паспорт болельщика вообще раньше не использовался, мы потратили много времени и усилий, и благодарим за поддержку наших коллег из ФИФА, которые согласились с такой технологической новинкой. Могу добавить, что только каналы связей к стадионам в рамках чемпионата мира по футболу, их пропускная способность будет составлять 240 гигабит в секунду, это огромная цифра».

В России планируется открытие 130 центров выдачи паспортов болельщиков.

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Все комментарии
fcspartak
fcspartak ответил piercman
сегодня в 01:28
piercman:
не помню, давно дело было.
если в лотерее выиграешь я только порадуюсь) там еще фан айди нужно сделать
piercman
piercman ответил fcspartak
сегодня в 01:17
fcspartak:
на что же вы тогда заявки подавали)
не помню, давно дело было.
fcspartak
fcspartak ответил piercman
сегодня в 01:13
piercman:
конечно. хотя, на зулусов, вроде, я заявок не подавал. я ж не спартач, который ради них совершил бы паломничество пешком. да-да, в сарански)
на что же вы тогда заявки подавали)
piercman
piercman ответил fcspartak
сегодня в 01:08
fcspartak:
не дописал слово "будет", 4кат только будет. ну вот выиграешь ты билет на матч в саранск на зулусов) поедешь?)
конечно. хотя, на зулусов, вроде, я заявок не подавал. я ж не спартач, который ради них совершил бы паломничество пешком. да-да, в сарански)
fcspartak
fcspartak ответил piercman
сегодня в 00:53
piercman:
не знаю, где ты нашёл в продаже 4й категории. я сейчас на сайт фифа сходил - там так и написано, как я написал. до 31го принимали заявки - распределять будут до "не позднее середины марта". ну не суть. просто слабо представляю, как вот прямо сейчас в свободной продаже самая ходовая категория. пс: я на шляпные матчи и хочу. вообще всё равно, кто будет играть - куда интереснее воспользоваться возможностью и посмотреть на новые стадионы.
не дописал слово "будет", 4кат только будет. ну вот выиграешь ты билет на матч в саранск на зулусов) поедешь?)
piercman
piercman ответил fcspartak
сегодня в 00:49
fcspartak:
на шляпные матчи может и вытянешь чего
не знаю, где ты нашёл в продаже 4й категории. я сейчас на сайт фифа сходил - там так и написано, как я написал. до 31го принимали заявки - распределять будут до "не позднее середины марта". ну не суть. просто слабо представляю, как вот прямо сейчас в свободной продаже самая ходовая категория.
пс: я на шляпные матчи и хочу. вообще всё равно, кто будет играть - куда интереснее воспользоваться возможностью и посмотреть на новые стадионы.
fcspartak
fcspartak ответил piercman
сегодня в 00:42
piercman:
это не так. если я ничего не путаю, то сейчас завершился второй этап продаж. это лотерея. желающих больше, чем билетов. особенно, на места 4й категории для россиян. до 31 января собирали заявки - в феврале должны разыграть и сообщить, чьи заявки победили на право покупки билетов. у меня просто 7 подано, больше нельзя было на одного человека. вытянуть хотя бы пару-тройку билетов - и ок. далее ещё в марте будет лотерея, и только потом, уже в апреле, в свободную продажу поступят нераскупленные билеты. на сайте фифы было написано примерно так.
на шляпные матчи может и вытянешь чего
fcspartak
fcspartak ответил piercman
сегодня в 00:38
piercman:
это не так. если я ничего не путаю, то сейчас завершился второй этап продаж. это лотерея. желающих больше, чем билетов. особенно, на места 4й категории для россиян. до 31 января собирали заявки - в феврале должны разыграть и сообщить, чьи заявки победили на право покупки билетов. у меня просто 7 подано, больше нельзя было на одного человека. вытянуть хотя бы пару-тройку билетов - и ок. далее ещё в марте будет лотерея, и только потом, уже в апреле, в свободную продажу поступят нераскупленные билеты. на сайте фифы было написано примерно так.
в свободной продаже випки от фифы (хоспиталити) ну и 4й кат. все остальное давно уже продано на сайте фифа
piercman
piercman ответил fcspartak
сегодня в 00:27
fcspartak:
билеты давно уже в продаже. ценник конечно не маленький
это не так. если я ничего не путаю, то сейчас завершился второй этап продаж. это лотерея. желающих больше, чем билетов. особенно, на места 4й категории для россиян. до 31 января собирали заявки - в феврале должны разыграть и сообщить, чьи заявки победили на право покупки билетов. у меня просто 7 подано, больше нельзя было на одного человека. вытянуть хотя бы пару-тройку билетов - и ок. далее ещё в марте будет лотерея, и только потом, уже в апреле, в свободную продажу поступят нераскупленные билеты. на сайте фифы было написано примерно так.
fcspartak
fcspartak ответил piercman
сегодня в 00:26
piercman:
хоть бы озвучили, кому достанутся билеты. в прошлом году это точно было известно до 10 февраля.
випы в свободной продаже. и 4я категория, которую еще не открывали вроде как, какие найти не можешь?
fcspartak
fcspartak ответил piercman
сегодня в 00:17
piercman:
хоть бы озвучили, кому достанутся билеты. в прошлом году это точно было известно до 10 февраля.
билеты давно уже в продаже. ценник конечно не маленький
piercman
piercman
сегодня в 00:15
хоть бы озвучили, кому достанутся билеты. в прошлом году это точно было известно до 10 февраля.
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