Клопп: «Мы не задумываемся о том, что кто-то может бояться играть против „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии выездного матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов отдал должное команде соперника:

«Какие-то команды могут бояться играть с "Ливерпулем? Правда в том, что никто также не хочет играть и против „Порту“. Мы ни на секунду не задумываемся о том, как другие команды могут бояться играть с нами в еврокубках. Мы должны с большой осторожностью отнестись к „Порту“ – физически очень сильной и хорошо организованной команде, у которой всегда есть свой план.

Это то, о чём мы мечтали прошлым летом, и вот мы здесь. Это очень хорошо. 1/8 финала означает, что в турнире осталось 16 по-настоящему сильных команд».

Клопп также отметил, что с большим уважением относится к сопернику «Ливерпуля» по 1/8 финала ЛЧ.