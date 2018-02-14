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Клопп: «Мы не задумываемся о том, что кто-то может бояться играть против „Ливерпуля“»

сегодня, 05:50
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль22:45 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии выездного матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов отдал должное команде соперника:

«Какие-то команды могут бояться играть с "Ливерпулем? Правда в том, что никто также не хочет играть и против „Порту“. Мы ни на секунду не задумываемся о том, как другие команды могут бояться играть с нами в еврокубках. Мы должны с большой осторожностью отнестись к „Порту“ – физически очень сильной и хорошо организованной команде, у которой всегда есть свой план.

Это то, о чём мы мечтали прошлым летом, и вот мы здесь. Это очень хорошо. 1/8 финала означает, что в турнире осталось 16 по-настоящему сильных команд».

Клопп также отметил, что с большим уважением относится к сопернику «Ливерпуля» по 1/8 финала ЛЧ.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 06:31
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