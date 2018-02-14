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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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«Реал» - ПСЖ: стартовые составы

вчера, 21:31
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Реала» и ПСЖ на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Начо, Каземиро, Кроос, Иско, Модрич, Роналду, Бензема.

ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Бершиче, Ло Чельсо, Рабьо, Верратти, Мбаппе, Кавани, Неймар.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:15
Вот и судейка получил по заслугам,за левую пенку и левые горчичники парижанам...
TypXXI
TypXXI ответил NGY
вчера в 23:55
NGY:
А по факту та не ответил...!
Не парься, ты этого не достоин.
Зидан 1972
Зидан 1972
вчера в 23:51
Главное что бы ради неймара не отдали игру!он того не стоит.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:46
Думаю даже глорам реала стыдно за такие пенали...
NGY
NGY ответил TypXXI
вчера в 23:43
TypXXI:
Заплачь еще) З.ы. У кого-то в постели Антонелла Рокуццо, а у кого-то бадр 0_о
А по факту та не ответил...!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 23:36
Вот и миллиониы между собой играет. Пока гости ведёт , но ещё мы увидим интересного матча.Пенальти Гооооооооол Роналдо сравневает счёт .Перерыв первой тайм закончился.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 23:35
Ло чельсо такое дно
Альфи
Альфи
вчера в 23:30
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! КРИШТИ! ГОЛ!
Ахад
Ахад
вчера в 23:22
арбитр не пересовский...Мадрид пролетает)
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:19
Еёеееее.....Первый пошёл!!!!
EAGuar As
EAGuar As ответил Шуnя771
вчера в 23:14
Вопрос глупый, а потому и не правльный.
Звиняй Олег.
Шуnя771
Шуnя771 ответил EAGuar As
вчера в 22:59
EAGuar As:
Сегодня за ПСЖ.
А завтра?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:58
Смотрим)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:50
Я за Реал.........
Зидан - не тренеришко......
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
вчера в 22:45
Пускай в сегодняшней игре победит Сильнейший. Ни за кого не болею. Просто сейчас чувство - предвосхищения классного матча. Очень хочется реального футбольного шоу. После долгой зимы, которой ещё по календарю - ровно две недели быть. Я просто сегодня жду очень красивой Игры Топ-команд Европы. Парни - смотрим настоящий футбол.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 22:45
Сегодня за ПСЖ.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 22:42
Реал победит я уверен
Mister_Leo
Mister_Leo
вчера в 22:41
Какой то состав у Псж днищенский .. Дани Алвес мой дедушка , Рабьё это как Гомеш у Барсы , какие то кимпбепе бершиче это кто вообще )) Реал даже находясь в кризисе скорее всего размажет их !!
This is BarCa
This is BarCa
вчера в 22:40
Повезло ПСЖ, арбитра нет в старте у Реала.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 22:38
Барсуки,а может вы всей гоп-компанией всё таки Порто-Ливер посмотрите?
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 22:34
Интересно что сделают в этом матче МБампе и Неймар. По факту за сезон толтко один стоящий соперники у них был , Бавария и второй матч оставил очень много вопросов в отношении целесообразности столиких трат.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 22:33
Первые 45 минут,скорее разведочные. У Зидана скорее всего на второй тайм есть план Б,с выходом Бэйла(Бензин) Асенсио(Иско)и одна не запланированная(кто то из за травм)
Cympak-05
Cympak-05 ответил bexxx
вчера в 22:32
Ахах ) а причём тут барса вроде в его карте слова нет про этот клуб.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Exia
вчера в 22:31
Exia:
Если бы не последняя фраза, то я подумал бы что ты серьезно. :D
Игуаин же вчера положил двушку)
Бенз тоже сможет!) Я думаю, что будет много голов сегодня
VIPded
VIPded
вчера в 22:30
Удачи Реалу! Парижан - за борт!!!
cska plus
cska plus
вчера в 22:29
Реалу удачи!
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 22:29
Надеюсь увидеть красивый футбол. И не так уж важно кто пройдёт. Попытаюсь спрогнозировать 1-2 Бензема - Неймар и Кавани. Реал все таки не важен в этом сезоне, но как говорят в ЛЧ другой турнир и настрой особый...
bexxx
bexxx ответил DawnOfDestiny
вчера в 22:28
DawnOfDestiny:
1 мешок, 2 мешок, 3....) (вспоминая мульт "раз ромашка, два ромашка...")
Ты про барсу? За одного 110 за другого 140
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Saang
вчера в 22:28
Saang:
И без подтверждения возраста 18+
Слишком много тогда получится )
Достаточно гербалайфа и Колымы )
Exia
Exia ответил Летучий-Голландец.
вчера в 22:28
Летучий-Голландец.:
Не понимаю почему все хоронят Реал) Они неплохой ход набрали в последнее время. Мне кажется Реал выиграет сегодня бесхребетный Псж. Бенз оформит дубль!)
Если бы не последняя фраза, то я подумал бы что ты серьезно. :D
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