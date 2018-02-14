«Реал» - ПСЖ: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Реала» и ПСЖ на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Начо, Каземиро, Кроос, Иско, Модрич, Роналду, Бензема.
ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Бершиче, Ло Чельсо, Рабьо, Верратти, Мбаппе, Кавани, Неймар.
Звиняй Олег.
Звиняй Олег.
Зидан - не тренеришко......
Зидан - не тренеришко......
Бенз тоже сможет!) Я думаю, что будет много голов сегодня
Бенз тоже сможет!) Я думаю, что будет много голов сегодня
Достаточно гербалайфа и Колымы )
Достаточно гербалайфа и Колымы )