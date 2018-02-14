Полузащитник сборной Нигерии Атулома интересен российским клубам

Полузащитник «Риверс Юнайтед» и сборной Нигерии Фрэнсис Атулома интересен «Амкару» и «Ахмату». Об этом сообщил агент и брат 25-летнего футболиста Чимаоби Атулома.

«Есть много клубов, проявляющих интерес к Фрэнсису. Самые настойчивые - российские „Амкар“ и „Ахмат“, а также сербский „Спартак“ из Суботицы.

Есть также интерес из Турции, Норвегии, Бельгии, но мы продолжаем обсуждать различные варианты. Пока нет договоренности с каким-либо клубом».

Ранее «Ахмат» в контрольном матче сыграл вничью с венгерским «Гонведом».