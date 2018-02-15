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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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«Ливерпуль» отправил пять безответных мячей в ворота «Порту»

сегодня, 00:35
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» дома ничего не смог поделать с атакой «Ливерпуля».

Порту, стадион «Драгау».

«Порту» - «Ливерпуль» - 0:5 (0:2)
Голы: Мане 25, 53, 85 Салах 29, Фирмино 69.

«Порту»: Жозе Са, Рейес, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Сержиу Оливейра, Эррера, Марега, Отавио (Корона 46), Браими (Уорис 62), Соареш (Гонсалу Пасиенсия 74).
Главный тренер: Сержиу Консейсау.

«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд (Гомес 79), ван Дейк, Фирмино (Ингс 80), Милнер, Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон (Матип 75).
Главный тренер: Юрген Клопп.

Судья: Даниэле Орсато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В другом матче дня «Реал» обыграл ПСЖ (3:1).

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:04
С великолепной победой Ливерпуль,надеюсь на 1/4 Реал-Ливерпуль!
bril2006
bril2006
сегодня в 01:55
Просто пронесло, в смысле стул испортился, может несварение какое-то, ну х.. знает, бывает такое, все мы люди)))
azures
azures
сегодня в 01:55
Почти как спартаку, толко Порту посильнее спартака намного.
матос
матос
сегодня в 01:49
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:48
    Блестящая, заслуженная , без лишней суеты победа Ливерпуля! Очень порадовали, классно сыграли, удачи в дальнейшем!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Saang
    сегодня в 01:36
    Saang:
    Уже были 56ьные комменты про Спартак и 0:7?
    Да попрятались все,каукалова на 2-3 штрафных круга ушла,а человек с аватаркой 0-7 наверное трудится на работе вот уже 3-ю смену .
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 01:34
    Владимipъ Григорянъ:
    Катарским всё равно.. Мансур тратит в меру, но только точечно, требуя результата и ставя определенные задачи.. Всё-таки в АПЛ играют, а не в Лиге 1) У МС скоро 5 титул будет
    Да я о том ,что бы к чертям из футбола ушли эти шейхи .Все началось с покупки Кантона с подачки Платини а продолжилось шейхами да китайскими миллиардерами.Футбол превратился в мероприятие у кого кошелек больше,тот и лучше.
    Saang
    Saang
    сегодня в 01:34
    Уже были 56ьные комменты про Спартак и 0:7?
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ ответил Ген Геныч
    сегодня в 01:30
    Ген Геныч:
    Ну думаю те же шейхи из МС ни беднее шейхов из ПСЖ.Да и пусть эти шейхи вкладывают в свое исконно историческое в забеги верблюдов.
    Катарским всё равно.. Мансур тратит в меру, но только точечно, требуя результата и ставя определенные задачи.. Всё-таки в АПЛ играют, а не в Лиге 1) У МС скоро 5 титул будет
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил RDeanW
    сегодня в 01:28
    RDeanW:
    если бы еще ливерпульские школьники умели находить мотивацию играть со всякими борнмутами и брайтонами... молодежь, пока сами не поймут - не поменяются)
    Это да Ливерпуль кучу очков потерял именно с середняками и аутсайдерами.
    матос
    матос
    сегодня в 01:27
    Красавы , не смотрел игру , сейчас в записи гляну. С победой!
    RDeanW
    RDeanW ответил Ген Геныч
    сегодня в 01:26
    Ген Геныч:
    Да Ливер в чемпе то идет ни плохо на 3-ем месте!!!!!!а в ЛЧ тут Ливер по сравнению с чемпом играет лучше.
    если бы еще ливерпульские школьники умели находить мотивацию играть со всякими борнмутами и брайтонами... молодежь, пока сами не поймут - не поменяются)
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Dani Alves
    сегодня в 01:25
    Dani Alves:
    а несколькими месяцами ранее все, кому не лень, указывали Клоппу на выход.
    Главное что бы МЮ ни обошли,хотя если Ливер обойдет,может водитель автобуса ,гражданин Жозе наконец таки свалит.
    311
    311
    сегодня в 01:25
    Порту скорее мертв, чем жив! Ливерпуль с победой!)
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Dani Alves
    сегодня в 01:23
    Dani Alves:
    а несколькими месяцами ранее все, кому не лень, указывали Клоппу на выход.
    Да Ливер в чемпе то идет ни плохо на 3-ем месте!!!!!!а в ЛЧ тут Ливер по сравнению с чемпом играет лучше.
    Dani Alves
    Dani Alves
    сегодня в 01:21
    а несколькими месяцами ранее все, кому не лень, указывали Клоппу на выход.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 01:21
    Владимipъ Григорянъ:
    C ПСЖ согласен, переплатили за бразильца, тем самым подорвали рынок. Не оправдали. Прикрывать их лавочку нужно, так как с Неймаром им только Лига 1 светит.. Да еще и на них весят 200 млн за Мбаппе после аренды)
    Ну думаю те же шейхи из МС ни беднее шейхов из ПСЖ.Да и пусть эти шейхи вкладывают в свое исконно историческое в забеги верблюдов.
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ ответил Ген Геныч
    сегодня в 01:19
    Ген Геныч:
    И вообще сейчас уже просто смешно стало наблюдать за трансферами таких как Неймар))))скоро до 500 млн дойдет.Прикрывать лавочку надо.!
    C ПСЖ согласен, переплатили за бразильца, тем самым подорвали рынок. Не оправдали. Прикрывать их лавочку нужно, так как с Неймаром им только Лига 1 светит.. Да еще и на них весят 200 млн за Мбаппе после аренды)
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 01:16
    Владимipъ Григорянъ:
    У МС есть свои традиции и история, они не виноваты, что ты про них узнал только после прихода Мансура
    И вообще сейчас уже просто смешно стало наблюдать за трансферами таких как Неймар))))скоро до 500 млн дойдет.Прикрывать лавочку надо.!
    RDeanW
    RDeanW ответил Scuderia Ferrari
    сегодня в 01:14
    Scuderia Ferrari:
    Я так и думал, что один из нас это вспомнит. 3 февраля в примере Эйбар разбил Севилью тоже 5-1. По твоей логике, спартак команда уровня Эйбара?
    т.е это о чем говорит? что крупно проиграть может любая команда, даже такая сильная, как севилья? ибо севилья не абы кто, а клуб, за 4 года взявший 3 ле, и не взявший ее в четвертый раз потому, что променял этот турнир на плейофф лч.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 01:14
    Владимipъ Григорянъ:
    У МС есть свои традиции и история, они не виноваты, что ты про них узнал только после прихода Мансура
    Я ни говорю что их нет,просто по сравнению с другими клубами Англии их очень мало.
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    сегодня в 01:13
    Просто посмотрите на разницу стоимости игроков и уровень чемпионата.... Вопросы отпадут.А вот если Порту выиграл бы,то да-СЕНСАЦИЯ.
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ ответил Ген Геныч
    сегодня в 01:13
    Ген Геныч:
    Ну согласись МС был клуб без истории так таковой до прихода шейхов.
    У МС есть свои традиции и история, они не виноваты, что ты про них узнал только после прихода Мансура
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил MIKITA463295
    сегодня в 01:13
    MIKITA463295:
    Ген Геныч ========================= Ну не скажи ,в том матче Ливерпуль имел огромное примущество и мог наколотить тут небуду спорить,просто в том матче оборона сыграла хорошо,а где то нам немного повезло... Мотивация имеет конечно весомый плюс,но не только ,к тому же это был второй матч лиги...
    Конечно имел и там Спартак отскочил-это очевидно,но на 0-7 первый матч ни тянул.))
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 01:12
    Владимipъ Григорянъ:
    Для тебя - шейхи, для меня - клуб, если ты про футбол, а не про чужие кошельки.
    Ну согласись МС был клуб без истории так таковой до прихода шейхов.
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ ответил Ген Геныч
    сегодня в 01:11
    Ген Геныч:
    Ну за шейхов как то ни охота болеть,уж Лучше Ливерпуль чем МС.Да и мой МЮ думаю сдюжит,если водитель автобуса -товарищ Мауриньо уйдет к чертям от туда!
    Для тебя - шейхи, для меня - клуб, если ты про футбол, а не про чужие кошельки.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Зафод Библброкс
    сегодня в 01:10
    Зафод Библброкс:
    Согласен - и это еще что учесть что Црверна уже выбила Краснодар, прошла квалификацию с первого отборочного тура - не удивлюсь если в ответном матче и коней выбьет - у них потери да и Канга нет( Канга это кто в Ростове зажигал - а я думал что он до сих пор там а он в чешской Спарте уже оказывается)
    Вполне возможно.
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 01:09
    Ген Геныч
    =========================
    Ну не скажи ,в том матче Ливерпуль имел огромное примущество и мог наколотить тут небуду спорить,просто в том матче оборона сыграла хорошо,а где то нам немного повезло... Мотивация имеет конечно весомый плюс,но не только ,к тому же это был второй матч лиги...
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 01:09
    Владимipъ Григорянъ:
    Надежды только на МС и Ливерпуль - команды, достойные представлять Англию в ЛЧ
    Ну за шейхов как то ни охота болеть,уж Лучше Ливерпуль чем МС.Да и мой МЮ думаю сдюжит,если водитель автобуса -товарищ Мауриньо уйдет к чертям от туда!
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Медив
    сегодня в 01:08
    Медив:
    Все, наконец. Вроде это были последние дрова, которые могли достаться Ливерпулю в этом розыгрыше. Дальше наконец будет серъезный соперник. Хотя возможен еще вариант с Шахтером и Севильей...
    Кажется ты еще в квалификации ЛЧ, предрекал поражение Ливерпуля от Хоффенхайма, да , объективно Порту не самый слабый из всех, Шахтер и Базель выглядят послабее, но на самом деле не думаю, что Клопп боится сильных соперников, МС тому пример, но хейтеры Ливерпуля вечно находят каких-то мифических слабых соперников у Ливерпуля, хотя наоборот Ливерпулю с жребием никогда не везет, иначе бы Ливерпуль играл бы в Кубки Англии с Йовил или Норидж, а не с Эвертоном и Вест Бром.
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