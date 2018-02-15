«Ливерпуль» отправил пять безответных мячей в ворота «Порту»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» дома ничего не смог поделать с атакой «Ливерпуля».
Порту, стадион «Драгау».
«Порту» - «Ливерпуль» - 0:5 (0:2)
Голы: Мане 25, 53, 85 Салах 29, Фирмино 69.
«Порту»: Жозе Са, Рейес, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Сержиу Оливейра, Эррера, Марега, Отавио (Корона 46), Браими (Уорис 62), Соареш (Гонсалу Пасиенсия 74).
Главный тренер: Сержиу Консейсау.
«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд (Гомес 79), ван Дейк, Фирмино (Ингс 80), Милнер, Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон (Матип 75).
Главный тренер: Юрген Клопп.
Судья: Даниэле Орсато.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В другом матче дня «Реал» обыграл ПСЖ (3:1).