Федерация футбола ОАЭ оштрафовала двух игроков за неподобающие причёски

Дисциплинарный комитет Федерации футбола ОАЭ оштрафовал полузащитника «Аль-Аина» Кейо и нападающего «Аль-Вахды» Мурада Батну за неприемлемые причёски, информирует источник. Сообщается, что оба футболиста обязаны выплатить около € 219. Кроме того, игроки получили сообщения с предупреждением о «дальнейших последствиях» в том случае, если они не сменят свои причёски.

В чемпионате ОАЭ существуют запреты на определённые типы причёсок. В частности, игрокам запрещено носить ирокезы и выбривать часть головы.

Отметим, что это не первый случай в истории этого турнира. Ровно год назад более 40 футболистам чемпионата ОАЭ, в том числе известному ганскому форварду Асамоа Гьяну, сказали избавиться от «анти-исламских» причёсок.