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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Федерация футбола ОАЭ оштрафовала двух игроков за неподобающие причёски

сегодня, 06:18

Дисциплинарный комитет Федерации футбола ОАЭ оштрафовал полузащитника «Аль-Аина» Кейо и нападающего «Аль-Вахды» Мурада Батну за неприемлемые причёски, информирует источник. Сообщается, что оба футболиста обязаны выплатить около € 219. Кроме того, игроки получили сообщения с предупреждением о «дальнейших последствиях» в том случае, если они не сменят свои причёски.

В чемпионате ОАЭ существуют запреты на определённые типы причёсок. В частности, игрокам запрещено носить ирокезы и выбривать часть головы.

Отметим, что это не первый случай в истории этого турнира. Ровно год назад более 40 футболистам чемпионата ОАЭ, в том числе известному ганскому форварду Асамоа Гьяну, сказали избавиться от «анти-исламских» причёсок.

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77rust77
77rust77 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:06
Владимир Ушаков:
совсем голову потеряли со своей религией , хочет человек такую прическу - его личное дело
Здесь ты не прав,нужно уважать законы другой страны
77rust77
77rust77
сегодня в 12:04
Вот бы наших неадекватных футболистов оштрафовали бы хоть польза была бы,а так правильно делают нельзя лезть в чужой монастырь со своими правилами,живёшь в другой стране уважай законы
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:54
совсем голову потеряли со своей религией , хочет человек такую прическу - его личное дело
ДСА
ДСА
сегодня в 07:23
Вот где расизм в чистом виде.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:52
Есть правила - надо выполнять...)
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