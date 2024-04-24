Защитник ЦСКА Виллиан дисквалифицирован на два матча РПЛ

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза сообщил о решениях, принятых КДК по защитникам ЦСКА и , которые получили красные карточки в матче 24-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Мы исследовали видеоматериалы, нарушения со стороны Роши и Дивеева. Нарушение Роши не носит умышленный характер, но виной признаётся также и неосторожность. Нарушение было совершено с применением чрезмерной силы и могло повлечь травму. Роша и Дивеев ещё раз извинились перед футболистами, на которых они нарушили правила. Дивеев не видел игрока, на котором нарушил правило, и первый сыграл в мяч.