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Защитник ЦСКА Виллиан дисквалифицирован на два матча РПЛ

вчера, 14:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о решениях, принятых КДК по защитникам ЦСКА Виллиану и Игорю Дивееву, которые получили красные карточки в матче 24-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Мы исследовали видеоматериалы, нарушения со стороны Роши и Дивеева. Нарушение Роши не носит умышленный характер, но виной признаётся также и неосторожность. Нарушение было совершено с применением чрезмерной силы и могло повлечь травму. Роша и Дивеев ещё раз извинились перед футболистами, на которых они нарушили правила. Дивеев не видел игрока, на котором нарушил правило, и первый сыграл в мяч.

Роша дисквалифицирован на 2 матча РПЛ. КДК не применяет дополнительных санкций к Дивееву, кроме автоматической дисквалификации.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:39
Привет ему от Соболева с двухруким жестом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 16:20
Такой у нас регламент. Головин во Франции за красные получал и по 3 и по 4. Там за три желтые дают две игры дисквы, автоматически.
vqse2vymaky6
vqse2vymaky6
вчера в 16:02
Практически не наказали, очень грубый игрок.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:51
Будет время подумать о своём поведении
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:31
под конец турнира это плохо что нет допуска играть..
Интерес
Интерес
вчера в 15:16
Отделались лёгким испугом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:38
заслужил
Гость
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