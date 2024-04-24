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Главный тренер «Краснодара-2» Писарев дисквалифицирован на четыре матча

вчера, 16:59
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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о санкциях, применённых к главному тренеру «Краснодара-2» и помощнику рулевого сборной России Николаю Писареву по итогам матча группы «Золото» дивизиона А Второй лиги с «Уфой» (1:2).

Главный тренер краснодарцев был удалён за оскорбление нецензурной бранью бригады арбитров, он не смог по техническим причинам принять участие в заседании. В этом сезоне у Писарева это второй случай, речь идёт о рецидиве. «Краснодар-2» не отрицал оскорбительного поведения Писарева, передал его извинения перед судьями. Начальник команды сказал, что проведена беседа с Писаревым. КДК РФС решил дисквалифицировать Писарева на четыре матча Второй лиги и оштрафовать его на 125 тысяч рублей.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:19
Там у него довольно плохие результаты весной. Осенью Краснодар-2 занял 1 место и гарантировал путевку в стыковые, но это не значит, что весной можно пинать детородные органы и забить на всё. Кажется, пора прощаться с тренером
pomor45
pomor45
вчера в 18:51
Расписали Писарева, как по нотам. Сумму стоило бы для убедительности повысить вчетверо.
djncet6pnu63
djncet6pnu63
вчера в 18:08
Что за тренеры пошли, тренеровать не умеют, а эмоций хоть отбавляй.
3mw75a6eymjy
3mw75a6eymjy
вчера в 17:45
Коля может, для того его и брали.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:43
Рот нужно зашивать перед матчем...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:31
И Коля туда же,(все мы люди - эмоции) видно не хочет от своих коллег по цеху...)))
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