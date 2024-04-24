Главный тренер «Краснодара-2» Писарев дисквалифицирован на четыре матча

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза сообщил о санкциях, применённых к главному тренеру «Краснодара-2» и помощнику рулевого сборной России по итогам матча группы «Золото» дивизиона А Второй лиги с «Уфой» (1:2).

Главный тренер краснодарцев был удалён за оскорбление нецензурной бранью бригады арбитров, он не смог по техническим причинам принять участие в заседании. В этом сезоне у Писарева это второй случай, речь идёт о рецидиве. «Краснодар-2» не отрицал оскорбительного поведения Писарева, передал его извинения перед судьями. Начальник команды сказал, что проведена беседа с Писаревым. КДК РФС решил дисквалифицировать Писарева на четыре матча Второй лиги и оштрафовать его на 125 тысяч рублей.