«Ростов» и «Спартак» оштрафовали по итогам матча 25-го тура РПЛ

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза сообщил о санкциях, которые КДК вынес в отношении «Ростова» и московского «Спартака» по итогам матча 25-го тура РПЛ (1:5).

Выход за пределы технической зоны у исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича и аналитика клуба Андера Карбахо, оба оштрафованы на 10 тысяч рублей. Представитель клубного СМИ «Спартака» вышел на поле сразу после матча, нарушение регламента, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. У главного тренера «Ростова» Валерия Карпина был выход за пределы технической зоны, это 12-е нарушение в сезоне, штраф 30 тысяч рублей, «Ростов» за появление Карпина на футбольном поле оштрафован на 20 тысяч рублей.