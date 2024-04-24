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«Ростов» и «Спартак» оштрафовали по итогам матча 25-го тура РПЛ

вчера, 16:48
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 5Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые КДК вынес в отношении «Ростова» и московского «Спартака» по итогам матча 25-го тура РПЛ (1:5).

Выход за пределы технической зоны у исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича и аналитика клуба Андера Карбахо, оба оштрафованы на 10 тысяч рублей. Представитель клубного СМИ «Спартака» вышел на поле сразу после матча, нарушение регламента, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. У главного тренера «Ростова» Валерия Карпина был выход за пределы технической зоны, это 12-е нарушение в сезоне, штраф 30 тысяч рублей, «Ростов» за появление Карпина на футбольном поле оштрафован на 20 тысяч рублей.

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Все комментарии
xh8248md8zgr
xh8248md8zgr
вчера в 19:12
Ростову не страшно, все равно Спартак оплатит.
Интерес
Интерес
вчера в 18:02
Один из самых надёжных способов отъёма денег работает безукоризненно,правда-ставки невелики.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:59
КДК действует беспощадно...
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 16:51
Матч был горячим. В таком матч Хави точно получил бы красную карточку, если бы тренировал Ростов...))
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