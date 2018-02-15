Сборная России занимает 61-е место в свежем рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Россияне поднялись на одну строчку - на 61-ю позицию.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Германия – 1602 очка
2 (2). Бразилия – 1484
3 (3). Португалия – 1358
4 (4). Аргентина – 1348
5 (5). Бельгия – 1325
6 (6). Испания – 1231
7 (7). Польша – 1213
8 (8). Швейцария – 1190
9 (9). Франция – 1183
10 (10). Чили – 1153
…
61 (62). Россия – 534.
Это ж как прошлые рейтинги теперь величать........тухлые что ли...))
Это ж как прошлые рейтинги теперь величать........тухлые что ли...))
ПРОСТО НАДО ДАТЬ ЕМУ ПОРАБОТАТЬ !
ГЫ-ГЫ
ПРОСТО НАДО ДАТЬ ЕМУ ПОРАБОТАТЬ !
ГЫ-ГЫ
Есть ориентир движения))).
Есть ориентир движения))).
Турнир скоротечный, а несколько матчей может выиграть кто угодно.
Многое зависит от обстановки в команде и настроя на борьбу.
Главное, чтобы в сборную России не лез Мутко.
Турнир скоротечный, а несколько матчей может выиграть кто угодно.
Многое зависит от обстановки в команде и настроя на борьбу.
Главное, чтобы в сборную России не лез Мутко.