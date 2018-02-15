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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
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Сборная России занимает 61-е место в свежем рейтинге ФИФА

сегодня, 12:18

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Россияне поднялись на одну строчку - на 61-ю позицию.

Рейтинг ФИФА: 

1 (1). Германия – 1602 очка 
2 (2). Бразилия – 1484
3 (3). Португалия – 1358 
4 (4). Аргентина – 1348 
5 (5). Бельгия – 1325 
6 (6). Испания – 1231 
7 (7). Польша – 1213 
8 (8). Швейцария – 1190 
9 (9). Франция – 1183 
10 (10). Чили – 1153
… 
61 (62). Россия – 534.

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Все комментарии
tims
tims
сегодня в 13:56
Ну ещё не вечер, возможность опуститься на 80-ю или сотую строку при МуДко ещё есть. Характерна закономерность: чем ниже в футболе опускается российская футбольная сборная, тем выше благосостояние честнейшего руководителя РФС.
Казанский
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:55
AntiherQ1488:
Кто деду караул! нажал и за что?) Он не сказал ничего такого. Люди, будьте людьми.
146% Артемон хулиганит))Ревнивец и шалун...
Казанский
Казанский ответил КЭТиК
сегодня в 13:54
КЭТиК:
Так о том и речь, что фин с русской фамилией, а у ВАДА виновата все равно была бы Россия.
У щорт-тректиста российского корейца фамилия АН,но его тоже не допустили,видимо приняв за бурята:)))
КЭТиК
КЭТиК ответил Казанский
сегодня в 13:42
Казанский:
Если говорить именно о странах (включая непризнанные государства, территории не имеющие статуса государства и т.п.), то стран насчитывается 251.И как финн Рома Еременко относится к России?))
Так о том и речь, что фин с русской фамилией, а у ВАДА виновата все равно была бы Россия.
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 13:40
лол столько умников тут) и при чем то тут спартак) хоть бы не позорились такими комментами)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:34
Не в новом..не в последнем............а в свежем..)))

Это ж как прошлые рейтинги теперь величать........тухлые что ли...))
vistory
vistory
сегодня в 13:30
С таким тренером-спартачом это даже очень высокое место.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 13:25
у сборной замечательная тенденция - нет игр, есть прогресс
Faustello
Faustello
сегодня в 13:18
Ничего вы не понимаете - чем ниже сборная в пластах, и чем дольше она там, тем скорее начнётся процесс образования нефти из дерева. И наша сборная через скважину займёт своё первое место!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 13:10
Кто деду караул! нажал и за что?) Он не сказал ничего такого. Люди, будьте людьми.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:07
СКОРО СТАНИСЛАВ ВЫВЕДЕТ РОССИЮ ВО ВТОРУЮ СОТНЮ !
ПРОСТО НАДО ДАТЬ ЕМУ ПОРАБОТАТЬ !
ГЫ-ГЫ
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 13:01
А между Чили (10) и Россией (61) пропасть, даже не представляю что там может быть: чунга-чанга, банания-ундурас... и т.п.
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 12:57
Стоит немного "НЕпоиграть' , и результат налицо.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:55
это не она поднялась, это кто-то другой опустился еще ниже )
Казанский
Казанский ответил КЭТиК
сегодня в 12:44
КЭТиК:
Дайте рейтинг посчитать представителям ВАДА и мы окажемся в лучшем случае на 201 месте (накажут за наличие запрещенных веществ к примеру у Романа Еременко) или даже на 501 (и не важно что стран намного меньше).
Если говорить именно о странах (включая непризнанные государства, территории не имеющие статуса государства и т.п.), то стран насчитывается 251.И как финн Рома Еременко относится к России?))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:41
Дайте рейтинг посчитать представителям ВАДА и мы окажемся в лучшем случае на 201 месте (накажут за наличие запрещенных веществ к примеру у Романа Еременко) или даже на 501 (и не важно что стран намного меньше).
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:37
Отжались ото дна и круто идем вверх.
Казанский
Казанский
сегодня в 12:37
Посмотрел вчера олимпийские матчи по хоккею россиян и америкосов со словенцами и словаками и понял,что все решают не место в рейтинге)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:37
До дна ещё далеко!
Есть ориентир движения))).
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:29
Да плевать на эти рейтинги, надо выходить на поле и играть.
Турнир скоротечный, а несколько матчей может выиграть кто угодно.
Многое зависит от обстановки в команде и настроя на борьбу.
Главное, чтобы в сборную России не лез Мутко.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 12:27
Даже поляки на 7 месте.
berda2003
berda2003
сегодня в 12:24
Давно говорил, чтобы продвигаться в рейтинге ФИФА вверх, надо просто не играть...
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