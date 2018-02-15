Стадион «Ростов-Арена» готов на 97%

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев заявил, что подготовка города к чемпионату мира 2018 ведется по графику.



«Подготовка ведется по утвержденному плану. Ни по одному объекту сегодня отставания нет, готовность стадиона можно оценивать процентов на 97%, там ведутся завершающие работы. Я бы оценил степень готовности Ростова к чемпионату как высокую и надежную. У нас нет опасений, что мы не достроим какие-то объекты, что-то провалим - это недопустимо.



Оставшаяся часть работ - это благоустройство прилегающей к стадиону территории, городская инфраструктура, ремонты фасадов, крыш жилых домов, все, что относится к маршрутам движения клиентских групп. У нас один достаточно напряженный объект - это реконструкция улицы Станиславского в центральной части города (работы планируется завершить к 1 мая 2018 года). Подготовка фан-зоны не вызывает никаких опасений, все четко».



Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин осмотрел «Ростов-Арену» с вертолёта.