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Все футболисты «Барселоны» готовы играть

вчера, 16:27

Защитник «Барселоны» Томас Вермален вернулся в общую группу каталонцев. Футболист, вероятно, может сыграть в ближайшем матче Примеры с «Эйбаром».

Таким образом, незадолго до игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» у «Барселоны» не осталось игроков в лазарете, что произошло впервые в этом сезоне.

Жерар Пике также готов играть. В строю и Усман Дембеле, пропустивший недавнюю тренировку из-за расстройства желудка.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 19:13
Где Вермален - там победа :)))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Давуд
вчера в 18:53
И вчера тоже
Давуд
Давуд ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 18:21
Ragnar_Lodbrok:
А футболисты со свистками готовы играть?
Вроде футбрлист со свистком вчера играли
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 18:07
Хорошая новость
No problem
No problem
вчера в 17:56
Вермален.....
мы думали он уже где то в чемпе Куала Лумпур играет).
Айтекин эвребович
Айтекин эвребович
вчера в 17:46
Я тут,и я готов как всегда опекать барсю,и давать ей пенки..Главное,чтоб блоха их не промазала)
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 17:41
Этим актёрам только это и остаётся.)
drug01
drug01
вчера в 17:38
Это приятное известие!!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:34
Это радует)
Вермален хорошо себя проявил, когда травму получил Умтити.
Дембеле ведь еще в матче с Хетафе сыграл.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 17:24
Удачи челси против барсы
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 17:03
Мое мнение Барселона победит
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 17:01
Ragnar_Lodbrok:
Ну это тоже)
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Master ШиФу
    вчера в 16:56
    Master ШиФу:
    они вчера за Реал играли, поэтому им дали время на восстановление на ответку в Париже))
    Ну это тоже)
    Faustello
    Faustello
    вчера в 16:52
    Все снеговики готовы принять морковку )))
    ДСА
    ДСА
    вчера в 16:44
    Хорошая работа докторов и тренера по физподготовке.
    Master ШиФу
    Master ШиФу ответил Ragnar_Lodbrok
    вчера в 16:44
    Ragnar_Lodbrok:
    А футболисты со свистками готовы играть?
    они вчера за Реал играли, поэтому им дали время на восстановление на ответку в Париже))
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    вчера в 16:40
    А футболисты со свистками готовы играть?
    RUSTY8
    RUSTY8
    вчера в 16:39
    загаловок АГОНЬ
    dark_Akex
    dark_Akex
    вчера в 16:32
    Ну вот и славненько. ))
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