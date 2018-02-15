Все футболисты «Барселоны» готовы играть

Защитник «Барселоны» Томас Вермален вернулся в общую группу каталонцев. Футболист, вероятно, может сыграть в ближайшем матче Примеры с «Эйбаром».

Таким образом, незадолго до игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» у «Барселоны» не осталось игроков в лазарете, что произошло впервые в этом сезоне.

Жерар Пике также готов играть. В строю и Усман Дембеле, пропустивший недавнюю тренировку из-за расстройства желудка.