Все футболисты «Барселоны» готовы играть

Защитник «Барселоны» Томас Вермален вернулся в общую группу каталонцев. Футболист, вероятно, может сыграть в ближайшем матче Примеры с «Эйбаром».
Таким образом, незадолго до игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» у «Барселоны» не осталось игроков в лазарете, что произошло впервые в этом сезоне.
Жерар Пике также готов играть. В строю и Усман Дембеле, пропустивший недавнюю тренировку из-за расстройства желудка.
мы думали он уже где то в чемпе Куала Лумпур играет).
мы думали он уже где то в чемпе Куала Лумпур играет).
Вермален хорошо себя проявил, когда травму получил Умтити.
Дембеле ведь еще в матче с Хетафе сыграл.
Вермален хорошо себя проявил, когда травму получил Умтити.
Дембеле ведь еще в матче с Хетафе сыграл.