«Спартак» повержен в Москве

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» уступил дома «Атлетику».
Москва, стадион «Открытие-Арена»
«Спартак» – «Атлетик» – 1:3 (0:3)
Голы: Адриано 61 — Адурис 22, Адурис 39, Рико 45+1.
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Глушаков (Ханни 75), Фернандо, Промес, Мельгарехо, Зобнин, Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Атлетик»: Эррерин, Альварес, Итурраспе, Уильямс (Мерино 83), Сусаэта (Сан Хосе 69), Леке, Эчейта, Рико, Де Маркос, Адурис, Гарсия.
Главный тренер: Хосе Анхель Сиганда.
Предупреждения: Гарсия 16, Кутепов 38, Зобнин 56, Эчейта 57, Адриано 68.
Судья: Бенуа Бастьен.
«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка
В параллельном матче «Локомотив» добыл волевую победу над «Ниццей».