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«Спартак» повержен в Москве

вчера, 22:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» уступил дома «Атлетику».

Москва, стадион «Открытие-Арена»

«Спартак» – «Атлетик» – 1:3 (0:3)
Голы: Адриано 61 — Адурис 22, Адурис 39, Рико 45+1.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Таски, Ещенко, Глушаков (Ханни 75), Фернандо, Промес, Мельгарехо, Зобнин, Адриано. 
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Атлетик»: Эррерин, Альварес, Итурраспе, Уильямс (Мерино 83), Сусаэта (Сан Хосе 69), Леке, Эчейта, Рико, Де Маркос, Адурис, Гарсия. 
Главный тренер: Хосе Анхель Сиганда.

Предупреждения: Гарсия 16, Кутепов 38, Зобнин 56, Эчейта 57, Адриано 68.

Судья: Бенуа Бастьен.

«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка

В параллельном матче «Локомотив» добыл волевую победу над «Ниццей».

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Все комментарии
амурец
амурец ответил Влад Богатырёв
сегодня в 02:06
Влад Богатырёв:
Читаю сейчас комменты на Соккере, где Лейпциг обыграл Наполи в гостях 3:1. Что-то не вижу от тех же, что и здесь, каких либо записей, типа - Наполи - позор Италии, мне стыдно за Наполи и т.п. Все те же пишут, что для Наполи ЛЕ - не турнир.)))) Детский сад, какой-то.
про позор Италии пусть пишут итальянцы, а нас волнуют выступления Российских клубов, и болельщики имеют право высказаться, по поводу проигрыша Спартака
амурец
амурец
сегодня в 02:04
жаль конечно, будем надеется на ответный матч, хотя наверное без шансов для Спартака, жаль, что Российский клуб уже почти наверняка покинет ЛЕ
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 01:34
Читаю сейчас комменты на Соккере, где Лейпциг обыграл Наполи в гостях 3:1.
Что-то не вижу от тех же, что и здесь, каких либо записей, типа - Наполи - позор Италии, мне стыдно за Наполи и т.п. Все те же пишут, что для Наполи ЛЕ - не турнир.))))
Детский сад, какой-то.
Багров-брат
Багров-брат ответил Блоссия
сегодня в 01:33
Блоссия:
ой, только вот не надо за меня продолжать. Брат, уйдешь далеко и дороги обратно не сыщешь, а у меня нет желания быть поводырем)))
Ух ты! А девушка, оказывается, ещё и "гроза морей и разных океанов"...))) Милочка, подозревал, что за хрупкой внешностью таится грубая мужская внутренность. Зачем же так нервничать? Хотя, "внешности" дозволительно...)))
Блоссия
Блоссия ответил Багров-брат
сегодня в 01:30
Багров-брат:
Продолжу за Вас, сударыня...))) "Вот и вчера было много удовольствия. Чувства просто переполняли от наблюдения унижения любимой команды. Последнее время я всё чаще получаю удовольствие от таких "мелочей"...))) Я верю, даже проверять не возникает желания...)))
ой, только вот не надо за меня продолжать. Брат, уйдешь далеко и дороги обратно не сыщешь, а у меня нет желания быть поводырем)))
Comentarios
Comentarios ответил Влад Богатырёв
сегодня в 01:30
Влад Богатырёв:
Так видели и не раз, как СКА играет. Поэтому и говорю, что вас сливают.
https://vk.com/fcska тут много интересного по нас
Блоссия
Блоссия ответил Бригант 669
сегодня в 01:28
Бригант 669:
лучше бы по матч тв показали локо а не картонного чемпиона!! у меня один канал матч тв и пришлось эту блюаотину смотреть!!!
Работать надо. Понимаешь? Ну 400 рублей и есть альтернатива в просмотрах спортивных каналах.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Comentarios
сегодня в 01:28
Comentarios:
команда очень интересная получается играем на скорости все сами увидите
Так видели и не раз, как СКА играет. Поэтому и говорю, что вас сливают.
Багров-брат
Багров-брат ответил Блоссия
сегодня в 01:27
Блоссия:
Дорогой ты мой, не переживай. Я умею получать удовольствия от жизни и даже от мелочей. А уж такие мелочи как чудесная еда, путешествия, присутствие на стадионе, где кипят страсти, интриги, - это нечто. Поверь или проверь, если сможешь))))
Продолжу за Вас, сударыня...))) "Вот и вчера было много удовольствия. Чувства просто переполняли от наблюдения унижения любимой команды. Последнее время я всё чаще получаю удовольствие от таких "мелочей"...)))
Я верю, даже проверять не возникает желания...)))
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Блоссия
сегодня в 01:27
Блоссия:
а может им рассмотреть вариант с AFC Champions League?))))
Нас тут на олимпиаду не пускают, а ты говоришь про Азиатсий футбол)))
vistory
vistory
сегодня в 01:26
    Comentarios
    Comentarios ответил Влад Богатырёв
    сегодня в 01:25
    Влад Богатырёв:
    Вас Хабаровчан потому и сливают, что б не дай Бог какому нибудь Монако или Ливерпулю к вам лететь )))
    команда очень интересная получается играем на скорости все сами увидите
    Блоссия
    Блоссия ответил Влад Богатырёв
    сегодня в 01:25
    Влад Богатырёв:
    Вас Хабаровчан потому и сливают, что б не дай Бог какому нибудь Монако или Ливерпулю к вам лететь )))
    а может им рассмотреть вариант с AFC Champions League?))))
    Блоссия
    Блоссия ответил Comentarios
    сегодня в 01:23
    Comentarios:
    пора нам Хабаровчанам в еврокубках участвовать от вас толку нет
    Желаю успеха. Хоть в ЛЧ))))
    Влад Богатырёв
    Влад Богатырёв ответил Comentarios
    сегодня в 01:22
    Comentarios:
    пора нам Хабаровчанам в еврокубках участвовать от вас толку нет
    Вас Хабаровчан потому и сливают, что б не дай Бог какому нибудь Монако или Ливерпулю к вам лететь )))
    Блоссия
    Блоссия ответил Ik4404
    сегодня в 01:22
    Ik4404:
    Лучше куда нибудь в другое место слетай там где 5 мишеленовских ресторанов, а то стыдно как то (как по мне) когда команду за которую ты болеешь в очередной раз унизят. Испортишь себе отдых и море которое ты так любишь.
    Дорогой ты мой, не переживай. Я умею получать удовольствия от жизни и даже от мелочей. А уж такие мелочи как чудесная еда, путешествия, присутствие на стадионе, где кипят страсти, интриги, - это нечто. Поверь или проверь, если сможешь))))
    Бригант 669
    Бригант 669
    сегодня в 01:20
    лучше бы по матч тв показали локо а не картонного чемпиона!! у меня один канал матч тв и пришлось эту блюаотину смотреть!!!
    Comentarios
    Comentarios ответил Блоссия
    сегодня в 01:19
    Блоссия:
    Очки - хорошее дело. Рекомендую. Внутреннее зрение порой подводит, а я верю в прогресс и технологии)))
    пора нам Хабаровчанам в еврокубках участвовать от вас толку нет
    Ik4404
    Ik4404 ответил Блоссия
    сегодня в 01:19
    Блоссия:
    Отчего же с трепетом и боязнью? Лечу в Бильбао, там хорошая погода, там море, которое я люблю, к тому же роскошная морская пища и 5 мишеленовских ресторанов, в один из которых забронировано место на вечер. С чего мне горевать?
    Лучше куда нибудь в другое место слетай там где 5 мишеленовских ресторанов, а то стыдно как то (как по мне) когда команду за которую ты болеешь в очередной раз унизят. Испортишь себе отдых и море которое ты так любишь.
    Бригант 669
    Бригант 669
    сегодня в 01:19
      Блоссия
      Блоссия ответил bosun
      сегодня в 01:19
      bosun:
      Ты еще и очкарик, тетя Блося))
      Ну не дядя же, тут с тобой не поспоришь))) Я вообще люблю, когда малыши называют меня тетей, так что ты ни в чем себе не отказывай.
      Саня Локомотив
      Саня Локомотив ответил dzvinka
      сегодня в 01:18
      Нам не надо отдавать,Мы сами возьмём!!!А лига здесь не причём!
      Блоссия
      Блоссия ответил Comentarios
      сегодня в 01:17
      Comentarios:
      желания не видно одни понты
      Очки - хорошее дело. Рекомендую. Внутреннее зрение порой подводит, а я верю в прогресс и технологии)))
      Блоссия
      Блоссия ответил Супервайзер
      сегодня в 01:16
      Я выучу эти удивительно точные слова. С арабским сложнее, но китайский мне нравится)))
      Блоссия
      Блоссия ответил Ik4404
      сегодня в 01:15
      Ik4404:
      Мечтай! Жди следующие матчи и то трепетом и боязнью.
      Отчего же с трепетом и боязнью?
      Лечу в Бильбао, там хорошая погода, там море, которое я люблю, к тому же роскошная морская пища и 5 мишеленовских ресторанов, в один из которых забронировано место на вечер. С чего мне горевать?
      Блоссия
      Блоссия ответил Ruslan Volkov
      сегодня в 01:13
      Да ладно. Я и не такое видела)))
      Ik4404
      Ik4404 ответил Блоссия
      сегодня в 01:12
      Блоссия:
      И что это меняет? И как это знать наверняка что будет? Если Атлетик смог забить 3 на выезде, то собственно говоря не вижу уважительных причин для Спартака не сделать тоже самое))) Ничего личного, голые факты. Ну а если нет, то так тому и быть. Будем ждать следующей удачи.
      Мечтай! Жди следующие матчи и то трепетом и боязнью.
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответил bosun
      сегодня в 01:12
      На своих смотри только гадать умеете и кроме побед товарняках больше ничего,смотри как шотландцы вас возили,там не было зени,там был селтик на поле один
      Супервайзер
      Супервайзер ответил bosun
      сегодня в 01:11
      bosun:
      Ты еще и очкарик, тетя Блося))
      Но не поссун же! 1:0 для бомжей тоже не плохо. Отскочили, молодцы !
      Comentarios
      Comentarios ответил Блоссия
      сегодня в 01:11
      Блоссия:
      И что это меняет? И как это знать наверняка что будет? Если Атлетик смог забить 3 на выезде, то собственно говоря не вижу уважительных причин для Спартака не сделать тоже самое))) Ничего личного, голые факты. Ну а если нет, то так тому и быть. Будем ждать следующей удачи.
      желания не видно одни понты
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