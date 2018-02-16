«Лацио» проиграл «Стяуа»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд ЮнФонбет1.54.156.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиФонбет1.26.613.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.923.44.15
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.873.24.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет1.285.69.7
  • Главные новости
  • Все новости
00:55
«Зенит» минимально уступил «Селтику»216
00:57
«Лейпциг» переиграл «Наполи»16
22:56
Батшуайи добыл для «Боруссии» чудесную победу над «Аталантой»19
22:56
«Спартак» повержен в Москве336
22:54
«Локомотив» вырвал победу у «Ниццы» в первом матче 1/16 финала ЛЕ143
02:11
Игнатьев: «Что было сказано в перерыве? Очевидно, что тренер нашёл нужные слова»0
01:56
Манчини: «Исход сегодняшнего матча – не проблема. Мы можем отыграться»0
01:20
Фернандеш: «Не простил бы себе, если бы не реализовал пенальти»2
01:00
Киевское «Динамо» не удержало победу в Афинах5
00:56
Черышев не помог «Вильярреалу» увезти из Лиона хотя бы ничью2
00:55
«Атлетико» положил «Копенгаген» на лопатки3
00:41
Малком, которым интересуются в АПЛ, подтвердил, что уйдет из «Бордо» летом1
00:32
Каррера: «Я хотел изменить игру, потому и заменил Глушакова»8
00:56
«Партизан» сыграл вничью с «Викторией»0
00:09
Семин: «Игроки „Локомотива“ делают чудеса»5
00:06
Каррера: «Выбрал Реброва, потому что вижу, что происходит на тренировках»13
00:01
Главный тренер «Ниццы»: «Я знал, что „Локомотив“ надо опасаться»1
23:58
Глушаков: «Не забиваешь ты – забивают тебе»10
23:52
«Уфа» подписала центрбека бухарестского «Динамо»0
23:43
Фернандеш — лучший игрок матча «Ницца» - «Локомотив»10
23:35
Наставник «Атлетика»: «Мы ожидали быстрого натиска со стороны „Спартака“»3
22:57
«Марсель» разгромил «Брагу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы4
22:51
«Милан» на выезде разгромил «Лудогорец»7
22:49
ПСЖ намерен обжаловать «горчичник» Рабьо в матче с «Реалом»4
22:52
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Зальцбургом»0

«Лацио» проиграл «Стяуа»

сегодня, 00:59
ФКСБЛоготип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» на выезде уступил «Стяуа» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Бухарес, стадион «Национальный»

«Стяуа» - «Лацио» 1:0 (1:0)
Гол: Гноэре 29.

«Стяуа»: Влад, Бензар, Гэман, Мараньяо, Неделку, Палнич, Ман, Пинтилий (Тейшейра 46), Флорин (Коман 58), Будеску, Гноэре (Тэнасе 82).
Главный тренер: Николае Дикэ.

«Лацио»: Стракоша, Баста, Баштуш, Касерес, Лейва, Джордан Лукаку (Лулич 75), Милинкович-Савич, Мурджа, Нани (Андерсон 56), Рамос, Кайседо (Иммобиле 56).
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Милинкович-Савич 9, Пинтилий 26, Касерес 45+1, Джордан Лукаку 45+4, Рамос 52, Влад 64, Гэман 78, Иммобиле 90+1.

Судья: Дениз Айтеник.

Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Ниццы».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лейпциг» переиграл «Наполи»
Сегодня, 00:57 16
«Партизан» сыграл вничью с «Викторией»
Сегодня, 00:56 0
Черышев не помог «Вильярреалу» увезти из Лиона хотя бы ничью
Сегодня, 00:56 2
«Зенит» минимально уступил «Селтику»
Сегодня, 00:55 216
«Атлетико» положил «Копенгаген» на лопатки
Сегодня, 00:55 3
«Марсель» разгромил «Брагу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Вчера, 22:57 4
Обсудить
Все комментарии
mAlice
mAlice ответил Klose_Miro
сегодня в 02:13
Klose_Miro:
У меня голова от такой "полезной" инфы разболелась. Я с Лацио хоть до любительской лиги, вопрос не в этом. Команда не показывает своего максимума в данный момент, результаты не вытекающие из логики происходящего.
Не вижу каких-то особенных игровых проблем. Ноги бегут, моменты создаются, изобреталка фурычит. Вместо упакованного домашнего завтрака из Дженоа - изжога с несварением, образцовый тайм с Наполи - развалились за пять минут. Ментальная сфера вопроса. Симоне - тренер-ребенок и Лацио у него - команда-ребенок. Мы можем только надеяться, а структурный психоанализ оставим Лакану и его школе.
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 02:09
В ленте пишут ФКСБ..... чо это за Фак Фсб клуб ?))
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил la-respect0
сегодня в 02:07
la-respect0:
Скоро Юве на Уэмбли уплывет куда-то не туда))
не позорился бы уже со своим чемпионшипом)
Klose_Miro
Klose_Miro ответил mAlice
сегодня в 02:01
У меня голова от такой "полезной" инфы разболелась.
Я с Лацио хоть до любительской лиги, вопрос не в этом. Команда не показывает своего максимума в данный момент, результаты не вытекающие из логики происходящего.
mAlice
mAlice ответил Klose_Miro
сегодня в 01:48
Klose_Miro:
Я надеюсь до этого не опустимся. Верону то победить должны... Ведь так?(
Ага, спад приходит - спад уходит. Вполне возможно, румыны получат в ответке трешечку, а Верона - четверик. Только это ровным счетом ничего не решит: деньги не заведутся, состав не усилится, лидеры не перестанут искать иные гавани. Будем радоваться тому, что имеем: Лацио прекрасен даже в своем декадансе. Cегодня на ленточке ворот Стяуа был поставлен кармический барьер, но наши играли сердцем - язык не повернется обвинить ребят. Они - молорики, мы же их любим не за победы и кубки)

Хорошая игра, много полезной инфы для обмозговки. Например, неизвестный мальчик-примаверовец Луис Фелипе Рамос уже который раз смотрится сильнее и тактически мудрее (!) распиаренного капризульки Де Врея.
Klose_Miro
Klose_Miro ответил mAlice
сегодня в 01:33
Я надеюсь до этого не опустимся.
Верону то победить должны... Ведь так?(
mAlice
mAlice ответил Klose_Miro
сегодня в 01:29
Klose_Miro:
Что же происходит..
Лотито неплохо поднял бабла на тотале. В понедельник продуем Вероне и начинаем строить стадио)
Kuprin
Kuprin
сегодня в 01:29
Фащики против нациков
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил la-respect0
сегодня в 01:19
la-respect0:
Скоро Юве на Уэмбли уплывет куда-то не туда))
Астон Вилла вообще в Чемпионшип уплыла))
la-respect0
la-respect0 ответил BESTjuventus10
сегодня в 01:17
BESTjuventus10:
вообще уплыли куда то не туда римляне. а все так неплохо начиналось)
Скоро Юве на Уэмбли уплывет куда-то не туда))
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 01:17
Наполи и Лацио сегодня почти вторые составы со старта выпустили. Видимо решили положить на Лигу Европы.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 01:09
вообще уплыли куда то не туда римляне. а все так неплохо начиналось)
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 01:03
Что же происходит..
Saang
Saang
сегодня в 01:02
Мдэээээээ
cannongun
cannongun
сегодня в 01:01
1000 румынских билетов не помогли)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100