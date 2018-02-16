«Лацио» проиграл «Стяуа»

«Лацио» на выезде уступил «Стяуа» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Бухарес, стадион «Национальный»
«Стяуа» - «Лацио» 1:0 (1:0)
Гол: Гноэре 29.
«Стяуа»: Влад, Бензар, Гэман, Мараньяо, Неделку, Палнич, Ман, Пинтилий (Тейшейра 46), Флорин (Коман 58), Будеску, Гноэре (Тэнасе 82).
Главный тренер: Николае Дикэ.
«Лацио»: Стракоша, Баста, Баштуш, Касерес, Лейва, Джордан Лукаку (Лулич 75), Милинкович-Савич, Мурджа, Нани (Андерсон 56), Рамос, Кайседо (Иммобиле 56).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Милинкович-Савич 9, Пинтилий 26, Касерес 45+1, Джордан Лукаку 45+4, Рамос 52, Влад 64, Гэман 78, Иммобиле 90+1.
Судья: Дениз Айтеник.
Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Ниццы».
Я с Лацио хоть до любительской лиги, вопрос не в этом. Команда не показывает своего максимума в данный момент, результаты не вытекающие из логики происходящего.
Я с Лацио хоть до любительской лиги, вопрос не в этом. Команда не показывает своего максимума в данный момент, результаты не вытекающие из логики происходящего.
Хорошая игра, много полезной инфы для обмозговки. Например, неизвестный мальчик-примаверовец Луис Фелипе Рамос уже который раз смотрится сильнее и тактически мудрее (!) распиаренного капризульки Де Врея.
Хорошая игра, много полезной инфы для обмозговки. Например, неизвестный мальчик-примаверовец Луис Фелипе Рамос уже который раз смотрится сильнее и тактически мудрее (!) распиаренного капризульки Де Врея.
Верону то победить должны... Ведь так?(
Верону то победить должны... Ведь так?(