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Рейнгольд: «Игроки „Зенита“ — мужики, а спартаковцы — растрепанные бабы»

сегодня, 10:36

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд продолжает критиковать «Спартак» за поражение от «Атлетика» в 1/16 финала Лиги Европы, зато похвалил «Зенит» за самоотдачу в матче с «Селтиком»:

«Я не хочу обижать футболистов „Зенита“ и Манчини, но лично вам скажу, что мастерства многим не хватает. Тяжёлую игру провёл питерский клуб, но было заметно, что очень старался. У меня по самоотдаче к игрокам „Зенита“ вообще нет никаких вопросов. А вот по мастерству — полно. В середине поля и в нападении было просто полное преимущество „Селтика“. „Зенит“ за счёт характера сумел проиграть всего лишь со счётом 0:1 и сохранил реальные шансы пройти дальше. Ведь в Петербурге команда Манчини может отыграться, шансы есть. Надо в атаке играть более мощно, но некому это сделать. Я не видел ни Кокорина, ни Заболотного. „Зениту“ за самоотдачу я бы поставил пятёрку, а по содержанию игры, ведению игры и мастерству – жирную двойку. Некого отметить, кроме защитников, которые до некоторой поры сдерживали шотландскую машину. Кроме удачных действий защитников, клуб из Петербурга ничего не показал.

Обратите внимание, как я осторожно говорил про „Зенит“. Команда Манчини показала лицо, мужики бились, была команда, которая не хотела проиграть. Просто пока „Зенит“ не готов давать бой „Селтику“. Игра „Спартака“ — это безобразие, повторяю это. Таски, Ребров, Кутепов, Комбаров словно в Парк культуры Горького вышли отдыхать, а не в футбол играть. За это наказывают: все три мяча „Спартак“ привёз сам себе. При этом отмечу, что слабенькая команда у басков. С ней можно играть и до утра держать мяч, если быть готовым. Но „Спартак“ абсолютно не был готов к борьбе. За счёт класса и изящества обыграть басков не получится. Первый тайм „Спартак“ просто провалил. Самое поганое, когда я вижу, что у команды не горят глаза, нет характера. Для меня это беда. В перерыве получили втык, что-то стало получаться во второй половине, но не более того. Могу отметить Ещенко и Адриано, остальные на поле валяли дурака…

Футболисты „Спартака“ в очередной раз плюнули в лицо болельщикам. Люди в мороз пришли посмотреть, мужики вы или нет. А вы оказались бабы, такие растрёпанные. Я вам говорю как человек, который был в этой шкуре. Если нет лёгкости – играйте на зубах, именно так ведь играл в Глазго „Зенит“. Я видел, что не получалось у ребят Манчини, но они старались. Если бы „Зенит“ сыграл так же, как „Спартак“, то получил бы от „Селтика“ штук пять!»

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил Казанский
сегодня в 14:15
Казанский:
У тебя ник на русский как переводится?Человек,живущий на причале?))
Не, он хотел обозваться шкипером , но с букаВами попутал!
анжи2
анжи2
сегодня в 14:13
Спартак,ЦСКА и зенит выиграют говорили они,локомотив про играют говорили они ....
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак ответил Sueverny
сегодня в 14:13
Sueverny:
Мужики, если конечно, никто не "ноет". Вы свои проблемы не особенно распространяйте. Обидное поражение - не спорю. Но ведь сами то есть дураки. Три удара - три банки. Кого винить что центр поля потеряли? ЦСКА? Вот еще...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:13
    Растрепанные бабы в бело-красном одеянии не нравятся деду Валере.........возраст и тут ничего не попишешь!!!
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак ответил piercman
    сегодня в 14:12
    piercman:
    зализанные кутеповы в памперсах. так ваша икона рейнгольд вещает.
    Как там ваша кокоша? Купается с новенькими в ванночке?
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак ответил Sueverny
    сегодня в 14:09
    Sueverny:
    ЦСКА в Испании выиграл 1992 у Барсы (2:3). Почему у Спартака не может получиться? Потому что ЦСКА не Спартак. И разница в голах... Ах, ах,ах...
    А в это время Спартак обыгрывал Реал, хехеех и громил в ЛЧ. Поняшкам до таких результатов еще ползти и ползти
    falloutfun
    falloutfun
    сегодня в 14:08
    Спартак играл.Просто защита всё убила.Попробуй сделать игру,когда позади у тебя Кутепов и Ребров.А встать всей командой в своей штрафной-это не про Спартак.Так,что пусть Рейнгольд идёт со своими анализами.
    борька
    борька ответил berda2003
    сегодня в 14:07
    berda2003:
    Стесняюсь спросить, если бы для этих дармоедов и бездельников на так называемую межсезонную подготовку за рубежом, не переводили бы сотни млн. руб., а отдали бы деньги больным детям, на лечение которых постоянно побираются все ТВ-каналы, а эти криволапые дармоеды, т.н. "мастера" футбола тренировались бы в спортзалах, играя в дыр-дыр, смогли бы они сыграть хуже, чем вчера???
    Поддерживаю Вас, это настоящие дармоеды, как таковых команд и не осталось
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 14:06
    Да нормально Спартак вчера играл.....
    Счёт не по игре.....
    В прошлом чемпионате у Глушакова столько случайных ударов становились голами,что теперь до конца карьеры с метра не забьёт....лимит прухи - имеет пределы...)))

    Про Зенит Рейнгольд прав.....старались...бились...но на Фернандеша никто не наиграл....1:0 - исправимо......

    Думаю шансы попасть в следующую стадию ЛЕ :
    Локо - 90%
    ЦСКА - 70%
    Зенит - 70%
    Спартак - 20%
    борька
    борька ответил Roger Young
    сегодня в 14:05
    Roger Young:
    Прошу не держать зла на мои слова. Я отношусь с глубоким скепсисом к игре не только Спартака, а перестал верить в честность всего нашего чемпионата. В 2013 и 14 году Зенит успешно подставил мягкое место под Гиннера. В 2015 золото отдали на откуп Зениту, а в 2017 настала ваша очередь. У нас нет конкуренции, нет настоящего соперничества, все куплено и поделено. В этом году уже понятно, что золото отдадут Локомотиву, в честь юбилея РЖД. Проблема в том, что если на уровне РФПЛ эту беззастечивую ложь удается кое-как скрыть, то в настоящих играх она сразу вылазит наружу. Если моя позиция тебя оскорбила, не принимай близко к сердцу.
    Все верно!
    борька
    борька
    сегодня в 14:03
    Спартаку и Зениту не впервой сливать матчи, для них главное зацепиться за 2, 3 место, т.е. попасть в ЛЧ. Но я рад буду если Локомотив, им эту мечту похоронит.
    Вообще и Спартак и Зенит за сливные матчи пора отправить во вторую лигу. И этим командам будет приятно и другим хороший урок!
    Иван Желнов
    Иван Желнов
    сегодня в 13:49
    Командишко настроения, не мужики, но зенитосы тоже в мужиков рано пока записывать
    Казанский
    Казанский ответил mangoх12
    сегодня в 13:49
    mangoх12:
    Киевский баклан и казанский мясник - главные адвокаты спартака ахахаха
    Хе-хе-хе...Люблю на досуге потрепать по гриве лазурную лошадку)))
    Saang
    Saang
    сегодня в 13:48
    Самое обидное что все по делу
    Nafnafik
    Nafnafik
    сегодня в 13:48
    Рейнгольд даже не поздравил спартак с позорным вылетом из ЛЕ.
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч
    сегодня в 13:46
    Не знаю даже. Оба матча посмотрел. Хрен редьки не слаще.
    vistory
    vistory
    сегодня в 13:45
    Рейнгольд уже устал говорить о позоре спартака после каждого матча ЛЧ и ЛЕ, теперь стал хвалить ЗЕНИТ.
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 13:34
    Стесняюсь спросить, если бы для этих дармоедов и бездельников на так называемую межсезонную подготовку за рубежом, не переводили бы сотни млн. руб., а отдали бы деньги больным детям, на лечение которых постоянно побираются все ТВ-каналы, а эти криволапые дармоеды, т.н. "мастера" футбола тренировались бы в спортзалах, играя в дыр-дыр, смогли бы они сыграть хуже, чем вчера???
    Roger Young
    Roger Young ответил ziborock
    сегодня в 13:32
    ziborock:
    Не ожидал что ты можешь бред писать! Даже не хочется комментировать, просто оставлю статистику вчерашнего матча и задам несколько вопросов! Спартак - Атлетик Атаки: 62 - 45 Опасные атаки: 41 - 20 Удары по воротам: 9-8 В створ: 3-3 Угловые: 7-2 Владение мячом: 63-37 И хочется спросить, у кого юбилей в нынешнем году, когда Спартак, опять же без серьезных изменений отыгрывает по ходу чемпа 12 очков у клуба с серьезными изменениями?И почему клуб, который лоббирует правительство, у которого каждый год ну очень серьезные изменения, высокий рейтинг УЕФА, занимает третьи места в ЧР, проигрывает командам с14 места и выносится из Кубка России командой из ФНЛ? Играя с командой(Селтик), которая находится в рейтинге УЕФА на 12 позиций ниже ЦСКА, за 90 минут наносит лишь один удар в створ?! Почему клуб, который 40 лет ничего не выигрывал вдруг резко (с приходом Питерских во власть) вдруг начал что-то выигрывать? Почему результат этого клуба с Баварией был известен еще до игры?!
    Прошу не держать зла на мои слова. Я отношусь с глубоким скепсисом к игре не только Спартака, а перестал верить в честность всего нашего чемпионата.

    В 2013 и 14 году Зенит успешно подставил мягкое место под Гиннера. В 2015 золото отдали на откуп Зениту, а в 2017 настала ваша очередь. У нас нет конкуренции, нет настоящего соперничества, все куплено и поделено.

    В этом году уже понятно, что золото отдадут Локомотиву, в честь юбилея РЖД. Проблема в том, что если на уровне РФПЛ эту беззастечивую ложь удается кое-как скрыть, то в настоящих играх она сразу вылазит наружу.

    Если моя позиция тебя оскорбила, не принимай близко к сердцу.
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 13:30
    Киевский баклан и казанский мясник - главные адвокаты спартака ахахаха
    Казанский
    Казанский ответил piercman
    сегодня в 13:30
    piercman:
    зализанные кутеповы в памперсах. так ваша икона рейнгольд вещает.
    У тебя ник на русский как переводится?Человек,живущий на причале?))
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 13:29
    Киевский баклан тут самый активный , как Вы думаете ему интересен Спартак ?
    Казанский
    Казанский ответил MAUS
    сегодня в 13:29
    MAUS:
    cska.78 судя по твоей афатарке, ты там писаешься кипятком когда словаки или чехи выигрывают у нашей РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ!
      mangoх12
      mangoх12
      сегодня в 13:28
      Старик понимает что позорят его клуб
      MAUS
      MAUS ответил dankoff1986
      сегодня в 13:27
      dankoff1986:
      Мужики это подопечные Шпалыча.Вот они действительно хотели выйграть во втором тайме.Спартаку больше,сыграл фактор невезения,залетело все что могло.Сама игра была не плохая.А вот Зениту везло намного больше но игры не было совсем,какой план на игру был не понятно,не пошла игра в первом тайме,что сделал Манчини в перерыве?Ничего!!!!!(болельщик зенита)
      Все верно, кромя как хотелось бы попровочку, Кутепов,Ребров сами сотворили эти 3 гола!
      MAUS
      MAUS
      сегодня в 13:22
        dankoff1986
        dankoff1986
        сегодня в 13:22
        Мужики это подопечные Шпалыча.Вот они действительно хотели выйграть во втором тайме.Спартаку больше,сыграл фактор невезения,залетело все что могло.Сама игра была не плохая.А вот Зениту везло намного больше но игры не было совсем,какой план на игру был не понятно,не пошла игра в первом тайме,что сделал Манчини в перерыве?Ничего!!!!!(болельщик зенита)
        Тага Дага
        Тага Дага
        сегодня в 13:20
        Спартак играл лучше, чем даже Локомотив. ..ну не шёл мяч в ворота, у Зенита был один момент. .у Селтика 4...
        Robinson
        Robinson
        сегодня в 13:15
        Мужики это "Локомотив"
        makkie
        makkie ответил Puni
        сегодня в 13:09
        Puni:
        Как болельщик зенита скажу, что это бред полный. Зенит играл отвратительно, до пропущенного мяча даже не шел вперед и играли на 0 0, это мужики? Спартак же наоборот играл хорошо, но спартак такой спартак...откровенное невезение, но по игре в роли селтика был именно спартак, а зенит в роли атлетика, просто шара не зашла в отличии от них.
        Объективно, но некоторые упорно не хотят замечать очевидное и восторгаются речами Рейнгольда. Объективность на Соккере зашкаливает :)
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