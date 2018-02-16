Рейнгольд: «Игроки „Зенита“ — мужики, а спартаковцы — растрепанные бабы»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд продолжает критиковать «Спартак» за поражение от «Атлетика» в 1/16 финала Лиги Европы, зато похвалил «Зенит» за самоотдачу в матче с «Селтиком»:

«Я не хочу обижать футболистов „Зенита“ и Манчини, но лично вам скажу, что мастерства многим не хватает. Тяжёлую игру провёл питерский клуб, но было заметно, что очень старался. У меня по самоотдаче к игрокам „Зенита“ вообще нет никаких вопросов. А вот по мастерству — полно. В середине поля и в нападении было просто полное преимущество „Селтика“. „Зенит“ за счёт характера сумел проиграть всего лишь со счётом 0:1 и сохранил реальные шансы пройти дальше. Ведь в Петербурге команда Манчини может отыграться, шансы есть. Надо в атаке играть более мощно, но некому это сделать. Я не видел ни Кокорина, ни Заболотного. „Зениту“ за самоотдачу я бы поставил пятёрку, а по содержанию игры, ведению игры и мастерству – жирную двойку. Некого отметить, кроме защитников, которые до некоторой поры сдерживали шотландскую машину. Кроме удачных действий защитников, клуб из Петербурга ничего не показал.

Обратите внимание, как я осторожно говорил про „Зенит“. Команда Манчини показала лицо, мужики бились, была команда, которая не хотела проиграть. Просто пока „Зенит“ не готов давать бой „Селтику“. Игра „Спартака“ — это безобразие, повторяю это. Таски, Ребров, Кутепов, Комбаров словно в Парк культуры Горького вышли отдыхать, а не в футбол играть. За это наказывают: все три мяча „Спартак“ привёз сам себе. При этом отмечу, что слабенькая команда у басков. С ней можно играть и до утра держать мяч, если быть готовым. Но „Спартак“ абсолютно не был готов к борьбе. За счёт класса и изящества обыграть басков не получится. Первый тайм „Спартак“ просто провалил. Самое поганое, когда я вижу, что у команды не горят глаза, нет характера. Для меня это беда. В перерыве получили втык, что-то стало получаться во второй половине, но не более того. Могу отметить Ещенко и Адриано, остальные на поле валяли дурака…

Футболисты „Спартака“ в очередной раз плюнули в лицо болельщикам. Люди в мороз пришли посмотреть, мужики вы или нет. А вы оказались бабы, такие растрёпанные. Я вам говорю как человек, который был в этой шкуре. Если нет лёгкости – играйте на зубах, именно так ведь играл в Глазго „Зенит“. Я видел, что не получалось у ребят Манчини, но они старались. Если бы „Зенит“ сыграл так же, как „Спартак“, то получил бы от „Селтика“ штук пять!»