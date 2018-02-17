Тренер «Халла»: «Мы подарили „Челси“ ранний гол»

Наставник «Халла» Найджел Эдкинс прокомментировал поражение от «Челси» в матче Кубка Англии (0:4):

«Мы подарили сопернику ранний гол. Вы видели, как они разбили нашу игру. Мы слишком много позволяли им в первом тайме. Вторая половина встречи была уже другой, но было ясно, что игра окончена. Мы контролировали мяч и пытались что-то создать. Игроки показали отличный характер. При 0:4 что-то могло пойти иным образом. Мы должны были забить несколько голов.

Мы вышли на поле с планом на игру, который можно было выбрасывать в окно спустя 2 минут после стартового свистка. Это отличный урок для некоторых молодых игроков. Но повторюсь, футболисты показали сильный характер во втором тайме, потому что вся наша команда сильна духом».