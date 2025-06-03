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Мбеумо хочет 250 тысяч фунтов в неделю по контракту с «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:09

Полузащитник «Брентфорда» Брайан Мбеумо хотел бы получать 250 тысяч фунтов каждую неделю в случае перехода в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, это в пять раз больше его нынешней зарплаты. Мбеумо станет одним из самых высокооплачиваемых игроков МЮ.

Ранее сообщалось, что игрок уже дал согласие на трансфер. В 38 матчах завершившегося сезона АПЛ камерунец забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:00
такую зп сначала нужно заслужить.
это как минимум провести 1 сильный сезон.
если Мбеумо или любому другому новичку сразу кратно увеличить зп сравнительно с той, которую он получал до прихода в клуб - он мгновенно же потеряет мотивацию, особенно если этот футболист без амбиций
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:53
Статистика у него приличная
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:35
Почему то все у кого фамилия начинается Мб... требуют значительного увеличения з/п ?)
YNWA
YNWA
вчера в 23:28
Правильно делает.
Брулин
Брулин
вчера в 23:15
Все логично, для чего ещё идти в нынешний мю?
Гость
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