Мбеумо хочет 250 тысяч фунтов в неделю по контракту с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Брентфорда» Брайан Мбеумо хотел бы получать 250 тысяч фунтов каждую неделю в случае перехода в «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, это в пять раз больше его нынешней зарплаты. Мбеумо станет одним из самых высокооплачиваемых игроков МЮ.
Ранее сообщалось, что игрок уже дал согласие на трансфер. В 38 матчах завершившегося сезона АПЛ камерунец забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
это как минимум провести 1 сильный сезон.
если Мбеумо или любому другому новичку сразу кратно увеличить зп сравнительно с той, которую он получал до прихода в клуб - он мгновенно же потеряет мотивацию, особенно если этот футболист без амбиций
это как минимум провести 1 сильный сезон.
если Мбеумо или любому другому новичку сразу кратно увеличить зп сравнительно с той, которую он получал до прихода в клуб - он мгновенно же потеряет мотивацию, особенно если этот футболист без амбиций