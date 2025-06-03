Мбеумо хочет 250 тысяч фунтов в неделю по контракту с «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 23:09

Полузащитник «Брентфорда» хотел бы получать 250 тысяч фунтов каждую неделю в случае перехода в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, это в пять раз больше его нынешней зарплаты. Мбеумо станет одним из самых высокооплачиваемых игроков МЮ .