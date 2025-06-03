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Агкацев не сыграет за Россию в ближайших матчах

вчера, 21:11

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев покинул расположение сборной России.

Пресс-служба российской сборной сообщает следующее:

Агкацев прибыл в сборную с небольшим дискомфортом. Совместно с медицинским руководством «Краснодара», а также тренерским и медицинским штабом сборной команды было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и продолжить его восстановление в условиях клуба.

Ближайший матч сборная России проведёт против сборной Нигерии 6 июня.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:43
Наверное всё-таки у Станислава были серьёзные основания покинуть расположение нашей Сборной, иначе зачем отказываться от возможности сыграть с командой, рейтинг которой не намного ниже нашего(РФ-35, а Нигерия-43).
На фоне предыдущих соперников из Вьетнама, Брунея, Сирии, Замбии и Гренады всё же нынешняя сборная Нигерии по футболу на порядок выше классом предыдущих, если только в её составе приедут все сильнейшие футболисты. А значит и наши игроки смогут проверить свой уровень, а за одно и улучшить своё портфолио.
Болейте за своих, а не против чужих!
hcyu47yw4rcx
hcyu47yw4rcx
вчера в 22:34
Надо было ещё раньше проверить своё здоровье!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:28
Перепил?!.
adekvat
adekvat
вчера в 21:18
Ничего страшного в этом нет, вторые составы экхотических стран можно и без него победить.
lotsman
lotsman
вчера в 21:17
А зачем ехать в сборную, если чувствуешь что не здоров? Я этого не понимаю)
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