Агкацев не сыграет за Россию в ближайших матчах

Голкипер «Краснодара» покинул расположение сборной России.

Пресс-служба российской сборной сообщает следующее:

Агкацев прибыл в сборную с небольшим дискомфортом. Совместно с медицинским руководством «Краснодара», а также тренерским и медицинским штабом сборной команды было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и продолжить его восстановление в условиях клуба.