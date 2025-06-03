Агкацев не сыграет за Россию в ближайших матчах

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев покинул расположение сборной России.
Пресс-служба российской сборной сообщает следующее:
Агкацев прибыл в сборную с небольшим дискомфортом. Совместно с медицинским руководством «Краснодара», а также тренерским и медицинским штабом сборной команды было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и продолжить его восстановление в условиях клуба.
Ближайший матч сборная России проведёт против сборной Нигерии 6 июня.
На фоне предыдущих соперников из Вьетнама, Брунея, Сирии, Замбии и Гренады всё же нынешняя сборная Нигерии по футболу на порядок выше классом предыдущих, если только в её составе приедут все сильнейшие футболисты. А значит и наши игроки смогут проверить свой уровень, а за одно и улучшить своё портфолио.
Болейте за своих, а не против чужих!
На фоне предыдущих соперников из Вьетнама, Брунея, Сирии, Замбии и Гренады всё же нынешняя сборная Нигерии по футболу на порядок выше классом предыдущих, если только в её составе приедут все сильнейшие футболисты. А значит и наши игроки смогут проверить свой уровень, а за одно и улучшить своё портфолио.
Болейте за своих, а не против чужих!