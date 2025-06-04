Бывший гендиректор «Крыльев Советов»: «При мне погасили долгов на 1 млрд»

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о погашении долгов клуба во время своей работы.
За почти четыре года при моём руководстве клуб погасил долгов более чем на 1 млрд рублей, что значительно улучшило финансовое положение клуба! Кредит «Газбанку» в размере 700 млн рублей, который так же, как и кредит «РТ-Капитала», был взят за долгое время до моего прихода в «Крылья», мы погасили с помощью области и банка «Солидарность», и планомерно занимались погашением второго кредита перед «РТ-Капиталом». За период моей работы в клубе мы постепенно погасили порядка 300 млн рублей.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз ввёл ограничения на покупку новых игроков для «Крыльев Советов».
Как например средненький тренер из средненькой командв РПЛ получал, чуть ли не самую большую зарплату в лиге?
На этот вопрос никогда честно не ответят, да всё и так понятно.
Лучше конечно гордиться тем, что взял кредит погасил другой, вот достижение.
Как например средненький тренер из средненькой командв РПЛ получал, чуть ли не самую большую зарплату в лиге?
На этот вопрос никогда честно не ответят, да всё и так понятно.
Лучше конечно гордиться тем, что взял кредит погасил другой, вот достижение.