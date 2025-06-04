Бывший гендиректор «Крыльев Советов»: «При мне погасили долгов на 1 млрд»

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о погашении долгов клуба во время своей работы.

За почти четыре года при моём руководстве клуб погасил долгов более чем на 1 млрд рублей, что значительно улучшило финансовое положение клуба! Кредит «Газбанку» в размере 700 млн рублей, который так же, как и кредит «РТ-Капитала», был взят за долгое время до моего прихода в «Крылья», мы погасили с помощью области и банка «Солидарность», и планомерно занимались погашением второго кредита перед «РТ-Капиталом». За период моей работы в клубе мы постепенно погасили порядка 300 млн рублей.