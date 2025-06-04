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Бывший гендиректор «Крыльев Советов»: «При мне погасили долгов на 1 млрд»

сегодня, 00:13

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о погашении долгов клуба во время своей работы.

За почти четыре года при моём руководстве клуб погасил долгов более чем на 1 млрд рублей, что значительно улучшило финансовое положение клуба! Кредит «Газбанку» в размере 700 млн рублей, который так же, как и кредит «РТ-Капитала», был взят за долгое время до моего прихода в «Крылья», мы погасили с помощью области и банка «Солидарность», и планомерно занимались погашением второго кредита перед «РТ-Капиталом». За период моей работы в клубе мы постепенно погасили порядка 300 млн рублей.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз ввёл ограничения на покупку новых игроков для «Крыльев Советов».

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:50
Всё это махинации, туда сюда, но вопрос в другом...
Как например средненький тренер из средненькой командв РПЛ получал, чуть ли не самую большую зарплату в лиге?

На этот вопрос никогда честно не ответят, да всё и так понятно.
Лучше конечно гордиться тем, что взял кредит погасил другой, вот достижение.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:47
Вот так почитаешь про околофутбольные дела. Кредиты , займы, посредники, агенты и т д ; и т п . Лярд туда ; лярд сюда - а футбол всё дальше как то, на 2 план отходит, у всех этих деятелей...
Гость
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