Ямаль стал самым дорогим игроком в мире — 402 млн евро по оценке CIES

Согласно подсчётам Международного центра спортивных исследований (CIES), вингер «Барселоны» Ламин Ямаль после продления контракта до 2031 года стал оцениваться в 402,3 млн евро.
Также в первую пятёрку входят: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 239,6 млн евро, Джуд Беллингем («Реал») – 233,8 млн, Килиан Мбаппе («Реал») – 192,5 млн и Джамал Мусиала («Бавария») – 154,8 млн.
В прошедшем сезоне Ямаль сыграл 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 25 результативных передач.
P.S. ❝ Для того, чтобы защитить овец нужно убить волка. А для этого нужен другой волк. ❞
УЕФА И ФИФА ;живут за счёт бардака и один должен кануть в лету второй провести реформы
P.S. ❝ Для того, чтобы защитить овец нужно убить волка. А для этого нужен другой волк. ❞
УЕФА И ФИФА ;живут за счёт бардака и один должен кануть в лету второй провести реформы