Ямаль стал самым дорогим игроком в мире — 402 млн евро по оценке CIES

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сегодня, 20:36

Согласно подсчётам Международного центра спортивных исследований ( CIES ), вингер «Барселоны» после продления контракта до 2031 года стал оцениваться в 402,3 млн евро.

Также в первую пятёрку входят: («Манчестер Сити») – 239,6 млн евро, («Реал») – 233,8 млн, («Реал») – 192,5 млн и («Бавария») – 154,8 млн.

В прошедшем сезоне Ямаль сыграл 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 25 результативных передач.