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Ямаль стал самым дорогим игроком в мире — 402 млн евро по оценке CIES

сегодня, 20:36

Согласно подсчётам Международного центра спортивных исследований (CIES), вингер «Барселоны» Ламин Ямаль после продления контракта до 2031 года стал оцениваться в 402,3 млн евро.

Также в первую пятёрку входят: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 239,6 млн евро, Джуд Беллингем («Реал») – 233,8 млн, Килиан Мбаппе («Реал») – 192,5 млн и Джамал Мусиала («Бавария») – 154,8 млн.

В прошедшем сезоне Ямаль сыграл 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 25 результативных передач.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 23:40
Пока что самый дорогой футболист - Неймар. Ценники не работают до тех пор, пока не купят.
a-league
a-league
сегодня в 23:39
Можно взять в кредит и по запчастям
Sergo81
Sergo81 ответ AKH (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 22:51
Что-то путаете. В час футболист меньше тысячи долларов зарабатывает в среднем в Европе. При этом лет 10-15 только, не так много и получается. Совсем не олигархи.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 22:15
Да, сумма впечатляет! Но, если вдуматься, то понимаешь, что на сегодняшний день его одного оценивают в эту сумму. Готов ли кто заплатить за него такие деньги? Думаю, да. А за Холланда ? Вряд ли…, по потенциалу ( медийному и спортивному) только Мбаппе может конкурировать. Ямаль уникум с потенциалом и его будут активно раскручивать, как Месси в своё время. Это бизнес и это нужно принять как реальность. Попал бы он к Пересу, стоил бы ещё дороже.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 22:06
Согласен с Вами. Сейчас деньги - это и есть футбол. А стоит отмотать на каких-то 20 лет, и там будет потрясающий футбол!
Futurista
Futurista ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:06, ред.
Это лечится...но побочные эффекты серьёзные...очень...
STVA 1
STVA 1 ответ RedMachine (раскрыть)
сегодня в 21:57
Это точно... Сошёл с ума. И похоже это не лечится
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный
сегодня в 21:46, ред.
Не реальные суммы на всех вышеперечисленых ( аозможно Мбаппе своих 190 и стоит ) . Больше доверяю Трансфермаркет. Там Ямаль 180 стоит . Это реальные деньги . За эти 180 с удовольствием бы купили какие нибудь ПСЖ или Сити , значит это реальная сумма. А аот за 400 никто не купит, про Саудовская Аравия я не говорю. У арабов , деньги имеют мало отношения к футболу , так понты и реклама страны, но не футбол.
Futurista
Futurista ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 21:43
Хороший повод выделить из этой огромной суммы долю малую чтобы подкат был не очень жёсткий)...
catal
catal ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 21:31, ред.
Футбол создает иллюзию, что а) соблюдаются права в труде "смотрите как у Месси", б) у труда большие доходы и внимание. Ни один СМИ не будет освещать работу таксистов и прославлять их поездки из Твери в Воронеж. Хотя и рекламу вешают на авто. Везде где есть внимание людей - будет прибыль и "бизнес". Судя по всему именно это означает "футбол для болельщиков", как Ростикс для любящих фастфуд.
catal
catal
сегодня в 21:28
Очевидно что претендент за золотой мяч Месси стоит больше в любом случае, допустим 800 млн или 950 млн евро.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 21:25
Каких огромных денег стоит один нерасчётливый жесткий подкат какого нибудь защитника-громилы из условной осасумайорки))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 21:22, ред.
Футбол стал очередным бизнесом, Сутормин за 50 000 вам о чём-то говорит, или Неймар выкупивший сам себя за 222 млн евро, правила ФФП давно нарушены, а ЗП платят криптовалютой и это только во Франции, не "нарушая^ ФФП, имитация справедливости, Ман.Сити и многие правила нарушают, но за их штрафы АПЛ закрывает глаза, по правовой системе АПЛ бы не существовал, а футбол не так был бы распиарен, как сейчас, его слишком много всего и разного.
P.S. ❝ Для того, чтобы защитить овец нужно убить волка. А для этого нужен другой волк. ❞

УЕФА И ФИФА ;живут за счёт бардака и один должен кануть в лету второй провести реформы
Futurista
Futurista
сегодня в 21:15
Маг_тм
Маг_тм ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 21:09
Дело не в футболистах. Сам футбол с каждым годом очень популярный и доходный бизнес. Деньги текут рекой, и игроки как главные рабочие берут свой процент. И этот процент не так высок, если сравнивать с доходами чиновников в Фифа и Уефа, также и боссов клубов.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:07
Говорить сколько Ямаль стоит, можно только после его продажи... А ярлык ничего не значит.
AKH
AKH
сегодня в 21:06
Ямяль, как бы он мне не нравился и каким бы вундеркиндом ни был не должен стоить как восемь клубов Бордо... Я вообще не понимаю зачем при таких ценах родители заставляют детей учиться. Отдавайте в спорт😁
RedMachine
RedMachine
сегодня в 20:53
Кажется мир сошёл с ума. Футболист стоит как бюджет небольшой страны.
Vilar
Vilar
сегодня в 20:48
В наше время деньги ничто, футболисты те же проститутки обесценили деньги, скоро будут с ними золотыми слитками рассчитываться.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 20:46
Вот это сумма!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:40
То ли ещё будет ведь он совсем молод...
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