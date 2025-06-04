За Осимхена борются сразу два клуба

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сегодня, 00:35

Нападающий «Наполи» получил сразу два предложения.

«Галатасарай», за который форвард играл на правах аренды в прошедшем сезоне, может предложить неаполитанцам 60-65 миллионов евро за игрока. Самому Осимхену турецкий клуб готов платить рекордные для команды 15 миллионов евро в год по четырёхлетнему контракту.

Саудовцы из «Аль-Хиляля» предлагают 26-летнему форварду трёхлетнее соглашение с зарплатой 40 млн евро «чистыми» за сезон.

Осимхен сыграл 41 матч в минувшем сезоне турецкой Суперлиги, забил 37 голов и отдал 8 результативных передач.